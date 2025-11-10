Парадный Петербург: обзорная экскурсия на микроавтобусе
Проехать по главным набережным и площадям, застывшим во времени в безупречной красоте
Петербург задумывался как столица империи — и до сих пор сохраняет величие парадного города.
На обзорной экскурсии вы увидите центральные улицы и набережные, дворцы, соборы, мосты и площади, пропитанные духом просвещённой эпохи. Мы расскажем, как в архитектуре Петербурга воплощены идеи Петра I и его потомков.
Петербург — это город-легенда, где проспекты широки и величественны. Дома, словно аристократы, хранят тайны прошлых веков. Где фасады украшены лепниной и колоннами — знаками былого великолепия. Где мосты — инженерные шедевры, которые, как кружева, соединяют берега Невы.
В нашем маршруте: площадь Искусств — храм Спас на Крови (остановка) — Невский проспект — Малая Морская улица — Исаакиевская площадь (остановка у памятника Николаю I) — Сенатская площадь, Медный всадник — Английская набережная, Благовещенский мост — сфинксы (остановка) — Университетская набережная — стрелка Васильевского острова — Кронверкская набережная — Петропавловская крепость (прогулка с гидом) — крейсер «Аврора» — Литейный мост — Шпалерная улица — Таврический дворец — Смольный собор (остановка) — мост Петра Великого — Александро-Невская лавра — Московский вокзал
Вы узнаете об истории Северной столицы, особенностях её архитектуры и знаменитых людях, благодаря которым Петербург стал таким, каким мы его видим сегодня.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортных автомобилях BMW X3 или микроавтобусах Mercedes Sprinter (в зависимости от количества человек)
Мы будем делать остановки в самых интересных локациях, чтобы подробнее рассмотреть их и сделать открыточные фотографии
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
По желанию экскурсию можно провести в индивидуальном формате: на легковом автомобиле (до 4 чел.) — 12 500 ₽ за всех, или на комфортабельном микроавтобусе (от 5 чел.) — 3000 ₽ с чел.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 551 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года.
Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.