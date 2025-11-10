Мои заказы

Парадный Петербург: обзорная экскурсия на микроавтобусе

Проехать по главным набережным и площадям, застывшим во времени в безупречной красоте
Петербург задумывался как столица империи — и до сих пор сохраняет величие парадного города.

На обзорной экскурсии вы увидите центральные улицы и набережные, дворцы, соборы, мосты и площади, пропитанные духом просвещённой эпохи. Мы расскажем, как в архитектуре Петербурга воплощены идеи Петра I и его потомков.
Время начала: 11:00, 15:00

Описание водной прогулки

Петербург — это город-легенда, где проспекты широки и величественны. Дома, словно аристократы, хранят тайны прошлых веков. Где фасады украшены лепниной и колоннами — знаками былого великолепия. Где мосты — инженерные шедевры, которые, как кружева, соединяют берега Невы.

В нашем маршруте: площадь Искусств — храм Спас на Крови (остановка) — Невский проспект — Малая Морская улица — Исаакиевская площадь (остановка у памятника Николаю I) — Сенатская площадь, Медный всадник — Английская набережная, Благовещенский мост — сфинксы (остановка) — Университетская набережная — стрелка Васильевского острова — Кронверкская набережная — Петропавловская крепость (прогулка с гидом) — крейсер «Аврора» — Литейный мост — Шпалерная улица — Таврический дворец — Смольный собор (остановка) — мост Петра Великого — Александро-Невская лавра — Московский вокзал

Вы узнаете об истории Северной столицы, особенностях её архитектуры и знаменитых людях, благодаря которым Петербург стал таким, каким мы его видим сегодня.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортных автомобилях BMW X3 или микроавтобусах Mercedes Sprinter (в зависимости от количества человек)
  • Мы будем делать остановки в самых интересных локациях, чтобы подробнее рассмотреть их и сделать открыточные фотографии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По желанию экскурсию можно провести в индивидуальном формате: на легковом автомобиле (до 4 чел.) — 12 500 ₽ за всех, или на комфортабельном микроавтобусе (от 5 чел.) — 3000 ₽ с чел.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный3700 ₽
Дети до 7 лет3100 ₽
Пенсионеры3500 ₽
Школьники3500 ₽
Студенты3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 551 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
