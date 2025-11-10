Петербург задумывался как столица империи — и до сих пор сохраняет величие парадного города. На обзорной экскурсии вы увидите центральные улицы и набережные, дворцы, соборы, мосты и площади, пропитанные духом просвещённой эпохи. Мы расскажем, как в архитектуре Петербурга воплощены идеи Петра I и его потомков.

Описание водной прогулки

Петербург — это город-легенда, где проспекты широки и величественны. Дома, словно аристократы, хранят тайны прошлых веков. Где фасады украшены лепниной и колоннами — знаками былого великолепия. Где мосты — инженерные шедевры, которые, как кружева, соединяют берега Невы.

В нашем маршруте: площадь Искусств — храм Спас на Крови (остановка) — Невский проспект — Малая Морская улица — Исаакиевская площадь (остановка у памятника Николаю I) — Сенатская площадь, Медный всадник — Английская набережная, Благовещенский мост — сфинксы (остановка) — Университетская набережная — стрелка Васильевского острова — Кронверкская набережная — Петропавловская крепость (прогулка с гидом) — крейсер «Аврора» — Литейный мост — Шпалерная улица — Таврический дворец — Смольный собор (остановка) — мост Петра Великого — Александро-Невская лавра — Московский вокзал

Вы узнаете об истории Северной столицы, особенностях её архитектуры и знаменитых людях, благодаря которым Петербург стал таким, каким мы его видим сегодня.

Организационные детали