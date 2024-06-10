Парадный Васильевский: групповая экскурсия

Исследовать один из центральных островов Петербурга с профессиональным гидом
Приглашаю погулять по местам, которые были задуманы Петром I как центр города. Вы полюбуетесь шикарными панорамами со Стрелки Васильевского острова.

Погуляете по парадной Университетской набережной и увидите уголок Древнего Египта в Северной столице. Оцените главную площадь 18 века и погрузитесь в настоящую петербургскую атмосферу.
Парадный Васильевский: групповая экскурсия
Парадный Васильевский: групповая экскурсия
Парадный Васильевский: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Стрелку Васильевского острова
  • Здание Двенадцати коллегий
  • Менделеевскую линию
  • Университетскую набережную
  • Старейшую аптеку города
  • Сфинксов и дворы 19 века

Вы узнаете:

  • Как начинался Петербург
  • Откуда взлетел первый в городе воздушный шар
  • Где родина шампанского в России
  • Куда архитектор Казанского собора дел запасную колонну
  • Где на Васильевском острове выращивали грифонов
  • Где находится самая узкая улица Петербурга

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

в понедельник в 17:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Стрелка Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеВасильевский островПопулярные местаПрирода и пейзажиНабережнаяДля студентовСтрелка Васильевского острова

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Забытое прошлое Островов Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
165 отзывов
Забытое прошлое Островов Петербурга
История петербургских Островов через призму архитектуры и знаменитостей разных эпох
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
Парадный Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
75 отзывов
Парадный Петербург
Познакомиться с историей достопримечательностей, из которых складывается величественный образ города
Начало: У метро «Невский проспект»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
от 6 400 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам