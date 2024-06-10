Приглашаю погулять по местам, которые были задуманы Петром I как центр города. Вы полюбуетесь шикарными панорамами со Стрелки Васильевского острова.
Погуляете по парадной Университетской набережной и увидите уголок Древнего Египта в Северной столице. Оцените главную площадь 18 века и погрузитесь в настоящую петербургскую атмосферу.
Погуляете по парадной Университетской набережной и увидите уголок Древнего Египта в Северной столице. Оцените главную площадь 18 века и погрузитесь в настоящую петербургскую атмосферу.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Стрелку Васильевского острова
- Здание Двенадцати коллегий
- Менделеевскую линию
- Университетскую набережную
- Старейшую аптеку города
- Сфинксов и дворы 19 века
Вы узнаете:
- Как начинался Петербург
- Откуда взлетел первый в городе воздушный шар
- Где родина шампанского в России
- Куда архитектор Казанского собора дел запасную колонну
- Где на Васильевском острове выращивали грифонов
- Где находится самая узкая улица Петербурга
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
в понедельник в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Стрелка Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Санкт-Петербурге
Всем привет! Меня зовут Николай, я лицензированный гид. Вырос в Петербурге, живу в нём и очень его люблю. С радостью делюсь своими знаниями о городе и его окрестностях. Присоединяйтесь к моим авторским экскурсиям, будет интересно!Задать вопрос
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