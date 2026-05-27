Хотите провести незабываемый день только своей компанией — с музыкой и танцами, романтично и красиво? Мы предлагаем большой и комфортабельный открытый катер для вашего лучшего праздника. На борту можно устроить фуршет, включить любимую музыку и потанцевать. Бонусом — виды атмосферного Петербурга с воды!
Описание экскурсии
Маршрут будет таким:
- Мы прокатимся вдоль трёх островов: Каменного, Елагина и Крестовского.
- Выйдем в Финский залив — к урбанистическим объектам: «Лахта-центру», «Газпром Арене» и самому высокому в Европе флагштоку.
- Спустимся к Стрелке Васильевского острова.
- Проплывём по парадной Неве под Дворцовым мостом.
- Пройдём мимо Исаакиевского собора и рядом с Петропавловской крепостью.
А что на борту?
- На премиальном боурайдере установлена мощная музыкальная аудиосистема с Bluetooth — вы можете включить любимую музыку.
- Есть яркая и стильная подсветка салона, розетки для зарядки телефона и специальные отсеки для личных вещей.
- Имеются стол с подстаканниками и полноценный биотуалет.
- Вы сможете комфортно расположиться на диванах в открытой носовой и кормовой частях.
- А самое главное — катер очень просторный. Есть где потанцевать под любимые треки!
Организационные детали
- В стоимость включены пледы и стаканчики для напитков.
- На прогулку можно отправиться с детьми от 1 года.
- К катанию не допускаются гости с животными.
- С вами будет опытный капитан из нашей команды.
Правила переноса прогулки:
- В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) можно перенести катание, но не позднее чем за 2 часа до начала.
- По личным причинам перенос возможен за 2 дня до забронированной даты (не более двух переносов одного заказа).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 11А
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2804 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
от 23 990 ₽ за экскурсию