Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии

Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника

Индивидуальная
Вы посетите один из красивейших ансамблей в пригороде Петербурга.

Взглянете на парк как на образец идиллического сочетания рукотворных шедевров с окружающей природой.

Узнаете, кто и как создавал дворцовый комплекс.

А также услышите мифы, легенды и истории о царском Павловске.

Поговорим о символизме замка Бип, магистре Мальтийского ордена, загадке Аполлона и многом другом.
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путешествие пройдет по части Царскосельской дороги от площади Победы, где поговорим о блокадных днях и защитниках города. По дороге вы изучите верстовые столбы, Пулковские высоты и проедете через ряд культурных объектов Царского села.

Павловск: шкатулка сокровищ

Павловск встретит легендарным музыкальным вокзалом, ставшем первым постоянным концертным залом России для симфонических оркестров. Иоганн Штраус выступал на этой сцене целых 10 сезонов. Вы также увидите подарок Николая I на день рождения матери — Николаевские ворота, впечатляющую дачу Шейна (вилла Миранда), церковь Марии Магдалины и богадельню Куракиных. В парке Мариенталь познакомитесь с удивительной судьбой замка Павла I, отражающей их взаимоотношения с матерью. Кроме того, в программе шедевр архитектора фон Гогена — собор Николая Чудотворца, в строительстве которого принимал участие Иоанн Кронштадтский.

Крупнейший пейзажный парк Европы

Особое внимание уделим визитной карточке самого роскошного и впечатляющего, чем мог похвастаться русский императорский дом перед зарубежными конкурентами. Особенно в том, что касается ландшафтного дизайна. Природа и рукотворные объекты здесь настолько слиты, что непосвященным может показаться, что так оно и было!

Через Театральные ворота вы попадете в парк Старая Сильвия, или «12 дорожек». Осмотрите статую Аполлона Бельведерского с античными богинями и музами. На краю обрыва отдохнете в римском амфитеатре в окружении природных декораций. Раскроете секрет Пиль-башни и выясните, как турецкая беседка связана с Великим магистром Мальтийского ордена. Екатерина II напомнит о себе храмом Дружбы, где гармония архитектуры и природы объединены в один павильон. Поразмышляем о философской символике моста Кентавров и аутентичности колоннады Аполлона. А также задержимся у павильона Трёх граций — центра любимого сада императрицы.

Павловский дворец

Вы посетите роскошные парадные залы второго этажа, где располагались покои императора Павла I и его супруги, императрицы Марии Фёдоровны. Увидите, как гармонично здесь сочетается глубина и мощь Античности с изящной современностью. Поговорим о великих архитекторах и их вкладе в оформление интерьеров. Ещё одной интересной частью являются жилые комнаты, расположенные на первом этаже здания. Вы осмотрите интерьер покоев Великого князя Константина Николаевича и его супруги. И конечно, услышите мифы, легенды и истории о дворце и его хозяевах.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость, за доплату возможен выезд от отеля (детали уточняйте в переписке)
  • Билеты в парк (100 р.) и дворец (600 р.) оплачиваются отдельно, в том числе для гида

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро Московская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡ВыездныеПавловск🏞ПаркиПавловский дворец🗽Достопримечательности🖼Музеи🍀Природа и пейзажиМузей-заповедникЗаповедники

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Спутник
4.2
68 отзывов
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)
Из Санкт-Петербурга вы отправитесь в Павловск, где посетите живописный Павловский парк - один из крупнейших пейзажных
от 1 800 за 1 человека
Павловск. Тишина и волшебство
5 часов
Индивидуальная
Павел
Нет отзывов
Павловск. Тишина и волшебство
Павловский дворец стоит на краю самого большого пейзажного парка Восточной Европы
от 8 900 за 1-4 чел.
Оллинпяя - заповедник старинных дач
3.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Татьяна
Нет отзывов
Оллинпяя - заповедник старинных дач
Познакомиться с уютными архитектурно-ландшафтными памятниками и ощутить былой дух аристократичности
850 за 1 человека
Загадки Павловского парка: аудиоквест с билетами в парк
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
WeGoTrip
Нет отзывов
Загадки Павловского парка: аудиоквест с билетами в парк
Вы прогуляетесь по всему парку и осмотрите все самое интересное на вашем пути, восхититесь романтическими пейзажами
650 за 1 человека
Шедевры Русского музея
2 часа
Индивидуальная
Юлия
5
16 отзывов
Шедевры Русского музея
От Рублева до Айвазовского - приглядеться к деталям знаменитых полотен и узнать историю дворца-музея
3 990 за 1-3 чел.
Павловск. Царственная песнь его парков
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алла
4.9
33 отзыва
Павловск. Царственная песнь его парков
Императорская архитектура и романтические тенистые аллеи государственного музея-заповедника
2 900 за 1-10 чел.
Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4
24 отзыва
Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
В пригороде Санкт-Петербурга есть сказочные резиденции императоров
от 1 200 за 1 человека
Билет в Русский музей, Михайловский Дворец
2 часа
Входной билет
Спутник
4.2
42 отзыва
Билет в Русский музей, Михайловский Дворец
В Михайловском дворце расположена главная экспозиция музея Русского музея
от 550 за 1 человека
Все тайны Павловска. Пешком или на велосипеде
2 часа
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
Дарья
5
10 отзывов
Все тайны Павловска. Пешком или на велосипеде
В удовольствие прогуляться по дивному парку и увлечься сюжетами из жизни его создателей
от 64004 800 за 1-2 чел.
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Экскурсии с аудиогидом
Нет отзывов
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Путешествие в царство петровского барокко: история создания и шедевры в деталях
690 за 1 человека
Идиллический Павловск
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Юлия
Нет отзывов
Идиллический Павловск
Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
9 500 за 1-4 чел.
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
В Петербурге множество пригородов, которые когда-то были загородными резиденциями императоров
590 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ