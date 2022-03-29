Путешествие пройдет по части Царскосельской дороги от площади Победы, где поговорим о блокадных днях и защитниках города. По дороге вы изучите верстовые столбы, Пулковские высоты и проедете через ряд культурных объектов Царского села.
Павловск встретит легендарным музыкальным вокзалом, ставшем первым постоянным концертным залом России для симфонических оркестров. Иоганн Штраус выступал на этой сцене целых 10 сезонов. Вы также увидите подарок Николая I на день рождения матери — Николаевские ворота, впечатляющую дачу Шейна (вилла Миранда), церковь Марии Магдалины и богадельню Куракиных. В парке Мариенталь познакомитесь с удивительной судьбой замка Павла I, отражающей их взаимоотношения с матерью. Кроме того, в программе шедевр архитектора фон Гогена — собор Николая Чудотворца, в строительстве которого принимал участие Иоанн Кронштадтский.
Особое внимание уделим визитной карточке самого роскошного и впечатляющего, чем мог похвастаться русский императорский дом перед зарубежными конкурентами. Особенно в том, что касается ландшафтного дизайна. Природа и рукотворные объекты здесь настолько слиты, что непосвященным может показаться, что так оно и было!
Через Театральные ворота вы попадете в парк Старая Сильвия, или «12 дорожек». Осмотрите статую Аполлона Бельведерского с античными богинями и музами. На краю обрыва отдохнете в римском амфитеатре в окружении природных декораций. Раскроете секрет Пиль-башни и выясните, как турецкая беседка связана с Великим магистром Мальтийского ордена. Екатерина II напомнит о себе храмом Дружбы, где гармония архитектуры и природы объединены в один павильон. Поразмышляем о философской символике моста Кентавров и аутентичности колоннады Аполлона. А также задержимся у павильона Трёх граций — центра любимого сада императрицы.
Вы посетите роскошные парадные залы второго этажа, где располагались покои императора Павла I и его супруги, императрицы Марии Фёдоровны. Увидите, как гармонично здесь сочетается глубина и мощь Античности с изящной современностью. Поговорим о великих архитекторах и их вкладе в оформление интерьеров. Ещё одной интересной частью являются жилые комнаты, расположенные на первом этаже здания. Вы осмотрите интерьер покоев Великого князя Константина Николаевича и его супруги. И конечно, услышите мифы, легенды и истории о дворце и его хозяевах.