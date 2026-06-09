Вы посетите один из красивейших ансамблей в пригороде Петербурга. Взглянете на парк как на образец идиллического сочетания рукотворных шедевров с окружающей природой. Узнаете, кто и как создавал дворцовый комплекс. А также услышите мифы, легенды и истории о царском Павловске. Поговорим о символизме замка Бип, магистре Мальтийского ордена, загадке Аполлона и многом другом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие пройдет по части Царскосельской дороги от площади Победы, где поговорим о блокадных днях и защитниках города. По дороге вы изучите верстовые столбы, Пулковские высоты и проедете через ряд культурных объектов Царского села.

Павловск: шкатулка сокровищ

Павловск встретит легендарным музыкальным вокзалом, ставшем первым постоянным концертным залом России для симфонических оркестров. Иоганн Штраус выступал на этой сцене целых 10 сезонов. Вы также увидите подарок Николая I на день рождения матери — Николаевские ворота, впечатляющую дачу Шейна (вилла Миранда), церковь Марии Магдалины и богадельню Куракиных. В парке Мариенталь познакомитесь с удивительной судьбой замка Павла I, отражающей их взаимоотношения с матерью. Кроме того, в программе шедевр архитектора фон Гогена — собор Николая Чудотворца, в строительстве которого принимал участие Иоанн Кронштадтский.

Крупнейший пейзажный парк Европы

Особое внимание уделим визитной карточке самого роскошного и впечатляющего, чем мог похвастаться русский императорский дом перед зарубежными конкурентами. Особенно в том, что касается ландшафтного дизайна. Природа и рукотворные объекты здесь настолько слиты, что непосвященным может показаться, что так оно и было!

Через Театральные ворота вы попадете в парк Старая Сильвия, или «12 дорожек». Осмотрите статую Аполлона Бельведерского с античными богинями и музами. На краю обрыва отдохнете в римском амфитеатре в окружении природных декораций. Раскроете секрет Пиль-башни и выясните, как турецкая беседка связана с Великим магистром Мальтийского ордена. Екатерина II напомнит о себе храмом Дружбы, где гармония архитектуры и природы объединены в один павильон. Поразмышляем о философской символике моста Кентавров и аутентичности колоннады Аполлона. А также задержимся у павильона Трёх граций — центра любимого сада императрицы.

Павловский дворец

Вы посетите роскошные парадные залы второго этажа, где располагались покои императора Павла I и его супруги, императрицы Марии Фёдоровны. Увидите, как гармонично здесь сочетается глубина и мощь Античности с изящной современностью. Поговорим о великих архитекторах и их вкладе в оформление интерьеров. Ещё одной интересной частью являются жилые комнаты, расположенные на первом этаже здания. Вы осмотрите интерьер покоев Великого князя Константина Николаевича и его супруги. И конечно, услышите мифы, легенды и истории о дворце и его хозяевах.

Организационные детали