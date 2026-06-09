Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Вы посетите один из красивейших ансамблей в пригороде Петербурга. Взглянете на парк как на образец идиллического сочетания рукотворных шедевров с окружающей природой. Узнаете, кто и как создавал дворцовый комплекс. А также услышите мифы, легенды и истории о царском Павловске. Поговорим о символизме замка Бип, магистре Мальтийского ордена, загадке Аполлона и многом другом.
Путешествие пройдет по части Царскосельской дороги от площади Победы, где поговорим о блокадных днях и защитниках города. По дороге вы изучите верстовые столбы, Пулковские высоты и проедете через ряд культурных объектов Царского села.
Павловск: шкатулка сокровищ
Павловск встретит легендарным музыкальным вокзалом, ставшем первым постоянным концертным залом России для симфонических оркестров. Иоганн Штраус выступал на этой сцене целых 10 сезонов. Вы также увидите подарок Николая I на день рождения матери — Николаевские ворота, впечатляющую дачу Шейна (вилла Миранда), церковь Марии Магдалины и богадельню Куракиных. В парке Мариенталь познакомитесь с удивительной судьбой замка Павла I, отражающей их взаимоотношения с матерью. Кроме того, в программе шедевр архитектора фон Гогена — собор Николая Чудотворца, в строительстве которого принимал участие Иоанн Кронштадтский.
Крупнейший пейзажный парк Европы
Особое внимание уделим визитной карточке самого роскошного и впечатляющего, чем мог похвастаться русский императорский дом перед зарубежными конкурентами. Особенно в том, что касается ландшафтного дизайна. Природа и рукотворные объекты здесь настолько слиты, что непосвященным может показаться, что так оно и было!
Через Театральные ворота вы попадете в парк Старая Сильвия, или «12 дорожек». Осмотрите статую Аполлона Бельведерского с античными богинями и музами. На краю обрыва отдохнете в римском амфитеатре в окружении природных декораций. Раскроете секрет Пиль-башни и выясните, как турецкая беседка связана с Великим магистром Мальтийского ордена. Екатерина II напомнит о себе храмом Дружбы, где гармония архитектуры и природы объединены в один павильон. Поразмышляем о философской символике моста Кентавров и аутентичности колоннады Аполлона. А также задержимся у павильона Трёх граций — центра любимого сада императрицы.
Павловский дворец
Вы посетите роскошные парадные залы второго этажа, где располагались покои императора Павла I и его супруги, императрицы Марии Фёдоровны. Увидите, как гармонично здесь сочетается глубина и мощь Античности с изящной современностью. Поговорим о великих архитекторах и их вкладе в оформление интерьеров. Ещё одной интересной частью являются жилые комнаты, расположенные на первом этаже здания. Вы осмотрите интерьер покоев Великого князя Константина Николаевича и его супруги. И конечно, услышите мифы, легенды и истории о дворце и его хозяевах.
Организационные детали
Транспортные расходы от места встречи входят в стоимость
Билеты в парк (250 ₽) и дворец (750 ₽) оплачиваются отдельно, в том числе для гида
Экскурсию по дворцу проводят сотрудники музея
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2848 туристов
Родился и вырос в Ленинграде. Сдетства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
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Ирина
Дата посещения: 9 июн 2026
Прекрасная экскурсия « Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии»! Невероятно интересные исторические факты, тонкий интеллигентный юмор, умение рассказать так, что кажется, ты находишься сейчас в этой эпохе. Все это было на экскурсии благодаря организатору и экскурсоводу Игорю Вейдеру. Рекомендуем, вы будете довольны👍
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Т
Татьяна
отличная экскурсия! Много нового для себя узнали. Экскурсия проходила в очень комфортных условиях,по пути в Павловск, Игорь рассказал про историю того места, куда мы ехали. После посещения музея (куда нас провели без очереди)прогулялись по парку. Потрясающая атмосфера дворцового парка, истории из жизни царской семьи. Это было полное погружение в эпоху! Непременно,в следующий приезд,поедем с Игорем еще.
Игорь
Ответ организатора:
Благодарю! Рад, что экскурсия оставила хорошие впечатления.
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Е
Елена
Прекрасная экскурсия. Максимально лояльный к нам, не очень простым путешественникам с маленьким ребёнком, экскурсовод. 5 звезд. мы обязательно приедем в следующий раз и первым делом рванём с вами в Ориенбаум)
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Л
Людмила
Огромное спасибо Игорю за прекрасную экскурсию в замечательный парк! Без его завораживающего рассказа мы бы точно не осознали всех тонкостей и сути этого места. А чувство юмора и подача материала читать дальшеуменьшить
были приятным бонусом - обожаю "живых" гидов! С учетом времени, потраченного на посещение дворца (что тоже обязательно нужно), времени на парк нам совершенно не хватило. Но с учетом размера парка, там можно и за несколько раз всё не успеть посмотреть. Мы обязательно в следующий приезд ещё раз туда поедем, но уже именно в парк и именно с Игорем!
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Д
Джульетта
Добрый день. Хочу оставить отзыв о гиде Игоре, с которым побывали в Павловске, Ораниенбауме, Кронштадте и Сергиевке. Не побоюсь сказан, что Игорь - лучший гид из всех, с кем пришлось читать дальшеуменьшить
побывать на экскурсиях. Отличное знание материала, чувство юмора и, что немаловажно, прекрасно поставленная дикция. После этих экскурсий очень много отложилось в памяти. В следующее посещение Санкт-Петербурга постараемся экскурсии провести с Игорем.
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Ольга
Ездили на экскурсию в Павловский дворец и парк, 3 взрослых и 1 ребенок 10 лет. Заказали экскурсию у Игоря. У Игоря глубокое знание истории и особенностей места, где проводятся экскурсии. читать дальшеуменьшить
Он обладает харизмой и отличным чувством юмора, весьма успешный коммуникатор. Не рассказывает приукрашенные данные, не искажает историю, готов сослаться на источник. Это важно, т. к. большую часть самой истории мы знали и когда нам в других местах втирали «чушь историческую», было очень грустно. Часы пролетели незаметно, а новые знания (хотя их было весьма немало) запомнились. Уже порекомендовали всем друзьям. Спасибо за незабываемые моменты.
Игорь
Ответ организатора:
Спасибо! Ваш отзыв — лучшая мотивация для меня.
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