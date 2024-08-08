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Первая встреча с нефонтанным Петергофом: прогулка в мини-группе

Познакомиться с душой города на неформальной экскурсии без посещения Большого дворца и Нижнего парка
Вы неспешно изучите архитектурные детали памятников, ощутите атмосферу в милых скверах и садиках, оцените красоту готических конюшен и величие Петропавловского собора, а также узнаете краткую историю императорской резиденции.

Экскурсия станет прекрасным вступлением или дополнением к классическому обзору всемирно известных достопримечательностей Петергофа.
Первая встреча с нефонтанным Петергофом: прогулка в мини-группе
Первая встреча с нефонтанным Петергофом: прогулка в мини-группе
Первая встреча с нефонтанным Петергофом: прогулка в мини-группе

Описание экскурсии

В нашей программе:

  • Императорские дворцовые конюшни, которые удивляют яркой пламенеющей неоготикой. Не средневековый замок ли это?
  • Дача выпускника благородного пансиона генерала П. А. Струкова, в которой до недавнего времени соединялись сердца и подписывались соответствующие документы
  • Здание старинной почты, сохранившееся до наших дней
  • Придворный собор Петра и Павла в стиле русского зодчества, притягивающий взгляд обилием узорочья и чарующим звоном колоколов. Памятник возвращает в эпоху допетровской патриархальной Руси
  • Ольгин пруд с его живописными изгибами, уточками и красивым видом на Царицын и Ольгин павильоны 19 века, расположенные на островках

Дух старинного Петергофа

  • Я расскажу об основании Петергофа и его именах
  • Покажу тихие и не очень скверы и садики
  • Освещу любопытные истории из жизни Николая I, его жены и дочерей
  • Вы увидите их милые резиденции, созданные в эпоху историзма в архитектуре
  • А также услышите литературные цитаты и ощутите дух живших здесь писателей, от Александра Пушкина до Александра Дюма

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет познакомиться с Петергофом, сориентироваться в городе и, возможно, дальше продолжить свою прогулку к фонтанам Нижнего парка, Большому каскаду и другим популярным достопримечательностям.

в понедельник и четверг в 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный3000 ₽
Дети до 18 лет2000 ₽
Пенсионеры2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Петергофе, на площади Жертв Революции
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 134 туристов
Пpиветcтвую, увaжaeмые путешественники! С рaдocтью стану вашим проводником. Я победитeль городского конкурса экскуpcoводов — мои знания и опыт позволят открыть вам самое ценное. В своей работе ориентируюсь, прежде всего, на пожелания гостей — уверена, мы найдём общий язык и подружимся.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
3
2
1
Евгения
Очень понравилась экскурсия! 👍 Спасибо Марии, за познавательную и интересную прогулку🥰
Очень понравилась экскурсия! 👍 Спасибо Марии, за познавательную и интересную прогулку🥰
Очень понравилась экскурсия! 👍 Спасибо Марии, за познавательную и интересную прогулку🥰
Очень понравилась экскурсия! 👍 Спасибо Марии, за познавательную и интересную прогулку🥰
Очень понравилась экскурсия! 👍 Спасибо Марии, за познавательную и интересную прогулку🥰
Очень понравилась экскурсия! 👍 Спасибо Марии, за познавательную и интересную прогулку🥰
Очень понравилась экскурсия! 👍 Спасибо Марии, за познавательную и интересную прогулку🥰
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