Экскурсия по Петербургу Николая Гоголя. Мы изучим, как мнительный провинциальный юноша превратился в великого писателя, обсудим мистику в его жизни, побеседуем о его соседях и знакомых: от мелких чиновников и немецких булочников до Пушкина и Николая I. Вы увидите, как в известных книгах, словно в кривом зеркале, вплоть до мелочей, отражены дух и нрав города первой половины 19 века. Вы увидите в новом свете и даже сможете прочувствовать судьбу великого классика.
Заодно, услышим много интересных деталей: например, кто из героев Гоголя сделался одним из прототипов Родиона Раскольникова.
Вас ждёт:
Яркий и продуманный рассказ о Гоголе с примерами и историческими отсылками. Вы узнаете его биографию и поймете, как и чем жил классик. Никаких заминок, скучного изложения и бессмысленных перебежек.
Погружение в атмосферу первой половины 19 века. Вы прогуляетесь 👣 по площадям, улочкам и дворам — по местам, где жил великий писатель, и где бродили герои его книг: «Нос», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», даже, «Ревизор».
В холодную погоду возможно сделать остановку в одном из кафе по маршруту. Погреться и послушать часть рассказа в тепле.
Что входит
услуги гида
Начало
🚩 Метро Сенная площадь
Место завершения
🏁 Метро Гостный двор
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.