  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Петербург Гоголя с членом Союза писателей

Ярослав Л.
Ярослав Л. – Гид из Санкт-Петербурга
Петербург Гоголя с членом Союза писателей
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-19 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Петербург Гоголя с членом Союза писателей
Петербург Гоголя с членом Союза писателей

Что вы увидите

  • Сенную площадь и канал Грибоедова ("канаву")
  • Невский проспект
  • Мойку и Исаакиевскую площадь
  • памятнику Носу и памятник Гоголю
Экскурсия по Петербургу Николая Гоголя. Мы изучим, как мнительный провинциальный юноша превратился в великого писателя, обсудим мистику в его жизни, побеседуем о его соседях и знакомых: от мелких чиновников и немецких булочников до Пушкина и Николая I. Вы увидите, как в известных книгах, словно в кривом зеркале, вплоть до мелочей, отражены дух и нрав города первой половины 19 века. Вы увидите в новом свете и даже сможете прочувствовать судьбу великого классика.
Заодно, услышим много интересных деталей: например, кто из героев Гоголя сделался одним из прототипов Родиона Раскольникова.

Вас ждёт:

  • Яркий и продуманный рассказ о Гоголе с примерами и историческими отсылками. Вы узнаете его биографию и поймете, как и чем жил классик. Никаких заминок, скучного изложения и бессмысленных перебежек.
  • Погружение в атмосферу первой половины 19 века. Вы прогуляетесь 👣 по площадям, улочкам и дворам — по местам, где жил великий писатель, и где бродили герои его книг: «Нос», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», даже, «Ревизор».
  • В холодную погоду возможно сделать остановку в одном из кафе по маршруту. Погреться и послушать часть рассказа в тепле.
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 Метро Сенная площадь
Место завершения
🏁 Метро Гостный двор
Петербург Гоголя с членом Союза писателей
Петербург Гоголя с членом Союза писателей
Петербург Гоголя с членом Союза писателей
Петербург Гоголя с членом Союза писателей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ярослав Л.
Ярослав Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Ярослав Л. проводит ещё 6 экскурсий

Петербург Достоевского с членом Союза писателей
4 000
2 часа
Петербург Достоевского с членом Союза писателей
115 отзывов
Волшебные дворы Литейного
2 750
1.5 часа
Волшебные дворы Литейного
33 отзыва
Легенды и яви дворцовых переворотов.
3 000
2 часа
Легенды и яви дворцовых переворотов.
18 отзывов
Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцы
2 500
1.5 часа
Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцы
13 отзывов
Дуэли на Черной Речке
3 000
2 часа
Дуэли на Черной Речке
8 отзывов
Хулиганы Петербурга – Ленинграда. Лиговка: хулиганы, ямщики, казаки
2 500
1.75 часа
Хулиганы Петербурга – Ленинграда. Лиговка: хулиганы, ямщики, казаки
7 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
790
2 часа
Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
2085 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
800
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1519 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва