Экскурсия по Петербургу Николая Гоголя. Мы изучим, как мнительный провинциальный юноша превратился в великого писателя, обсудим мистику в его жизни, побеседуем о его соседях и знакомых: от мелких чиновников и немецких булочников до Пушкина и Николая I. Вы увидите, как в известных книгах, словно в кривом зеркале, вплоть до мелочей, отражены дух и нрав города первой половины 19 века. Вы увидите в новом свете и даже сможете прочувствовать судьбу великого классика.

Заодно, услышим много интересных деталей: например, кто из героев Гоголя сделался одним из прототипов Родиона Раскольникова.

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