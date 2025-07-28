Мои заказы

Петербург на воде: приватная прогулка на катере

Создать свой Питер - тихий, тёплый, атмосферный
Это неспешная прогулка-пикник по живописным каналам в исторической части города. А ещё неформальное знакомство с Питером — с бокалом в руке, под любимую музыку и лёгкие угощения. Зона на носу катера легко превращается в огромный диван для релакса и фотосессий. А также может стать столом для пикника. В любом случае всё будет по-питерски красиво и расслабленно!
5
1 отзыв
Петербург на воде: приватная прогулка на катере© Ульяна
Петербург на воде: приватная прогулка на катере© Ульяна
Петербург на воде: приватная прогулка на катере© Ульяна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 00:00, 03:00

Описание водной прогулки

На борту вы найдёте всё необходимое для приятного отдыха:

  • мощную аудиосистему.
  • столик для лёгкого перекуса и бокалы.
  • мягкие пледы.
  • зарядку для телефона.
  • тент от солнца.
  • биотуалет.

Во время пикника мы сделаем круг по рекам Фонтанке и Мойке. По пути вы увидите:

  • Юсуповский дворец.
  • Мариинский театр.
  • Никольский морской собор.
  • Аничковы дворец и мост.
  • Шереметьевский дворец.
  • Летний сад и Летний дворец Петра I.
  • Набережные с чугунными решётками и особняками 18–19 веков.

Вы узнаете:

  • Почему Юсуповский дворец считался самым богатым частным дворцом Петербурга.
  • Какую роль он сыграл в драматической истории с Распутиным.
  • Зачем Пётр I построил Летний дворец всего в два этажа и почему он считал его идеальным.
  • Откуда на Аничковом мосту взялись скульптуры укротителей коней.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Прогулка проводится на катере «Бангкок» с белым салоном, рассчитанном до 8 человек.
  • Для компании до 11 человек есть катер «Пират» с коричневым салоном на фото. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Перед прогулкой мы проведём инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты.
  • Еду и напитки можно приносить с собой, кроме красного вина и красных ягод.
  • По договорённости можно добавить опцию «Готовый пикник», который включает в себя еду и напитки. Детали обсудим в личной переписке.
  • За дополнительную плату включим в маршрут проход под разводными мостами.
  • На прогулке с вами будет один из опытных капитанов нашей команды.
  • При необходимости за доплату можно пригласить профессионального гида.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Николо-Богоявленского морского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна
Ульяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 65 туристов
Я — Ульяна, живу и работаю в Санкт-Петербурге, а катерный отдых стал для меня не просто хобби, а делом жизни. Мы с семьёй начали заниматься прогулками на катере ещё в
читать дальше

Крыму, а теперь с удовольствием встречаем гостей и в Петербурге. Наши капитаны знают город и понимают, как сделать водную прогулку по-настоящему запоминающейся — с уютной атмосферой, красивыми видами, комфортом и заботой о каждом госте. Мне важно, чтобы каждый почувствовал, что это не просто аренда катера, а личное небольшое приключение с настроением. Мы не проводим потоковые экскурсии — только индивидуальные прогулки, где всё подстроено под вас: будь то романтический вечер, семейный отдых или весёлый выезд с друзьями.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
28 июл 2025
Прекрасная прогулка, отличный капитан! Удобный катер, комфортный маршрут. Большое спасибо!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
На катере
1 час
30 отзывов
Водная прогулка
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки 133
1 дек в 02:00
2 дек в 02:00
9900 ₽ за всё до 6 чел.
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
На катере
1 час
134 отзыва
Водная прогулка
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
Начало: Наб. канала Грибоедова, 99
15 апр в 10:00
16 апр в 10:00
6490 ₽ за всё до 5 чел.
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
На катере
1 час
6 отзывов
Водная прогулка
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Проплыть по рекам и каналам, слушая истории и легенды Северной столицы
15 ноя в 00:00
16 ноя в 00:30
от 15 000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге