Это неспешная прогулка-пикник по живописным каналам в исторической части города. А ещё неформальное знакомство с Питером — с бокалом в руке, под любимую музыку и лёгкие угощения. Зона на носу катера легко превращается в огромный диван для релакса и фотосессий. А также может стать столом для пикника. В любом случае всё будет по-питерски красиво и расслабленно!
Описание водной прогулки
На борту вы найдёте всё необходимое для приятного отдыха:
- мощную аудиосистему.
- столик для лёгкого перекуса и бокалы.
- мягкие пледы.
- зарядку для телефона.
- тент от солнца.
- биотуалет.
Во время пикника мы сделаем круг по рекам Фонтанке и Мойке. По пути вы увидите:
- Юсуповский дворец.
- Мариинский театр.
- Никольский морской собор.
- Аничковы дворец и мост.
- Шереметьевский дворец.
- Летний сад и Летний дворец Петра I.
- Набережные с чугунными решётками и особняками 18–19 веков.
Вы узнаете:
- Почему Юсуповский дворец считался самым богатым частным дворцом Петербурга.
- Какую роль он сыграл в драматической истории с Распутиным.
- Зачем Пётр I построил Летний дворец всего в два этажа и почему он считал его идеальным.
- Откуда на Аничковом мосту взялись скульптуры укротителей коней.
- И многое другое.
Организационные детали
- Прогулка проводится на катере «Бангкок» с белым салоном, рассчитанном до 8 человек.
- Для компании до 11 человек есть катер «Пират» с коричневым салоном на фото. Стоимость уточняйте в переписке.
- Перед прогулкой мы проведём инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты.
- Еду и напитки можно приносить с собой, кроме красного вина и красных ягод.
- По договорённости можно добавить опцию «Готовый пикник», который включает в себя еду и напитки. Детали обсудим в личной переписке.
- За дополнительную плату включим в маршрут проход под разводными мостами.
- На прогулке с вами будет один из опытных капитанов нашей команды.
- При необходимости за доплату можно пригласить профессионального гида.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Николо-Богоявленского морского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 65 туристов
Я — Ульяна, живу и работаю в Санкт-Петербурге, а катерный отдых стал для меня не просто хобби, а делом жизни. Мы с семьёй начали заниматься прогулками на катере ещё вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
28 июл 2025
Прекрасная прогулка, отличный капитан! Удобный катер, комфортный маршрут. Большое спасибо!
