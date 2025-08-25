Рассматривать архитектурные доминанты Петербурга с воды особенно интересно. Ведь именно к рекам и каналам обращены парадные фасады бывшей столицы. Интерьер современного катера вдохновлён пушкинской эпохой, он располагает к элегичному настроению. Я позабочусь о вашем комфорте, а вам останется лишь вдохновляться видами прекрасного города.
Описание водной прогулки
Обратите внимание — эта водная прогулка не предполагает экскурсионного обслуживания.
Во время прогулки вы увидите:
- Петропавловскую крепость с ангелом на шпиле
- Ростральные колонны и Кунсткамеру на стрелке Васильевского острова
- Исаакиевский собор — грандиозную доминанту центра
- Адмиралтейство — одно из первых зданий Петербурга и памятник классицизма
- Эрмитаж — бывшую резиденцию Романовых
- Крейсер «Аврору» — символ Октябрьской революции на вечной стоянке у набережной Петроградской стороны
Как организована поездка
- Перед прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет
- На борту разрешена любая обувь без тонкого каблука
- С собой можно взять еду и напитки, если они не красят поверхности (красное вино, вишнёвый сок, вишню, клубнику не берите)
- Прогуляться на катере можно в любую погоду — в салоне есть отопление и тёплые пледы
- На катере также есть посуда и реквизит для фото
Организационные детали
- Я могу подать катер к любым разрешённым причалам. Некоторые из них требуют резервирования и дополнительной оплаты — согласуем детали в переписке
- Дополнительно оплачивается уборка (1000 ₽), если вы приносите на борт напитки и продукты
- Если в вашей компании будут дети младше 5 лет, сообщите мне об этом заранее
- За штурвалом буду я сам
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Причал Ждановская набережная 2А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 773 туристов
Меня зовут Андрей, я родился и вырос в Санкт-Петербурге и с детства увлекаюсь историей этого потрясающего города. Мне очень хочется поделиться с вами своими знаниями, обсудить исторические события, полюбоваться видами
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Айгуль
25 авг 2025
Прогулка на катере началась вовремя, Андрей в пути заботился о пассажирах. Хороший рассказчик и приятный собеседник. Благодарим и желаем успехов
Ю
Юлия
31 июл 2025
Очень красивый катер, спас нас от дождливой Питерской погоды. Организатор поездки не экскурсовод, поэтому имейте в виду, что это не экскурсия, а просто поездка. Если нужна экскурсия- заказывайте отдельно экскурсовода. В целом- все очень понравилось, особенно интерьер и наличие туалета на катере)
Андрей
Ответ организатора:
Юлия, добрый день!
Благодарим Вас за высокую оценку нашего сервиса и катера ОНЕГИН. Мы всегда рады, когда гости получают положительные эмоции
Е
Екатерина
11 июл 2025
Брали индивидуальную прогулку на катере «Онегин» в начале июня 2024. Катер идеальный для прогулок, на борту чисто и красиво. Получили положительные эмоции и эстетическое удовольствие от прогулки! Огромная благодарность капитану Даниилу! Очень повезло с погодой, виды на Санкт-Петербург с воды шикарны ☺️
