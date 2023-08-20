Описание

Прогулка по парковой императорской резиденции-Петергоф. А как называется этот фонтан? А откуда берётся вода? А кто всё это строил? А зачем столько дворцов? Мы прогуляемся с Вами по Нижнему парку, обсудим все самые популярные вопросы по устройству музея-заповедника, притворимся детьми убегая от фонтанов-шутих и на мгновенье представим себя дамами и кавалерами Петровской эпохи, приезжающим на бал в парадную резиденцию.