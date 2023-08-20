Петергоф-феерия брызг по задумке Петра. Обзорная экскурсия по Нижнему парку
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Экскурсия в Петергоф: От Санкт-Петербурга до императорской резиденции

5
1 отзыв
Петергоф-феерия брызг по задумке Петра. Обзорная экскурсия по Нижнему парку
Петергоф-феерия брызг по задумке Петра. Обзорная экскурсия по Нижнему парку
Петергоф-феерия брызг по задумке Петра. Обзорная экскурсия по Нижнему парку
Ближайшие даты:
28
апр
29
апр
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апр
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандарт6 500 ₽
Стандарт +7 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что вас ожидает:

  • 4 каскада
  • Фонтаны шутихи
  • Дворец Марли, Монплезир, Эрмитаж, Большой Петергофский дворец - описание снаружи

Описание

Прогулка по парковой императорской резиденции-Петергоф. А как называется этот фонтан? А откуда берётся вода? А кто всё это строил? А зачем столько дворцов? Мы прогуляемся с Вами по Нижнему парку, обсудим все самые популярные вопросы по устройству музея-заповедника, притворимся детьми убегая от фонтанов-шутих и на мгновенье представим себя дамами и кавалерами Петровской эпохи, приезжающим на бал в парадную резиденцию.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 4 каскада
  • Фонтаны шутихи
  • Дворец Марли, Монплезир, Эрмитаж, Большой Петергофский дворец - описание снаружи
Что включено
  • Обзорная экскурсия по Нижнему парку
Что не входит в цену
  • Входные билеты в парк
  • Трансфер до парка
  • По желанию можно заказать такси до парка
  • Экскурсия во время поездки / «трассовая экскурсия/» +1000р
  • Экскурсионное обслуживание во дворцы и павильоны
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный вход в парк или встреча у причала
Завершение: Нижний парк Петергоф
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Трансфер до парка не включен в экскурсию
  • Экскурсионное сопровождение во дворцы не включено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
В
20 авг 2023
Дарья провела отличную экскурсию по Нижнему парку. Мы были на экскурсии с двумя внуками и Дарья сумела заинтересовать не только взрослых, но и детей историей парка, чем нас приятно удивила. В целом экскурсия была с одной стороны содержательной, а с другой дружелюбной и непринужденной.

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