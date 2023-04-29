Петергоф (фонтаны) и обзорная по Петербургу

Петергоф

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Обзорная экскурсия по Петербургу и экскурсия по Нижнему парку Петергофа с посещением фонтанов в одном экскурсионном дне.
Петергоф (фонтаны) и обзорная по Петербургу
Петергоф (фонтаны) и обзорная по Петербургу
Петергоф (фонтаны) и обзорная по Петербургу
Петергоф (фонтаны) и обзорная по Петербургу
Петергоф (фонтаны) и обзорная по Петербургу
Петергоф (фонтаны) и обзорная по Петербургу
Петергоф (фонтаны) и обзорная по Петербургу
Петергоф (фонтаны) и обзорная по Петербургу
Петергоф (фонтаны) и обзорная по Петербургу
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
1
мая
6
мая
7
мая
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Что вас ожидает:

  • Петергоф
  • Нижний парк Петергофа
  • Верхний сад Петергофа (находится на реконструкции)
  • Невский проспект
  • Исаакиевский собор
  • Русский музей
  • Зимний дворец
  • Дворцовая набережная
  • Петропавловская крепость
  • Эрмитаж
  • Мраморный дворец
  • Меншиковский дворец
  • Аврора
  • Казанский собор
  • Храм Спаса-на крови
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы увидим великолепный атмосферный Петербург и проведем незабываемое время в городе на Неве - успеем сфотографировать самые значимые достопримечательности, увидим роскошные дворцы и набережные, монументальные храмы и рассмотрим удивительные детали архитектурных сооружений разных эпох, которые объединяются в единый уникальный городской рисунок - так рождается неповторимый облик города и его удивительная атмосфера.
Переехав в Петергоф, мы увидим Русский Версаль, жемчужину дворцово-паркового искусства - Петергоф с фонтанами. Это более 150 разнообразных фонтанов: огромных каскадов, фонтанов с античными белоснежными скульптурами, с золоченными статуями, парные фонтаны, фонтаны - шутихи. Каждый найдет для себя самый интересный и самый красивый фонтан.
Обратим внимание и на клумбы, фигурные газоны и фигуры из деревьев, в парке имеется даже садовый лабиринт.
10.00 Выезд из Санкт–Петербурга. От ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 3).
Обзорная экскурсия по городу с фотовыходами - лучшие достопримечательности города на Неве.
14.00 Отправление в Петергоф.
Вас ожидает экскурсионная прогулка по Нижнему парку Петергофа. В Петергофе будет и свободное время на перекус, прогулку и осмотр наиболее интересных для каждого туриста достопримечательностей.
19.00 Прибытие к ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 3).

апрель: 29,30 Май: 1,6,7,8,9,13,14,17,20,21,24,27,28,29 лето - ежеднев

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Две путевые экскурсии от нашего гида («Петергофская дорога» и «Вечерний Петербург»)
  • Экскурсия по Санкт-Петербургу
  • Экскурсия - прогулка по Нижнему парку Петергофа
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты в парки и музеи
  • Входной билет в Нижний парк Петергофа (бесплатно по 23.04.2023)
  • 600 руб. /чел. — взрослые граждане РФ и следующих стран СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.
  • При предъявлении билета учащегося/справки из школы или документа, подтверждающего возраст:
  • 450 руб. /чел. — учащиеся от 14 до 18 лет
  • Учащиеся от 7 до 14 лет — бесплатно
  • Дети до 7 лет — бесплатно
  • 1200 руб. /чел. — иностранные граждане
  • Входной билет в Большой Петергофский дворец
  • 600 руб. /чел. — взрослые граждане РФ и следующих стран СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан
  • 450 руб. /чел. — учащимся от 14 до 18 лет
  • Дети до 14 лет — бесплатно
  • 1500 руб. /чел. — иностранные граждане
Место начала и завершения?
пл. Искусств, 3
Когда и сколько длится?
Когда: апрель: 29,30 Май: 1,6,7,8,9,13,14,17,20,21,24,27,28,29 лето - ежеднев
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Если вас 3 и более человека и вы выбрали оплату на месте, то заказ необходимо оплатить не менее чем за 48 часов до отправления.
  • Организатор пришлет вам письмо со ссылкой на оплату.
  • За день придёт смс с именем, телефоном гида, номером автобуса, временем и местом отправления
  • Если в 19:00 нет смс, перезвоните на 8812389-44-32. Накануне поездок мы работаем до 21:00
  • По форме одежды — удобный вариант, в дождливую погоду рекомендуем дождевик, а не зонтик
  • Обратите внимание, что объекты показа могут меняться местами
  • Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией
  • При себе нужно иметь паспорт и льготные документы при их наличии
  • Внимание! Нет необходимости покупать входные билеты заранее, время посещения музейных локаций может меняться – зависит от погодных, дорожных и организационных особенностей в каждую конкретную дату (при этом объем оказываемых услуг сохраняется). Возврат билетов в музеях - процесс затруднительный, наш гид поможет оформить билеты в ходе поездки оптимальным способом. Также обращаем внимание, что необходимо уточнять актуальную стоимость билетов на официальных сайтах музеев – ситуация с разными категориями билетов подвижна, постоянно меняется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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