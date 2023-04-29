Мы увидим великолепный атмосферный Петербург и проведем незабываемое время в городе на Неве - успеем сфотографировать самые значимые достопримечательности, увидим роскошные дворцы и набережные, монументальные храмы и рассмотрим удивительные детали архитектурных сооружений разных эпох, которые объединяются в единый уникальный городской рисунок - так рождается неповторимый облик города и его удивительная атмосфера.

Переехав в Петергоф, мы увидим Русский Версаль, жемчужину дворцово-паркового искусства - Петергоф с фонтанами. Это более 150 разнообразных фонтанов: огромных каскадов, фонтанов с античными белоснежными скульптурами, с золоченными статуями, парные фонтаны, фонтаны - шутихи. Каждый найдет для себя самый интересный и самый красивый фонтан.

Обратим внимание и на клумбы, фигурные газоны и фигуры из деревьев, в парке имеется даже садовый лабиринт.

10.00 Выезд из Санкт–Петербурга. От ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 3).

Обзорная экскурсия по городу с фотовыходами - лучшие достопримечательности города на Неве.

14.00 Отправление в Петергоф.

Вас ожидает экскурсионная прогулка по Нижнему парку Петергофа. В Петергофе будет и свободное время на перекус, прогулку и осмотр наиболее интересных для каждого туриста достопримечательностей.

19.00 Прибытие к ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 3).