Маршрут из Петербурга в Петергоф — это одна большая история. Вы проедете по тракту 18 века, соединявшему императорские резиденции и частные усадьбы на берегу Финского залива. А затем посетите Большой дворец — величественный и изысканный, главный бриллиант в композиции петергофского ансамбля. Услышите его историю и рассмотрите богато украшенные интерьеры.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Вы проедете по Петергофской дороге — историческому тракту 18 века, вдоль которого располагались императорские резиденции и загородные усадьбы знати. Во время трассовой экскурсии узнаете её историю.

В Петергофе совершите небольшую прогулку по парку и посетите Большой дворец. Рассмотрите его богато украшенные интерьеры с многочисленными произведениями искусства и послушаете о венценосных обитателях.

Дорога в одну сторону занимает от 1 часа до 1 часа 20 минут, в зависимости от транспортной ситуации. Экскурсия во дворце — 1,5 часа.

Организационные детали