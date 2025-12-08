Мои заказы

В Петергоф с Большим дворцом - по историческому тракту

Отправиться из Петербурга в императорскую резиденцию и посетить её главный дворец
Маршрут из Петербурга в Петергоф — это одна большая история.

Вы проедете по тракту 18 века, соединявшему императорские резиденции и частные усадьбы на берегу Финского залива.

А затем посетите Большой дворец — величественный и изысканный, главный бриллиант в композиции петергофского ансамбля. Услышите его историю и рассмотрите богато украшенные интерьеры.
В Петергоф с Большим дворцом - по историческому тракту© Александра
Описание экскурсии

Вы проедете по Петергофской дороге — историческому тракту 18 века, вдоль которого располагались императорские резиденции и загородные усадьбы знати. Во время трассовой экскурсии узнаете её историю.

В Петергофе совершите небольшую прогулку по парку и посетите Большой дворец. Рассмотрите его богато украшенные интерьеры с многочисленными произведениями искусства и послушаете о венценосных обитателях.

Дорога в одну сторону занимает от 1 часа до 1 часа 20 минут, в зависимости от транспортной ситуации. Экскурсия во дворце — 1,5 часа.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, билеты во дворец
  • Можно с детьми от 5 лет
  • Трассовую экскурсию проведёт один из гидов нашей команды. Во дворце — музейный гид

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2650 ₽
Пенсионеры2600 ₽
Студенты2600 ₽
Дети от 5 до 17 лет2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 126 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

