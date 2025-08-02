Водное путешествие к царству фонтанов Из Северной столицы мы совершим путешествие в Петергоф и обратно на стремительных «Метеорах» или скоростных катамаранах, что займет всего 40 минут. Это, пожалуй, самый эффектный и быстрый способ попасть в летнюю резиденцию у моря, некогда принадлежавшую русским императорам. Мечта Петра Великого о «приморском парадизе» воплотилась в жизнь на берегу Финского залива. Император полагал, что водный путь станет излюбленным способом передвижения для жителей и гостей новой столицы. Вас ждут более 150 фонтанов, вызывающих восхищение Вода является ключевым элементом и в Нижнем парке Петергофа. Уникальная водоподводящая система работает с момента открытия. Погрузитесь в атмосферу императорской роскоши на прогулке по Нижнему парку! Вас встретит знаменитая система фонтанов, созданная лучшими мастерами своего времени — шедевры водного искусства и величественные водные каскады. Во время экскурсии вы:

Полюбуетесь парадным ансамблем центральной части Нижнего парка — Большим дворцом и каскадом, Воронихинскими колоннадами и изысканными партерными цветниками;

Заглянете в Менажерийный сад с его вольерной композицией и сияющим фонтаном «Солнце»;

Отыщете весёлые фонтаны‑шутихи — «Зонтик», «Дубок» и «Водяную дорогу»;

Откроете для себя монументальные ансамбли: каскад «Шахматная гора», Римские фонтаны, Львиный каскад;

Найдёте гармоничную пару фонтанов «Адам» и «Ева», памятник Петру I, уединённый павильон «Эрмитаж» и многое другое. Проведите время с пользой и удовольствием — вас будет сопровождать профессиональный гид. Он раскроет тайны этого места: расскажет о том, как создавался ансамбль, что символизируют скульптуры и фонтаны, как отдыхали здесь члены царской семьи, о чем мечтали ленинградцы после страшных дней войны, восстанавливая Петергоф, и чем живет сегодня самый роскошный парк страны. Продолжительность экскурсии с гидом по Нижнему парку Петергофа— около 2 часов. Маршрут продуман так, чтобы вы успели насладиться видами и не устали. . Важная информация:.

