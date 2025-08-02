Мы отправимся в Петергоф из Санкт-Петербурга и вернемся обратно на скоростных судах «Метеор» или скоростных катамаранах «Котлин».
Наш путь займет всего 40 минут — это самый быстрый и потрясающий способ добраться до летней приморской резиденции русских императоров.
В Нижнем парке вы полюбуетесь Большим дворцом и каскадами фонтанов, а также узнаете, как отдыхали члены царской семьи и какие символы скрыты в архитектуре парка.
Описание экскурсии
Водное путешествие к царству фонтанов Из Северной столицы мы совершим путешествие в Петергоф и обратно на стремительных «Метеорах» или скоростных катамаранах, что займет всего 40 минут. Это, пожалуй, самый эффектный и быстрый способ попасть в летнюю резиденцию у моря, некогда принадлежавшую русским императорам. Мечта Петра Великого о «приморском парадизе» воплотилась в жизнь на берегу Финского залива. Император полагал, что водный путь станет излюбленным способом передвижения для жителей и гостей новой столицы. Вас ждут более 150 фонтанов, вызывающих восхищение Вода является ключевым элементом и в Нижнем парке Петергофа. Уникальная водоподводящая система работает с момента открытия. Погрузитесь в атмосферу императорской роскоши на прогулке по Нижнему парку! Вас встретит знаменитая система фонтанов, созданная лучшими мастерами своего времени — шедевры водного искусства и величественные водные каскады. Во время экскурсии вы:
- Полюбуетесь парадным ансамблем центральной части Нижнего парка — Большим дворцом и каскадом, Воронихинскими колоннадами и изысканными партерными цветниками;
- Заглянете в Менажерийный сад с его вольерной композицией и сияющим фонтаном «Солнце»;
- Отыщете весёлые фонтаны‑шутихи — «Зонтик», «Дубок» и «Водяную дорогу»;
- Откроете для себя монументальные ансамбли: каскад «Шахматная гора», Римские фонтаны, Львиный каскад;
Найдёте гармоничную пару фонтанов «Адам» и «Ева», памятник Петру I, уединённый павильон «Эрмитаж» и многое другое. Проведите время с пользой и удовольствием — вас будет сопровождать профессиональный гид. Он раскроет тайны этого места: расскажет о том, как создавался ансамбль, что символизируют скульптуры и фонтаны, как отдыхали здесь члены царской семьи, о чем мечтали ленинградцы после страшных дней войны, восстанавливая Петергоф, и чем живет сегодня самый роскошный парк страны. Продолжительность экскурсии с гидом по Нижнему парку Петергофа— около 2 часов. Маршрут продуман так, чтобы вы успели насладиться видами и не устали. . Важная информация:.
- Для иностранных граждан требуется доплата за входные билеты в Нижний парк согласно тарифам музея Петергоф.
- Билеты на теплоход оплачиваются отдельно по предварительной заявке: взрослый — 3300 руб.; льготный — 2800 руб.; детский (3-11 лет) — 1500 руб.
- Обязательно учитывайте время! Программа тура рассчитана на 4,5 часа и включает отправление по расписанию в / из Петергофа. В билетах указано время отправления. При опоздании на рейс деньги за билеты сгорают.
- Возможно увеличение времени пребывания в Нижнем парке по предварительной договоренности, до выкупа билетов на теплоходы.
- Билеты на скоростные суда выкупаются заранее гидом на средства туриста и за 24 часа до отправления их стоимость не возвращается в случае отказа.
- Встреча с гидом на причале на набережной Невы, адрес уточняется накануне экскурсии.
- Экскурсия под открытым небом в парке, поэтому прогноз погоды учитывайте при выборе одежды и обуви.
- Рейсы осуществляются на СПК «Метеор» или на скоростных катамаранах. Судоходная компания оставляет за собой право на замену судна, но время в пути в данном случае не меняется. Высадка пассажиров на рейсе «Петергоф — Санкт-Петербург» может быть осуществлена на причале «Сенатская пристань» или «Дворцовая пристань». Информацию о причале высадке можно получить перед отправлением.
Понедельник и среда в 10:00 (с мая по октябрь в период навигации по Неве и Финскому заливу).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Невы
- Финский залив
- Нижний парк Петергофа
Что включено
- Услуги гида
- Входной билет в Нижний парк Петергофа
Что не входит в цену
- Билеты на водный трансфер (метеор/ катамаран): взрослый - 3300 руб. льготный - 2800 руб. детский (3-11 лет) - 1500 руб.
- Личные расходы
- Возможна замена на трансфер автомобильный - по договорённости
Где начинаем и завершаем?
Начало: «Дворцовая пристань» Дворцовая наб, д. 36
Завершение: Дворцовая набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник и среда в 10:00 (с мая по октябрь в период навигации по Неве и Финскому заливу).
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Червонова
2 авг 2025
T
Tatiana
24 июл 2025
Гид интересно рассказала про все достопримечательности. Посоветовала, что ещё можно посмотреть. Рекомендую
Л
Лариса
24 мая 2025
А
Александр
30 апр 2025
