Автобусная групповая экскурсия с посещением Нижнего парка и Большого петергофского дворца
Петергоф обязателен для посещения! Основанный Петром I на берегу Финского залива, он стал символом выхода державы к Балтийскому морю. И любимой резиденцией императора. Вы полюбуетесь Большим дворцом и знаменитой фонтанной системой.
Прогуляетесь в тени аллей Нижнего парка и послушаете не только о жизни Романовых, но и о принятых в Петергофе царских увеселениях.
Прогуляетесь в тени аллей Нижнего парка и послушаете не только о жизни Романовых, но и о принятых в Петергофе царских увеселениях.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 300 ₽
|Дети до 18 лет
|2 888 ₽
|Пенсионеры
|2 999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Мы полюбуемся историческим центром города и проедем по знаменитой Петергофской дороге, вдоль которой строили свои дворцы придворные вельможи.
- Погуляем по Нижнему парку с фонтанами, над которыми трудились лучшие мастера паркостроения. Грандиозная фонтанная система, включающая около 170 фонтанов и 4 каскада, принесла Петергофу мировую славу.
- В летнее время вы можете получить массу приятных ощущений под освежающими струями фонтанов-шутих, придуманных Петром I
- Посетим Большой дворец и рассмотрим архитектурные шедевры, создающие неповторимый образ императорской резиденции
- При желании вы можете не посещать дворец с группой, а остаться гулять в парке — у вас будет 1 час свободного времени
Кому подойдёт
Экскурсия будет интересна как жителям, так и гостям Санкт-Петербурга независимо от возраста. Петергоф никогда не надоедает, очаровывает в любое время года и в любой компании.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном микроавтобусе из центра Санкт-Петербурга, услуги гида, билеты в парк
- Билеты во дворец оплачиваются дополнительно: взрослый — 750 руб., детский — 550 руб.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в среду и субботу в 10:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и субботу в 10:30Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 592 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу их по нетуристическим маршрутам. В самых обычных на первый взгляд вещах всегда кроется сказочное. Это и есть цель моих исследований городской жизни, а открывать секреты своим друзьям и новым знакомым так приятно:) Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я с нетерпением жду нашей встречи с открытым сердцем и надеюсь на интересное знакомство! Экскурсии провожу со своими коллегами-гидами.
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