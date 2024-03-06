Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 592 туристов

Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу их по нетуристическим маршрутам. В самых обычных на первый взгляд вещах всегда кроется сказочное. Это и есть цель моих исследований городской жизни, а открывать секреты своим друзьям и новым знакомым так приятно:) Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я с нетерпением жду нашей встречи с открытым сердцем и надеюсь на интересное знакомство! Экскурсии провожу со своими коллегами-гидами.

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