Петергоф: фонтанная столица
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Автобусная групповая экскурсия с посещением Нижнего парка и Большого петергофского дворца

Петергоф обязателен для посещения! Основанный Петром I на берегу Финского залива, он стал символом выхода державы к Балтийскому морю. И любимой резиденцией императора. Вы полюбуетесь Большим дворцом и знаменитой фонтанной системой.

Прогуляетесь в тени аллей Нижнего парка и послушаете не только о жизни Романовых, но и о принятых в Петергофе царских увеселениях.
Петергоф: фонтанная столица
Петергоф: фонтанная столица
Петергоф: фонтанная столица
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6
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 300 ₽
Дети до 18 лет2 888 ₽
Пенсионеры2 999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Мы полюбуемся историческим центром города и проедем по знаменитой Петергофской дороге, вдоль которой строили свои дворцы придворные вельможи.
  • Погуляем по Нижнему парку с фонтанами, над которыми трудились лучшие мастера паркостроения. Грандиозная фонтанная система, включающая около 170 фонтанов и 4 каскада, принесла Петергофу мировую славу.
  • В летнее время вы можете получить массу приятных ощущений под освежающими струями фонтанов-шутих, придуманных Петром I
  • Посетим Большой дворец и рассмотрим архитектурные шедевры, создающие неповторимый образ императорской резиденции
  • При желании вы можете не посещать дворец с группой, а остаться гулять в парке — у вас будет 1 час свободного времени

Кому подойдёт

Экскурсия будет интересна как жителям, так и гостям Санкт-Петербурга независимо от возраста. Петергоф никогда не надоедает, очаровывает в любое время года и в любой компании.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном микроавтобусе из центра Санкт-Петербурга, услуги гида, билеты в парк
  • Билеты во дворец оплачиваются дополнительно: взрослый — 750 руб., детский — 550 руб.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в среду и субботу в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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