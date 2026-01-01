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Групповая
до 16 чел.
В Петергоф по воде: «Метеор» + фонтаны в мини-группе
Начало: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь д. 2, Фонтан Зи...
«В Петергофе наш профессиональный гид проведёт вас по Нижнему парку — настоящему фонтанному королевству»
Расписание: Тур проводится каждый день с 11.00 до 17.00
7125 ₽
7500 ₽ за человека
Групповая
Салют на 9 мая - с борта теплохода
Прокатиться по Фонтанке, выйти в Большую Неву и увидеть праздничные залпы с лучшего ракурса
Начало: Рядом с Большим драматическим театром
«🎆 В 21:00 теплоход отправится по Фонтанке в сторону главной водной артерии Петербурга, чтобы занять лучшие видовые места»
6 дек в 21:00
4800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
От Фонтанки до Таврического сада: фешенебельный район имперской столицы
Начало: Проспект Чернышевского 20
5500 ₽ за всё до 10 чел.
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