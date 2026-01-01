Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Поющие фонтаны" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 7125 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5