Петергоф — одно из семи чудес России.
Как можно измерить степень чудесности места? Почему Пётр I решил создать его на полпути к шведской границе? Как работают фонтаны без машин и насосов? Ответит на эти и многие другие вопросы наш аудиогид.
Описание аудиогида
- Вы услышите имена архитекторов, причастных к появлению парка, и разберётесь, что происходило в Петергофе в 19 и 20 веках.
- Узнаете, как здесь жили и отдыхали монаршие особы.
- Прогуляетесь между уютных беседок, скульптур и фонтанов-шутих.
- Услышите, кто был автором уникальной системы фонтанов и кто же притаился в укромных уголках Нижнего парка.
Что входит в аудиогид
- Аудиогид состоит из 55 треков и провожает вас по самым интересным достопримечательностям Петергофа. Истории можно слушать в любом порядке.
- Основная часть — первые 42 трека — посвящены Нижнему парку.
- Остальные треки рассказывают о других местах — они не составляют единого маршрута и могут находиться далеко друг от друга. Их можно прослушать в любом месте.
Организационные детали
- Билеты в Нижний парк Петергофа вы покупаете самостоятельно.
- После внесения предоплаты вы получите письмо со ссылкой на оплату остатка, а затем — ссылку на аудиогид.
- Один аудиогид можно расшарить на пять устройств.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петергофе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
