Прогулка по Петроградской стороне — ваш шанс ощутить подлинный дух Петербурга. Здесь величественные особняки эпохи модерн соседствуют с современным стрит-артом, а за нарядными парадными скрывается таинственный мир дворов-колодцев. Вы откроете для себя район, где каждый камень дышит историей, а прошлое встречается с настоящим.

Описание экскурсии

Мы пройдём по главным артериям района и заглянем в его потаённые уголки. На нашем маршруте:

Каменноостровский проспект — аристократическая «витрина» северного модерна

— аристократическая «витрина» северного модерна Дом эмира Бухарского , чей восточный силуэт расскажет историю экзотической роскоши

, чей восточный силуэт расскажет историю экзотической роскоши Особняк актрисы Савиной , где изящный декор передаёт дух театральной богемы

, где изящный декор передаёт дух театральной богемы Австрийская площадь — уголок Вены в сердце Петербурга

— уголок Вены в сердце Петербурга Набережная Карповки — водный ракурс позволит оценить масштаб и гармонию старинной застройки

Мы специально свернём с парадных проспектов, чтобы вы:

увидели знаменитый Дом с башнями — икону петербургского модерна

открыли для себя двор-колодец и почувствовали его уникальную, немного гнетущую атмосферу

нашли творения современных уличных художников, которые ведут немой диалог с историей

В результате вы унесёте с собой не просто воспоминания и фотографии, а ощущение сопричастности истории и понимание настоящей, непарадной жизни города.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.