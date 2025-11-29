Прогулка по Петроградской стороне — ваш шанс ощутить подлинный дух Петербурга.
Здесь величественные особняки эпохи модерн соседствуют с современным стрит-артом, а за нарядными парадными скрывается таинственный мир дворов-колодцев. Вы откроете для себя район, где каждый камень дышит историей, а прошлое встречается с настоящим.
Описание экскурсии
Мы пройдём по главным артериям района и заглянем в его потаённые уголки. На нашем маршруте:
- Каменноостровский проспект — аристократическая «витрина» северного модерна
- Дом эмира Бухарского, чей восточный силуэт расскажет историю экзотической роскоши
- Особняк актрисы Савиной, где изящный декор передаёт дух театральной богемы
- Австрийская площадь — уголок Вены в сердце Петербурга
- Набережная Карповки — водный ракурс позволит оценить масштаб и гармонию старинной застройки
Мы специально свернём с парадных проспектов, чтобы вы:
- увидели знаменитый Дом с башнями — икону петербургского модерна
- открыли для себя двор-колодец и почувствовали его уникальную, немного гнетущую атмосферу
- нашли творения современных уличных художников, которые ведут немой диалог с историей
В результате вы унесёте с собой не просто воспоминания и фотографии, а ощущение сопричастности истории и понимание настоящей, непарадной жизни города.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в четверг в 17:00, в воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 17:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2337 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.
