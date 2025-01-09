За что мы любим — и вы полюбите — Петроградку? За бесхитростную эклектичность. Нарушенную монотонность. Уютную асимметричность. Тревожную незавершённость.
На экскурсии вы увидите великолепные особняки прошлого — они же обычные жилые дома настоящего, сохранившие лишь остатки прежней красоты. Будут парадные, чёрные лестницы, печи, кариатиды, метлах, лепнина, витражи и даже стрит-арт.
Описание экскурсии
Я покажу вам мои любимые особняки Петроградской стороны. После революции владельцы многих из них вынуждены были покинуть свои жилища. Их место заняли другие. Посмотрим, что стало с барскими хоромами?
Вы увидите целые жилые комплексы начала 20 века, где дворы-выставки украшены барочными завитушками или рядами классических колонн. Заглянете и во дворы-колодцы, которые расскажут о борьбе с несправедливым петербургским климатом.
Не пропустим дом эмира Бухарского, особняк актрисы Марии Савиной, Дом с башнями, дом трёх Бенуа, доходный дом Барановской с «улетевшим» орлом и только прилетевшего орла в саду Андрея Петрова.
Вы узнаете:
- Что появилось раньше — Бармалей или улица Бармалеева
- Как связаны Андрей Миронов и особняк, где сегодня расположен театр его имени
- Как не перепутать Фальконе и Фальконье
- Где Дмитрий Шостакович писал свою знаменитую Седьмую симфонию
- Где снимались «Гений», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Брат», «Питер FM»
- И другие любопытные петроградские факты и сюжеты
Кому подойдёт экскурсия
И петербуржцам, и гостям города, которые хотят заглянуть за парадные фасады петербургских особняков.
Организационные детали
- Экскурсия адресована подросткам и взрослым. Не проводится для школьных групп
- Мы посещаем дворы и парадные, но не осматриваем жилые квартиры
Были на экскурсии вдвоем с женой. Очень приятное попадание в ожидания. От умения выбрать на Трипстере тему и рассказчика часто зависит не только результат дня, но и настроение по итогам
