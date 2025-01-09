За что мы любим — и вы полюбите — Петроградку? За бесхитростную эклектичность. Нарушенную монотонность. Уютную асимметричность. Тревожную незавершённость. На экскурсии вы увидите великолепные особняки прошлого — они же обычные жилые дома настоящего, сохранившие лишь остатки прежней красоты. Будут парадные, чёрные лестницы, печи, кариатиды, метлах, лепнина, витражи и даже стрит-арт.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Я покажу вам мои любимые особняки Петроградской стороны. После революции владельцы многих из них вынуждены были покинуть свои жилища. Их место заняли другие. Посмотрим, что стало с барскими хоромами?

Вы увидите целые жилые комплексы начала 20 века, где дворы-выставки украшены барочными завитушками или рядами классических колонн. Заглянете и во дворы-колодцы, которые расскажут о борьбе с несправедливым петербургским климатом.

Не пропустим дом эмира Бухарского, особняк актрисы Марии Савиной, Дом с башнями, дом трёх Бенуа, доходный дом Барановской с «улетевшим» орлом и только прилетевшего орла в саду Андрея Петрова.

Вы узнаете:

Что появилось раньше — Бармалей или улица Бармалеева

Как связаны Андрей Миронов и особняк, где сегодня расположен театр его имени

Как не перепутать Фальконе и Фальконье

Где Дмитрий Шостакович писал свою знаменитую Седьмую симфонию

Где снимались «Гений», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Брат», «Питер FM»

И другие любопытные петроградские факты и сюжеты

Кому подойдёт экскурсия

И петербуржцам, и гостям города, которые хотят заглянуть за парадные фасады петербургских особняков.

Организационные детали