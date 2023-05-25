Обычно туристы отправляются сразу на Невский проспект, игнорируя Петроградку — а ведь именно здесь началась история Петербурга! Мы пройдем по местам, где прогуливался Петр I и джемил Виктор Цой, где открылся первый танцевальный клуб и состоялось первое посвящение в пионеры. И непременно разберемся, почему именно Петроградка — главный центр притяжения города.

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Описание

Что вас ожидает

Контрасты Петроградки. Доходные дома и кинолокации, злачные коммуналки и элитные комплексы, благородный модерн и чёткий конструктивизм: Петроградка — живая архитектурная летопись Петербурга. Проследим, как складывался местный архитектурный ансамбль. А главное — совместим все эпохи, от 18 века до наших дней.

Рок, рейв, революция — и не только. Здесь практически в каждом доме выступал Ленин, здесь молодые революционеры жили, проводили акции и пребывали в заключении. Здесь открылись первый танцевальный клуб в России и та самая «кочегарка» Виктора Цоя. Мы найдем все эти знаковые локации и проникнем в закрома истории Петроградки.

Формула острова. Как живут «островитяне» сегодня и почему на Петроградскую мечтают переехать жители всех районов города? Взглянем на современный быт жителей Петроградки: локальные бары, маленькие улицы, самая крошечная кофейня в городе, ресторанная культура и лучшие бары (туристы предпочитают Рубинштейна, но угадайте, куда ходят сами петербуржцы?). Вы поймете, откуда у местных взялось островное мышление и почему Петр Великий так и не переехал с Петроградской стороны.

Организационные детали