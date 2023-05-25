Авторская обзорная прогулка по району, откуда берёт начало сам Петербург
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Описание
Что вас ожидает
Контрасты Петроградки. Доходные дома и кинолокации, злачные коммуналки и элитные комплексы, благородный модерн и чёткий конструктивизм: Петроградка — живая архитектурная летопись Петербурга. Проследим, как складывался местный архитектурный ансамбль. А главное — совместим все эпохи, от 18 века до наших дней.
Рок, рейв, революция — и не только. Здесь практически в каждом доме выступал Ленин, здесь молодые революционеры жили, проводили акции и пребывали в заключении. Здесь открылись первый танцевальный клуб в России и та самая «кочегарка» Виктора Цоя. Мы найдем все эти знаковые локации и проникнем в закрома истории Петроградки.
Формула острова. Как живут «островитяне» сегодня и почему на Петроградскую мечтают переехать жители всех районов города? Взглянем на современный быт жителей Петроградки: локальные бары, маленькие улицы, самая крошечная кофейня в городе, ресторанная культура и лучшие бары (туристы предпочитают Рубинштейна, но угадайте, куда ходят сами петербуржцы?). Вы поймете, откуда у местных взялось островное мышление и почему Петр Великий так и не переехал с Петроградской стороны.
Организационные детали
- Мы сможем заглянуть в кофейню, локальный бар, клуб «Камчатка» — все расходы на месте (кофе, пиво, вино, вода) оплачиваются отдельно. Вы можете не отказывать себе в чашечке ароматного кофе, крафтового пенного или парочке ленинградских пышек.
- В конце экскурсии готов дать советы о том, куда сходить и что посмотреть — от музеев до ресторанов. Помогу с индивидуальными экскурсиями.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Горьковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.