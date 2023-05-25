Петроградская сторона: рок, рейв, революция и Пётр I

Авторская обзорная прогулка по району, откуда берёт начало сам Петербург

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Ответы на вопросы
Обычно туристы отправляются сразу на Невский проспект, игнорируя Петроградку — а ведь именно здесь началась история Петербурга! Мы пройдем по местам, где прогуливался Петр I и джемил Виктор Цой, где открылся первый танцевальный клуб и состоялось первое посвящение в пионеры. И непременно разберемся, почему именно Петроградка — главный центр притяжения города.
Петроградская сторона: рок, рейв, революция и Пётр I
Петроградская сторона: рок, рейв, революция и Пётр I
Петроградская сторона: рок, рейв, революция и Пётр I
Петроградская сторона: рок, рейв, революция и Пётр I
Петроградская сторона: рок, рейв, революция и Пётр I
Петроградская сторона: рок, рейв, революция и Пётр I
Ближайшие даты:
25
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Описание

Что вас ожидает

Контрасты Петроградки. Доходные дома и кинолокации, злачные коммуналки и элитные комплексы, благородный модерн и чёткий конструктивизм: Петроградка — живая архитектурная летопись Петербурга. Проследим, как складывался местный архитектурный ансамбль. А главное — совместим все эпохи, от 18 века до наших дней.

Рок, рейв, революция — и не только. Здесь практически в каждом доме выступал Ленин, здесь молодые революционеры жили, проводили акции и пребывали в заключении. Здесь открылись первый танцевальный клуб в России и та самая «кочегарка» Виктора Цоя. Мы найдем все эти знаковые локации и проникнем в закрома истории Петроградки.

Формула острова. Как живут «островитяне» сегодня и почему на Петроградскую мечтают переехать жители всех районов города? Взглянем на современный быт жителей Петроградки: локальные бары, маленькие улицы, самая крошечная кофейня в городе, ресторанная культура и лучшие бары (туристы предпочитают Рубинштейна, но угадайте, куда ходят сами петербуржцы?). Вы поймете, откуда у местных взялось островное мышление и почему Петр Великий так и не переехал с Петроградской стороны.

Организационные детали

  • Мы сможем заглянуть в кофейню, локальный бар, клуб «Камчатка» — все расходы на месте (кофе, пиво, вино, вода) оплачиваются отдельно. Вы можете не отказывать себе в чашечке ароматного кофе, крафтового пенного или парочке ленинградских пышек.
  • В конце экскурсии готов дать советы о том, куда сходить и что посмотреть — от музеев до ресторанов. Помогу с индивидуальными экскурсиями.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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