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Петропавловская крепость - сердце Петербурга!

4.5
4 отзыва
Lily A.
Lily A. – Гид из Санкт-Петербурга
Петропавловскую крепость называют сердцем или колыбелью Санкт-Петербурга.

Помимо своей символической роли в основании города крепость строилась, как защитница отвоеванных земель, и по сей день считается одним из самых удачных и хорошо сохранившихся образцов фортификационных сооружений 18 века.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • ☀️Однодневная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🖼Музеи
  • 🕵️Квест
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Петропавловская крепость - сердце Петербурга!
Петропавловская крепость - сердце Петербурга!

Что вы увидите

  • Александровский парк
  • Петербург в миниатюре
  • Троицкая площадь
  • Троицкий мост
  • Заячий остров
  • Алексеевский равелин
  • Невская куртина
  • Петропавловская крепость
  • Иоановский мост
  • Инженерный дом
  • цейхгауз
  • памятник Петру 1 работы Михаила Шемякина
  • Петропавловский собор и великокняжеская усыпальница
  • Монетный двор
  • политическая тюрьма Трубецкого бастиона
  • Нарышкин бастион
  • Невские ворота.
Петропавловскую крепость называют сердцем или колыбелью Санкт-Петербурга. Помимо своей символической роли в основании города крепость строилась, как защитница отвоеванных земель, и по сей день считается одним из самых удачных и хорошо сохранившихся образцов фортификационных сооружений 18 века.
На территории Петропавловской крепости были сосредоточены сооружения, предназначенные не только для города, но и для всей страны: это и императорский монетный двор и политическая тюрьма, прозванная "русской Бастилией", разумеется и Петропавловский собор, ставший в последствии усыпальницей императорской фамилии.
Подлинный памятник "петровской старины" представляет собой целый город 🏙️ в миниатюре.
И по сей день жизнь Петропавловской крепости тесно вплетена в цикл петербургских традиций и примет так, что можно смело сказать, если вы не были в Петропавловке - вы не были в Петербурге!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в петропавловский собор - 550 (взрослый), 250 (учащиеся)
  • (по желанию)
Начало
🚩 станция метро "Горьковская"
Место завершения
🏁 Иоанновский мост Петропавловской крепости
Петропавловская крепость - сердце Петербурга!
Петропавловская крепость - сердце Петербурга!
Петропавловская крепость - сердце Петербурга!
Петропавловская крепость - сердце Петербурга!
Петропавловская крепость - сердце Петербурга!

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lily A.
Lily A.
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4 отзыва оставили туристы

Lily A. проводит ещё 5 экскурсий

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