Петропавловскую крепость называют сердцем или колыбелью Санкт-Петербурга. Помимо своей символической роли в основании города крепость строилась, как защитница отвоеванных земель, и по сей день считается одним из самых удачных и хорошо сохранившихся образцов фортификационных сооружений 18 века.

На территории Петропавловской крепости были сосредоточены сооружения, предназначенные не только для города, но и для всей страны: это и императорский монетный двор и политическая тюрьма, прозванная "русской Бастилией", разумеется и Петропавловский собор, ставший в последствии усыпальницей императорской фамилии.

Подлинный памятник "петровской старины" представляет собой целый город 🏙️ в миниатюре.

И по сей день жизнь Петропавловской крепости тесно вплетена в цикл петербургских традиций и примет так, что можно смело сказать, если вы не были в Петропавловке - вы не были в Петербурге!