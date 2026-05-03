По рекам и каналам Санкт-Петербурга на катере с музыкой

Увидеть город с воды и попеть на борту
Если уж отправляться в мини-круиз, так с музыкой! На катере установлена мощная аудиосистема. Пока мимо будут пролетать дворцы, соборы и мосты, вы включите на полную любимые треки. Маршрут прогулки зависит от вас.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Можем пройти по каналу Грибоедова, Мойке, Фонтанке или Неве с выходом в Финский залив.

Основные достопримечательности по пути:

  • Казанский собор
  • храм Спаса на Крови
  • Николо-Богоявленский Морской собор
  • Семимостье
  • арка Новой Голландии
  • Исаакиевский собор
  • Марсово поле
  • крейсер «Аврора»
  • Петропавловская крепость
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Дворцовый мост
  • Эрмитаж

Организационные детали

  • Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
  • Прогулка проходит на катере Loud Sound
  • На борту есть цветная подсветка и тёплые пледы, в плохую погоду можно поднять тент с прозрачными стёклами
  • С вами будет капитан из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной канала Грибоедова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы предлагаем аренду катеров для любых мероприятий. Комфортабельные судна для приятного отдыха в живописных акваториях Санкт-Петербурга.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень понравилась поездка, комфортно, с музыкой, подсветкой, еще и с погодой повезло
Дмитрий
Ответ организатора:
Оксана, большое спасибо за обратную связь 🥰
Ждём Вас снова!
Спасибо за отличную прогулку! Нам понравилось, было комфортно.
Дмитрий
Ответ организатора:
Оксана, спасибо за обратную связь 🙌
Ждём Вас снова ❤️
