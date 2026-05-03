Если уж отправляться в мини-круиз, так с музыкой! На катере установлена мощная аудиосистема. Пока мимо будут пролетать дворцы, соборы и мосты, вы включите на полную любимые треки. Маршрут прогулки зависит от вас.
Описание экскурсии
Можем пройти по каналу Грибоедова, Мойке, Фонтанке или Неве с выходом в Финский залив.
Основные достопримечательности по пути:
- Казанский собор
- храм Спаса на Крови
- Николо-Богоявленский Морской собор
- Семимостье
- арка Новой Голландии
- Исаакиевский собор
- Марсово поле
- крейсер «Аврора»
- Петропавловская крепость
- Летний сад
- Михайловский замок
- Дворцовый мост
- Эрмитаж
Организационные детали
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
- Прогулка проходит на катере Loud Sound
- На борту есть цветная подсветка и тёплые пледы, в плохую погоду можно поднять тент с прозрачными стёклами
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной канала Грибоедова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы предлагаем аренду катеров для любых мероприятий. Комфортабельные судна для приятного отдыха в живописных акваториях Санкт-Петербурга.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень понравилась поездка, комфортно, с музыкой, подсветкой, еще и с погодой повезло
Дмитрий
Ответ организатора:
Оксана, большое спасибо за обратную связь 🥰
Ждём Вас снова!
О
Спасибо за отличную прогулку! Нам понравилось, было комфортно.
Дмитрий
Ответ организатора:
Оксана, спасибо за обратную связь 🙌
Ждём Вас снова ❤️
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
