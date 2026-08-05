Когда садится солнце и зажигаются вечерние огни, Питер становится главным героем мистического фильма. Темнота скрывает лишние детали — вы видите только силуэты. Отражения зданий в Неве углубляют пространство. Вы проедете от Исакия до Смольного, осмотрите сверкающие дворцы и мосты. Cделаете закатные фото и узнаете о памятных местах.
Описание экскурсии
- Исаакиевская площадь — монументальный центр возле собора. Вечером включают подсветку колоннады, и она подчёркивает перспективу площади.
- Смольный собор — утончённый барочный силуэт.
- Михайловский замок — романтичный и драматичный архитектурный ансамбль.
- Сфинксы на Университетской набережной — древнеегипетские монументы у Невы.
Вы узнаете:
- о становлении Петербурга как «окна в Европу».
- ключевых периодах истории города — от Петра I до 19 века.
- символике Медного всадника.
- культурной роли Невского проспекта.
- судьбе Эрмитажа и Кунсткамеры.
- мифах Стрелки Васильевского острова.
- и о многом другом.
Организационные детали
- Объекты вы осматриваете снаружи.
- С вами будет гид из нашей команды.
ежедневно в 18:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Пенсионеры
|780 ₽
|Дети до 7 лет
|650 ₽
|Школьники
|715 ₽
|Студенты
|780 ₽
|Стандартный
|845 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 890 туристов
Наша экскурсионная компания приглашает вас открыть для себя самые яркие страницы истории и культуры Петербурга! Мы создаём увлекательные маршруты — от обзорных прогулок по городу до узкотематических экскурсий: исторических, литературных, архитектурных, гастрономических и многих других. Мы гарантируем: — профессиональных гидов — знатоков своего дела — комфортабельные автобусы (свой автопарк) — продуманные маршруты без утомительных переходов — гибкость программ — оперативные ответы на любые вопросы
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