В подцерковье представлены иконы Спасителя, Богородицы, церковных праздников, чинов святых в различных иконографиях 18 — начала 20 веков.
Вы прогуляетесь по сводчатому пространству с огромными потолками и увидите плащаницу, евангелие и другие предметы церковной утвари из ризницы Смольного собора.
Вы прогуляетесь по сводчатому пространству с огромными потолками и увидите плащаницу, евангелие и другие предметы церковной утвари из ризницы Смольного собора.
Описание экскурсии
Вы посетите подцерковье Смольного собора — атмосферное пространство со стенами из красного кирпича, где сейчас гостит выставка.
Организационные детали
- Смольный собор — действующий. Пожалуйста, одевайтесь соответственно
- Будьте внимательны: программа не предполагает сопровождение гида. Выставку вы осмотрите самостоятельно
- Экскурсии с гидом проходят по субботам и воскресеньям в 15:15, стоимость — 400 ₽. Договориться о проведении можно в личной переписке с гидом
- Подъём на смотровую площадку в стоимость не входит, но вы можете посетить её самостоятельно после экскурсии. Билеты можно купить на Трипстере: купить билет
в субботу и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:30, 16:00 и 17:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 27 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Растрелли
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:30, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Смольный собор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 272 туристов
Экскурсионно-паломническая служба Смольного собора приглашает вас присоединиться к нашим экскурсиям — как по самому собору, так и по другим храмам и святым местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 7 чел.
Метаморфозы Смольного дворца
Погрузитесь в историю Смольного собора, где дворец стал монастырем, а затем институтом. Завершите день панорамным видом на Петербург с колокольни
Начало: Напротив собора
16 ноя в 12:30
17 ноя в 12:30
от 6000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Александро-Невская лавра и Смольный собор - архитектурные жемчужины Петербурга (в мини-группе)
Оценить красоту шедевров мирового зодчества и узнать об архитекторах, иконах и благородных девицах
Начало: На площади Александра Невского
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
16 ноя в 10:00
6950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Александро-Невская лавра и Смольный собор - архитектурные жемчужины Петербурга
Оценить красоту шедевров мирового зодчества и узнать об архитекторах, иконах и благородных девицах
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
13 400 ₽ за всё до 4 чел.