Откройте себя огни величественного Ночного Петербурга в экскурсии на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом.
Посмотрите на гуляющий центр Петербурга, полюбуйтесь на сверкающий Невский проспект, площади и набережные!
Посмотрите на гуляющий центр Петербурга, полюбуйтесь на сверкающий Невский проспект, площади и набережные!
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсииПетербург днём и Петербург ночью - два разных города! Одно дело видеть знаменитые достопримечательности в обыкновенном дневном свете. Другое - наблюдать их преображение в тёмное время суток, сквозь фильтры декоративной подсветки. Ночной Петербург является лучшей декорацией для оживления в памяти мифов, легенд, таинственных историй. Поможет в этом профессиональный краевед, который покажет свой родной город и прокатит вас по проспектам и набережным на своей машине. Я заберу вас из вашего отеля, бара, ресторана. Покажу гуляющий центр Петербурга. Сверкающий Невский проспект, площади, набережные. Мы сделаем остановки на Исаакиевской площади, у сфинксов, около крейсера "Аврора", у атлантов Нового Эрмитажа, рядом со Смольным монастырём. По вашему желанию можем остановиться для фотосессии у моста Петра Великого, проехать по западному скоростному диаметру и увидеть яркую подсветку стадиона "Зенит" и Лахта-центра. После окончания экскурсии я отвезу вас туда, куда скажете. Поездку предлагаю осуществить на моём автомобиле Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. В него легко поместятся до 4 пассажиров. А если вы приезжаете на ночном поезде, то в объёмный багажник уместятся все чемоданы. Оптимальная длительность экскурсии - 2,5 - 3 часа.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исаакиевская площадь
- Исаакиевский собор
- Сенатская площадь
- Медный всадник, сфинксы
- Стрелка Васильевского острова
- Дворцовый мост
- Петропавловская крепость
- Дворцовая набережная
- Троицкий мост
- Крейсер Аврора
- Смольный собор
- Мост Петра Великого
Что включено
- Поездка на комфортабельном автомобиле
- Сопровождение профессионального краеведа
- Проезд по центральной части ЗСД
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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