Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте себя огни величественного Ночного Петербурга в экскурсии на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом.



Посмотрите на гуляющий центр Петербурга, полюбуйтесь на сверкающий Невский проспект, площади и набережные!

Александр Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле от 20 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

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Описание экскурсии Петербург днём и Петербург ночью - два разных города! Одно дело видеть знаменитые достопримечательности в обыкновенном дневном свете. Другое - наблюдать их преображение в тёмное время суток, сквозь фильтры декоративной подсветки. Ночной Петербург является лучшей декорацией для оживления в памяти мифов, легенд, таинственных историй. Поможет в этом профессиональный краевед, который покажет свой родной город и прокатит вас по проспектам и набережным на своей машине. Я заберу вас из вашего отеля, бара, ресторана. Покажу гуляющий центр Петербурга. Сверкающий Невский проспект, площади, набережные. Мы сделаем остановки на Исаакиевской площади, у сфинксов, около крейсера "Аврора", у атлантов Нового Эрмитажа, рядом со Смольным монастырём. По вашему желанию можем остановиться для фотосессии у моста Петра Великого, проехать по западному скоростному диаметру и увидеть яркую подсветку стадиона "Зенит" и Лахта-центра. После окончания экскурсии я отвезу вас туда, куда скажете. Поездку предлагаю осуществить на моём автомобиле Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. В него легко поместятся до 4 пассажиров. А если вы приезжаете на ночном поезде, то в объёмный багажник уместятся все чемоданы. Оптимальная длительность экскурсии - 2,5 - 3 часа.

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