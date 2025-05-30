Приглашаем вас на обзорную вечернюю прогулку по Петербургу на большом и комфортабельном катере. Вы увидите не только город с воды, но и потрясающий закат в стороне Финского залива. Такое зрелище точно никого не сможет оставить равнодушным и оно запомнится на всю жизнь!
Описание экскурсииНаблюдая за заходом солнца с воды Очень красиво садится солнце в Финском заливе — уходит за горизонт, оставляя солнечную дорожку на воде, разливаясь желтыми лучами или заливая горизонт красным светом. Ну а вы — на премиальном, просторном катере наблюдаете за этим прекрасным и романтическим зрелищем — заходом солнца, знаменующим окончанием очередного дня. Прогулка на катере Наш катер достаточно большой, удобный и мощный, морского типа — «режет волну», поэтому вы не будете чувствовать качку при волнении воды. Катер оснащен музыкальной системой, подсветкой, кожаными диванами удобной конфигурации как в носовой, так и кормовой частях, поэтому вам будет очень удобно разместиться в компании до 11 человек. Ждём вас на прогулке! Важная информация:
- Необходимо прийти на посадку за 10 минут до начала катания.
- Максимальная вместимость катера — 11 пассажиров с учетом всех взрослых и детей.
- Дети допускаются пассажирами от 1 года.
- На борт не разрешается брать с собой красные и красящие напитки.
- Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Телебашня
- Крейсер Аврора
- Елагин остров и Елагин дворец
- Каменноостровский дворец
- Газпром-арена
- Лахта-центр
- Вантовый мост ЗСД через Петровский фарватер
- Флагштоки, часто с грандиозными, развевающимися флагами - России, СССР, Имперским
Что включено
- Аренда катера с капитаном
- Пледы, стаканчики под напитки
Что не входит в цену
- Аудиогид (по запросу)
Место начала и завершения?
Улица Академика Павлова, 11а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
- Необходимо прийти на посадку за 10 минут до начала катания
- Максимальная вместимость катера - 11 пассажиров с учетом всех взрослых и детей
- Дети допускаются пассажирами от 1 года
- На борт не разрешается брать с собой красные и красящие напитки
- Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Все понравилось:)
Остановились сделать красивые фото, слушали музыку, радовались жизни)
Закат из-за погоды не увидели, но все равно вся компания (10 человек) в восторге от прогулки.
Катер чистый, есть пледы, столик, вождение комфортное, нас спрашивали, насколько быстро ехать
Остановились сделать красивые фото, слушали музыку, радовались жизни)
Закат из-за погоды не увидели, но все равно вся компания (10 человек) в восторге от прогулки.
Катер чистый, есть пледы, столик, вождение комфортное, нас спрашивали, насколько быстро ехать
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вместо одного катера, который был на фото, дали другой, якобы дороже, выше классом и лучше, т. к с другим катером что-то произошло. Но по факту катер вообще никак не лучше, сидения выцветшие, грязные. Абсолютно 2 разных катера. На фото солидный катер, а нам дали колхоз + с неработающей музыкой….
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Поймай солнце за хвост - прогулка на катере на закате»
Индивидуальная
до 11 чел.
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Прокатиться на скоростном катере и полюбоваться Северной столицей с воды - аренда с капитаном
Начало: В каналах города
Завтра в 11:00
30 мая в 11:00
6667 ₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
К Лахте на закате: сап-прогулка с инструктором
Идеальное место для катания на сапбордах - Лахтинский разлив. Спокойная вода и закат создают незабываемую атмосферу для отдыха и наслаждения природой
Начало: На проспекте Шувалова
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
30 мая в 20:00
1990 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Питер с борта катера
Прокатиться на комфортабельном моторном катере и полюбоваться Северной столицей
Начало: Станция метро Спортивная
Завтра в 00:00
30 мая в 00:30
22 500 ₽
24 999 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Станьте капитаном катера «Шустрый» и отправьтесь в незабываемое путешествие по Северным островам и Финскому заливу. Легко и безопасно
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 11А
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
5990 ₽ за всё до 4 чел.
11 990 ₽ за экскурсию