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Автомобильная экскурсия по Санкт-Петербургу

4.9
122 отзыва
Наталья Е.
Наталья Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Пешком за три часа невозможно увидеть все главное в Петербурге.

Экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 поможет осмотреть в краткие сроки десятки достопримечательностей 🏛️.

Гид покажет вам Невский проспект, Дворцовую площадь, крейсер «Аврора», Спас на Крови и другие символы города, а также посетить Петропавловский собор.

Во время поездки вы узнаете о местных легендах и о том, как Петр I основал город 🏙️ у Финского залива.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🚗На автомобиле
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Автомобильная экскурсия по Санкт-Петербургу
Автомобильная экскурсия по Санкт-Петербургу

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Исаакиевский собор
  • стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • крейсер "Аврора"
  • Спас на Крови
  • Императорский Зимний дворец
  • Адмиралтейство
  • Александровская колонна
  • Летний сад
Если Вы в Петербурге первый раз, обзорная экскурсия ⛳ просто необходима.

Вы увидите именно ту, парадную часть Петербурга, которая снискала нашему городу статус памятника под открытым небом и вызывает восхищение миллионов туристов:

  • В обзорную экскурсию по Петербургу входит посещение наиболее живописных и исторически важных мест города, среди которых стрелка Васильевского острова с ростральными колоннами, крейсер Аврора, Адмиралтейство, Невский проспект, Дворцовая и Исаакиевская площади, Зимний Дворец, Медный всадник, сердце города - Петропавловская крепость, Смольный Собор, домик Петра Первого, египетские сфинксы, Чижик-пыжик и многое другое.
  • Собор Спас-на -Крови возведён на том месте, где народовольцы смертельно ранили императора Александра 2, которого в народе называли Освободителем за отмену крепостного права. Лакомо-многоцветный, сияющий сусальным золотом, дорогой ювелирной эмалью и украшенный мозаикой, собор построен в русском стиле. НА фоне строгой архитектуры Северной столицы ⭐️ собор кажется сказочным теремом. Но главное украшение внутри...
  • В придачу - масса питерских легенд и гарантия хорошего настроения.
  • Я забираю Вас на своей машине по адресу, который Вы называете.
  • В течение 3 часов мы осматриваем достопримечательности 🏛️ города. В конце экскурсии 🧭 по Петербургу я доставляю Вас по тому адресу, который Вы назовёте, либо оставляю в центре города.
Что входит
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном легковом автомобиле
  • Возможность обогатит ваши знания о Санкт-Петербурге
Что не входит
  • Входной билет в музей Спас-на-Крови (взр. - 350 руб., пенс. и студ - 100, с 7 до 18 лет - 100 руб. )
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 По договоренности по Вашему адресу в центре города
Место завершения
🏁 По договоренности
Автомобильная экскурсия по Санкт-Петербургу
Автомобильная экскурсия по Санкт-Петербургу
Автомобильная экскурсия по Санкт-Петербургу
Автомобильная экскурсия по Санкт-Петербургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья Е.
Наталья Е.
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122 отзыва оставили туристы

Наталья Е. проводит ещё 5 экскурсий

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