Если Вы в Петербурге первый раз, обзорная экскурсия ⛳ просто необходима.
Вы увидите именно ту, парадную часть Петербурга, которая снискала нашему городу статус памятника под открытым небом и вызывает восхищение миллионов туристов:
В обзорную экскурсию по Петербургу входит посещение наиболее живописных и исторически важных мест города, среди которых стрелка Васильевского острова с ростральными колоннами, крейсер Аврора, Адмиралтейство, Невский проспект, Дворцовая и Исаакиевская площади, Зимний Дворец, Медный всадник, сердце города - Петропавловская крепость, Смольный Собор, домик Петра Первого, египетские сфинксы, Чижик-пыжик и многое другое.
Собор Спас-на -Крови возведён на том месте, где народовольцы смертельно ранили императора Александра 2, которого в народе называли Освободителем за отмену крепостного права. Лакомо-многоцветный, сияющий сусальным золотом, дорогой ювелирной эмалью и украшенный мозаикой, собор построен в русском стиле. НА фоне строгой архитектуры Северной столицы ⭐️ собор кажется сказочным теремом. Но главное украшение внутри...
В придачу - масса питерских легенд и гарантия хорошего настроения.
Я забираю Вас на своей машине по адресу, который Вы называете.
В течение 3 часов мы осматриваем достопримечательности 🏛️ города. В конце экскурсии 🧭 по Петербургу я доставляю Вас по тому адресу, который Вы назовёте, либо оставляю в центре города.
Что входит
Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
Увлекательный рассказ сертифицированного гида
Транспортное обслуживание на комфортабельном легковом автомобиле
Возможность обогатит ваши знания о Санкт-Петербурге
Что не входит
Входной билет в музей Спас-на-Крови (взр. - 350 руб., пенс. и студ - 100, с 7 до 18 лет - 100 руб. )
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Начало
🚩 По договоренности по Вашему адресу в центре города
Место завершения
🏁 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.