Наталья Е. – Гид из Санкт-Петербурга

Пешком за три часа невозможно увидеть все главное в Петербурге.



Экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 поможет осмотреть в краткие сроки десятки достопримечательностей 🏛️.



Гид покажет вам Невский проспект, Дворцовую площадь, крейсер «Аврора», Спас на Крови и другие символы города, а также посетить Петропавловский собор.



Во время поездки вы узнаете о местных легендах и о том, как Петр I основал город 🏙️ у Финского залива.