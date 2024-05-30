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Ночная прогулка на катере без капитана

Прокат и аренда катера в Санкт-Петербурге: выбирайте индивидуальную прогулку
Ночной Петербург прекрасен, и у вас будет возможность полюбоваться им с воды! Предлагаем арендовать катер и оказаться среди набережных в огнях ночного блеска, потрясающих современных строений.

Вам никто не помешает: на борту будете только вы и ваши близкие, а маршрут мы поможем составить заранее.
3.4
5 оценок
Ночная прогулка на катере без капитана
Ночная прогулка на катере без капитана
Ночная прогулка на катере без капитана

Описание экскурсии

Арендуйте катер и станьте его капитаном, отправившись в невероятное ночное путешествие! Права для управления не нужны, все в рамках закона. Прогулка по рекам Санкт-Петербурга (Малая, Средняя и Большая Невка) длительностью 2 часа с 23:00 до 01:00 позволяет насладиться великолепным видом на ночной город в его уникальной подсветке — великолепие набережных, вантового моста ЗСД, Зенит-Арены, Телебашни и Каменоостровского дворца. К тому же, большим преимуществом является то, что вы совершите прогулку только своей компанией на индивидуальном катере. Организационные детали: Для самостоятельного управления предлагаем вам катер Шустрый, который подходит под категорию управления без прав. Катер Шустрый — это небольшой катер, отлично подходит для прогулки компанией из 2-4 человек (общий вес не более 300 кг). Пассажиры могут комфортно разместиться на 2-х кожаных диванах, а от ветра и брызг имеется брызгозащитные стекло. Для катаний в темное время суток катер оснащен ходовыми огнями. Дополнительно для всех пассажиров предоставляются теплые пледы. Важная информация:
  • Залог 10000 рублей наличными. Денежный залог — это вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернем вам деньги, а вы нам технику.
  • Приходите за полчаса до начала прогулки: вас ждёт предварительный 30-минутный инструктаж, не входящий во время проката катера.
  • Катер идеален для компаний из 2–4 человек (общий вес — не более 300 кг).
  • Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено.
  • К управлению допускаются только лица старше 18 лет — обязательно возьмите с собой паспорт.
  • Дети допускаются пассажирами только если они старше 3 лет.

Ежедневно с 23:55 до 01:55

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Зенит Арена
  • Вантовый мост ЗСД
  • Восточная стрелка Елагина острова
  • Елагин дворец
  • Западная стрелка Елагина острова с скульптурами львов у воды
  • Каменноостровский дворец
Что включено
  • Инструктаж - 30 минут (не входит во время проката)
  • Прогулка на катере - 120 минут
  • Спасательные жилеты, карта
  • Пледы на каждого пассажира
  • Топливо
Что не входит в цену
  • Залог 10000 рублей наличными
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Академика Павлова 11 а
Завершение: Санкт-Петербург, улица академика Павлова 11 а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 23:55 до 01:55
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Залог 10000 рублей наличными. Денежный залог - это вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернем вам деньги, а вы нам технику
  • Приходите за полчаса до начала прогулки: вас ждёт предварительный 30-минутный инструктаж, не входящий во время проката катера
  • Катер идеален для компаний из 2-4 человек (общий вес - не более 300 кг)
  • Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено
  • К управлению допускаются только лица старше 18 лет - обязательно возьмите с собой паспорт
  • Дети допускаются пассажирами только если они старше 3 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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Е
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О
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М
необходимо быть на месте за 30 до начала для прохождения инструктажа, мы опоздали на 10 мин. Инструктор ведет себя как дикий сорвавшийся с цепи пес, с порога разговаривал пренебрежительно не
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скрывая своего раздражения, на повышенных тонах высказал что теперь мы будем кататься меньше на эти 10 мин и вы обязаны быть ровно за 30 мин, что нормальные люди внимательно читают описание и это наша вина и тд, сидишь просто как школьница которую директор отчитывает Мы ушли, предоплату не вернули

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A
Хотели прокатиться на катере без капитана, приехали, перевели деньги, и на этапе просмотра инструктажа поняли что не попадаем на таком катере на развод мостов. Отказались от услуги. Михаил (сотрудник) сказал
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что деньги обязательно вернут. По факту никто нам ничего не вернул, девушка на горячей линии хамила и посылала. Не вернули деньги за неоказанную услугу, нарушив этим ЗПП. Написано заявление в полицию. Не связывайтесь с мошенниками!
Мошенники - обоснованное мнение.

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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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