читать дальше уменьшить скрывая своего раздражения, на повышенных тонах высказал что теперь мы будем кататься меньше на эти 10 мин и вы обязаны быть ровно за 30 мин, что нормальные люди внимательно читают описание и это наша вина и тд, сидишь просто как школьница которую директор отчитывает Мы ушли, предоплату не вернули

необходимо быть на месте за 30 до начала для прохождения инструктажа, мы опоздали на 10 мин. Инструктор ведет себя как дикий сорвавшийся с цепи пес, с порога разговаривал пренебрежительно не