Арендуйте катер и станьте его капитаном, отправившись в невероятное путешествие! Права для управления не нужны, все в рамках закона.

Экскурсия длительностью 3 часа с 23:00 до 02:00 позволяет насладиться прогулкой по рекам и каналам Санкт-Петербурга и, в то же время, увидеть незабываемое шоу развода мостов. К тому же большим преимуществом является то, что вы совершите прогулку 👣 только своей компанией на индивидуальном катере по собственному маршруту.

Для того что бы заказать ночную прогулку предлагаем выбрать наших катер, который подходит под категорию управления без прав: