Каналы города: река Фонтанка, Мойка, Крюков канал, Зимняя канавка
Арендуйте катер и станьте его капитаном, отправившись в невероятное путешествие! Права для управления не нужны, все в рамках закона.
Экскурсия длительностью 3 часа с 23:00 до 02:00 позволяет насладиться прогулкой по рекам и каналам Санкт-Петербурга и, в то же время, увидеть незабываемое шоу развода мостов. К тому же большим преимуществом является то, что вы совершите прогулку 👣 только своей компанией на индивидуальном катере по собственному маршруту.
Для того что бы заказать ночную прогулку предлагаем выбрать наших катер, который подходит под категорию управления без прав:
Катер Шустрый — это наш небольшой катер, который имеет два кресла в носовой части и большой комфортный диван в кормовой. Оснащен брызгозащитным стеклом, ходовыми огнями, и отлично подходит для прогулки компанией до 4 человек.
Что входит
Инструктаж 30 минут, не входит во время проката
Прогулка на катере 180 минут
Спасательные жилеты, рация, карта
Пледы на каждого пассажира
Служба спасения
Топливо
Что не входит
Питание
Начало
🚩 Петровский остров, Петровская коса
Место завершения
🏁 Санкт-Петербург, Петровский остров, Петровская коса 9, Территория Речного яхт-клуба Профсоюзов, причал I
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.