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Прогулка на катере без капитана на развод мостов

Центр а.
Центр а. – Гид из Санкт-Петербурга
Трехчасовая экскурсия ⛳ (с 23:00 до 02:00) подарит вам возможность насладиться прогулкой по рекам и каналам Санкт-Петербурга и увидеть музыкальное летнее шоу развода мостов.

Большим преимуществом экскурсии 🧭 является то, что вы совершите прогулку 👣 исключительно своей компанией на индивидуальном катере по маршруту, составленному собственноручно.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🥰Романтическая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 400 ₽ за экскурсию

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Прогулка на катере без капитана на развод мостов
Прогулка на катере без капитана на развод мостов

Что вы увидите

  • Западная стрелка Елагинао острова
  • Восточная стрелка Елагина острова
  • Елагин дворец
  • Каменноостровский дворец
  • Аврора
  • Нахимовское военно-морское училище
  • Троицкий мост
  • Петропавловская крепость
  • Артиллерийский музей
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • Здание двенадцати коллегий
  • Меншиковский дворец
  • Дворцовый мост
  • Эрмитаж
  • Каналы города: река Фонтанка, Мойка, Крюков канал, Зимняя канавка
Арендуйте катер и станьте его капитаном, отправившись в невероятное путешествие! Права для управления не нужны, все в рамках закона.
Экскурсия длительностью 3 часа с 23:00 до 02:00 позволяет насладиться прогулкой по рекам и каналам Санкт-Петербурга и, в то же время, увидеть незабываемое шоу развода мостов. К тому же большим преимуществом является то, что вы совершите прогулку 👣 только своей компанией на индивидуальном катере по собственному маршруту.

Для того что бы заказать ночную прогулку предлагаем выбрать наших катер, который подходит под категорию управления без прав:

  • Катер Шустрый — это наш небольшой катер, который имеет два кресла в носовой части и большой комфортный диван в кормовой. Оснащен брызгозащитным стеклом, ходовыми огнями, и отлично подходит для прогулки компанией до 4 человек.
Что входит
  • Инструктаж 30 минут, не входит во время проката
  • Прогулка на катере 180 минут
  • Спасательные жилеты, рация, карта
  • Пледы на каждого пассажира
  • Служба спасения
  • Топливо
Что не входит
  • Питание
Начало
🚩 Петровский остров, Петровская коса
Место завершения
🏁 Санкт-Петербург, Петровский остров, Петровская коса 9, Территория Речного яхт-клуба Профсоюзов, причал I
Прогулка на катере без капитана на развод мостов
Прогулка на катере без капитана на развод мостов
Прогулка на катере без капитана на развод мостов
Прогулка на катере без капитана на развод мостов
Прогулка на катере без капитана на развод мостов
Прогулка на катере без капитана на развод мостов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Центр а.
Центр а.
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