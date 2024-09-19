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полчаса. Конечно же мы были уже в дороге к набережной и ждали полчаса впустую. Пришлось дополнительно оплачивать время фотографа за ожидание. Катер приехал с опозданием на 40+ минут с другой семьей, ребята сказали, что им также был подан катер с опозданием. Каюта и палуба чистые, но туалет был грязный, и не было воды! Имейте в виду, если планируете длинную прогулку с детьми и рассчитываете пользоваться туалетом. Из хорошего: вежливый капитал, маршрут был выстроен с учетом наших пожеланий.