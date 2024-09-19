Капитан теплохода проведёт вас по реке Фонтанке, Крюкову каналу, реке Мойке или каналу Грибоедова, выйдет на парадную Неву, покажет основные достопримечательности. Также можно арендовать катер на развод мостов и выйти в Финский залив.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание водной прогулки
На теплоходе по рекам и каналам ПетербургаДаже если вы успели изучить все культовые локации Санкт-Петербурга, не стоит отказываться от теплоходной прогулки, ведь так вы увидите город с необычного ракурса — с воды. Уже знакомые достопримечательности — Петропавловская крепость, крейсер «Аврора», Медный всадник — предстанут перед вами совсем в другом свете. Поднимайтесь на борт нашего комфортабельного теплохода с каютой и панорамными окнами. На борту имеется все для полноценного отдыха — пледы, бокалы, посуда, музыка и туалет. Важная информация:
- Не допускаются к прогулке на катере лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дети до 3 лет по согласованию.
- С собой на борт можно проносить напитки и закуски, все кроме красного вина, красных ягод и фруктов.
- Маршрут прогулки обсуждается с капитаном перед выходом на воду и зависит от количества часов аренды катера и погодных условий.
В удобное для вас время
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от 9 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут на 1 час:
- Крюков канал
- Река Мойка
- Река Фонтанка
- Маршрут на 1,5 часа:
- Зимняя канавка
- Парадная Нева
- Петропавловская крепость
- Крейсер Аврора
- Фонтанка
- Маршрут на 2 часа:
- Стрелка Васильевского острова
- Благовещенский мост
- Медный всадник
- Аничков мост
Что включено
- Пледы
- Бокалы
- Посуда
- Музыка
- Туалет на борту
Что не входит в цену
- Напитки и еда (можно принести с собой)
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки д. 150
Когда и сколько длится?
Когда: В удобное для вас время
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
- Не допускаются к прогулке на катере лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дети до 3-х лет по согласованию
- С собой на борт можно проносить напитки и закуски, все кроме красного вина, красных ягод и фруктов
- Маршрут прогулки обсуждается с капитаном перед выходом на воду и зависит от количества часов аренды катера и погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
19 сен 2024
Отзывчивый капитан!
М
Маргарита
3 сен 2024
Исполнитель не частное лицо, а компания с колл-центром с безответственными администраторами. За 40 минут до прогулки мне написала в чат и позвонила представитель компании, чтобы сообщить, что теплоход задержится на
Н
Наталия
1 сен 2024
О
Олег
24 авг 2024
M
Murmantseva
22 авг 2024
Т
Татьяна
22 авг 2024
Т
Татьяна
17 авг 2024
И
Ирина
6 авг 2024
А
Алексей
5 авг 2024
С
Светлана
3 авг 2024
Прогулка очень понравилась. У нас была компания 7 человек с невестой и женихом. Ездили вечером на разведение мостов. Кораблик очень удобный, все чисто, аккуратно. Когда начался небольшой дождик мы спустились вниз, под крышу, очень удобно. Капитан вежливый, приятный человек.
Н
Надежда
1 авг 2024
Прекрасный капитан. Отличный катер. Рекомендую
Д
Дмитрий
31 июл 2024
👍👍👍
О
Оксана
31 июл 2024
Н
Наталья
25 июл 2024
Хороший, чистый, вместительный катер
Удобный и в хорошую и плохую погоду
Удобный и в хорошую и плохую погоду
О
Ольга
23 июл 2024
Отличный маршрут, замечательный транспорт и море позитивных впечатлений.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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