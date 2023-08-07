Петропавловская крепость и Летний сад на экскурсии на катере в Санкт-Петербурге
Наш маршрут начнется с Фонтанки, где можно будет наблюдать множество памятников архитектуры. По Крюкову каналу мы попадаем в канал Грибоедова. Именно здесь происходили действия романов великого Фёдора Михайловича Достоевского. Основные достопримечательности этого маршрута — Казанский собор и легендарный Спас на Крови.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Казанский собор
- Спас на Крови
- Центральная часть реки Невы
- Троицкий мост
- Дворцовый мост
- Памятник Чижику-Пыжику
- Никольский морской собор
- Летний сад
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Программа длится 1,5 часа. Отправление с городского причала «Летний сад». Далее проходим по Фонтанке, по Крюкову каналу попадаем в канал Грибоедова, где увидим основные достопримечательности — Казанский собор и Спас на Крови. Затем выйдем в Неву через Зимнюю канавку, прокатимся вдоль Дворцовой набережной под Троицким мостом и совершим высадку на причале у Летнего сада.
- Экскурсия пройдет на катере «Смарт», у которого есть открытая площадка на носу, что позволит сделать красивые фотографии на память. У лодки мощный двигатель, мягкие кожаные сиденья, отличная аудио система с bluetooth, съемный столик, туалет — на борту имеется все для комфортных прогулок и веселых вечеринок.
- «Смарт» — идеальный вариант для прогулок по рекам и каналам, он проходит практически под всеми мостами Петербурга. В прохладные вечера каждому гостю предоставляются теплые пледы высокого качества, возможна установка тента на случай непогоды.
Важная информация:
- Не допускаются к прогулке на катере или яхте лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дети до 3-х лет по согласованию.
- С собой на борт можно проносить напитки и закуски, все кроме красного вина, красных ягод и фруктов.
- Перенос оплаченного забронированного времени возможен не позднее, чем за 24 часа до момента начала аренды катера. В случае отказа от бронирования менее чем за 24 часа до запланированной даты начала аренды катера, бронь аннулируется без возврата денежных средств.
Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда катера (1,5 часа)
- Услуги капитана
- Оплата городского причала
- Что не входит
- Питание
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 09:00 до 22:30.Экскурсия длится около 1.5 часов 36 секундБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Не допускаются к прогулке на катере или яхте лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дети до 3-х лет по согласованию.
- С собой на борт можно проносить напитки и закуски, все кроме красного вина, красных ягод и фруктов.
- Перенос оплаченного забронированного времени возможен не позднее, чем за 24 часа до момента начала аренды катера. В случае отказа от бронирования менее чем за 24 часа до запланированной даты начала аренды катера, бронь аннулируется без возврата денежных средств
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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