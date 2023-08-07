Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»

Петропавловская крепость и Летний сад на экскурсии на катере в Санкт-Петербурге

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Наш маршрут начнется с Фонтанки, где можно будет наблюдать множество памятников архитектуры. По Крюкову каналу мы попадаем в канал Грибоедова. Именно здесь происходили действия романов великого Фёдора Михайловича Достоевского. Основные достопримечательности этого маршрута — Казанский собор и легендарный Спас на Крови.
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Казанский собор
  • Спас на Крови
  • Центральная часть реки Невы
  • Троицкий мост
  • Дворцовый мост
  • Памятник Чижику-Пыжику
  • Никольский морской собор
  • Летний сад
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Программа длится 1,5 часа. Отправление с городского причала «Летний сад». Далее проходим по Фонтанке, по Крюкову каналу попадаем в канал Грибоедова, где увидим основные достопримечательности — Казанский собор и Спас на Крови. Затем выйдем в Неву через Зимнюю канавку, прокатимся вдоль Дворцовой набережной под Троицким мостом и совершим высадку на причале у Летнего сада.
  • Экскурсия пройдет на катере «Смарт», у которого есть открытая площадка на носу, что позволит сделать красивые фотографии на память. У лодки мощный двигатель, мягкие кожаные сиденья, отличная аудио система с bluetooth, съемный столик, туалет — на борту имеется все для комфортных прогулок и веселых вечеринок.
  • «Смарт» — идеальный вариант для прогулок по рекам и каналам, он проходит практически под всеми мостами Петербурга. В прохладные вечера каждому гостю предоставляются теплые пледы высокого качества, возможна установка тента на случай непогоды.

Важная информация:

  • Не допускаются к прогулке на катере или яхте лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дети до 3-х лет по согласованию.
  • С собой на борт можно проносить напитки и закуски, все кроме красного вина, красных ягод и фруктов.
  • Перенос оплаченного забронированного времени возможен не позднее, чем за 24 часа до момента начала аренды катера. В случае отказа от бронирования менее чем за 24 часа до запланированной даты начала аренды катера, бронь аннулируется без возврата денежных средств.

Ежедневно с 09:00 до 22:30.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда катера (1,5 часа)
  • Услуги капитана
  • Оплата городского причала
Что не входит
  • Питание
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Экскурсия длится около 1.5 часов 36 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Не допускаются к прогулке на катере или яхте лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дети до 3-х лет по согласованию.
  • С собой на борт можно проносить напитки и закуски, все кроме красного вина, красных ягод и фруктов.
  • Перенос оплаченного забронированного времени возможен не позднее, чем за 24 часа до момента начала аренды катера. В случае отказа от бронирования менее чем за 24 часа до запланированной даты начала аренды катера, бронь аннулируется без возврата денежных средств
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Спас на Крови
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