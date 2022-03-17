Что вы можете увидеть 🤩

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Индивидуальная экскурсия по Неве и Финскому заливу на персональном катере с капитаном — главный летний аттракцион Петербурга. Во время водной прогулки на катере Вы насладитесь красивыми пейзажами и величественной архитектурой Санкт-Петербурга и получите море положительных эмоций. Что вас ожидает:Для прогулок мы разработали интересный маршрут, включающий все достопримечательности, которые можно увидеть с воды, но если вам наскучили экскурсионные маршруты, то капитан может изменить курс и составить эксклюзивный маршрут по вашим пожеланиям. Прогулку будет сопровождать интересный рассказ аудиогида, а капитан дополнит экскурсию любопытными фактами о городе.
Также прогулка на индивидуальном катере является отличной идеей для проведения романтического свидания, девичника или мальчишника. Организационные детали:Прогулки проводятся на абсолютно новом катере «Стремительный», где могут разместиться до 7 человек. Катер подходит как для спокойной прогулки по рекам и каналам, так и для скоростного катания в Финском заливе.
Мощный мотор 115 л. с. позволяет развить скорость до 70 км/ч, а большие габариты катера в длину 7 метров гарантирует плавный и мягкий ход. Удобство и комфорт пассажиров обеспечивают 2 мягких дивана в открытой носовой части, индивидуальное кресло слева от капитана и кожаный диван в кормовой.
Для создания настроения на борту имеется музыкальная аудиосистема с возможностью подключения через Bluetooth/AUX и стильная подсветка салона. Приятным бонусом для любителей гаджетов является розетка 220Вт. Важная информация:На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания.
Ответы на вопросы
Что входит
Прогулка на катере с капитаном 60 минут
Аудиогид на русском языке, экскурсия от капитана
Пледы для каждого пассажира
Спасательные жилеты в соответствии с техникой безопасности
Что не входит
Швартовка на других причалах кроме точки проката
Продление времени катания
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Завершение: Санкт-Петербург, улица Академика Павлова 11 а
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 9:00 до 23:00
Центр — Ваш гид в Санкт-Петербурге
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