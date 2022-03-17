Что вы можете увидеть 🤩

Индивидуальная экскурсия по Неве и Финскому заливу на персональном катере с капитаном — главный летний аттракцион Петербурга. Во время водной прогулки на катере Вы насладитесь красивыми пейзажами и величественной архитектурой Санкт-Петербурга и получите море положительных эмоций. Что вас ожидает:Для прогулок мы разработали интересный маршрут, включающий все достопримечательности, которые можно увидеть с воды, но если вам наскучили экскурсионные маршруты, то капитан может изменить курс и составить эксклюзивный маршрут по вашим пожеланиям. Прогулку будет сопровождать интересный рассказ аудиогида, а капитан дополнит экскурсию любопытными фактами о городе.

Также прогулка на индивидуальном катере является отличной идеей для проведения романтического свидания, девичника или мальчишника. Организационные детали:Прогулки проводятся на абсолютно новом катере «Стремительный», где могут разместиться до 7 человек. Катер подходит как для спокойной прогулки по рекам и каналам, так и для скоростного катания в Финском заливе.

Мощный мотор 115 л. с. позволяет развить скорость до 70 км/ч, а большие габариты катера в длину 7 метров гарантирует плавный и мягкий ход. Удобство и комфорт пассажиров обеспечивают 2 мягких дивана в открытой носовой части, индивидуальное кресло слева от капитана и кожаный диван в кормовой.

Для создания настроения на борту имеется музыкальная аудиосистема с возможностью подключения через Bluetooth/AUX и стильная подсветка салона. Приятным бонусом для любителей гаджетов является розетка 220Вт. Важная информация:На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания.