Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Не упускайте возможность прогуляться по центру Петербурга по воде, ведь это незабываемый опыт! Парадный Петербург и набережные Невы или прогулка с выходом в залив — садитесь на большой 11-ти местный катер Король вечеринок и отправляйтесь именно туда, куда зовёт вас сердце и свежий ветер! 4.8 47 отзывов

Экскурсии Композит Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 12 990 ₽ за экскурсию Цена за 1-11 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 47 отзывов 1 час 1-11 человек На катере, аренда катера Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Водная прогулка по Неве в центр города или прогулка в Финский залив- главное мероприятие, если вы оказались в Петербурге. Петербург – идеальный город для водных прогулок, а прогулки на большом 11-ти местном катере Король вечеринок никого не оставит равнодушным, поскольку сочетается комфорт и индивидуальный подход. Наш капитан учтет все ваши пожелания и покажет интересные и знаменитые места города. Индивидуальная прогулка – это свобода выбора маршрута в кругу приятных вам людей, только вашей компанией и возможность поднять бокал вина за незабываемо проведенное время на борту. Парадный Петербург с Невы или путешествие с выходом в Финский залив с возможностью искупаться - выберете тот маршрут, который Вам нравится и отправляйтесь в круиз на просторном катере. Важная информация: Чем хороша прогулка на Короле вечеринок: 1. цена за весь катер 2. только ваша компания 3. маршрут на ваш выбор 4. можно продлить прогулку 5. музыка на ваш выбор - даже ваш плейлист 6. скорость на ваш выбор - сможете погонять в заливе 7. остановки для фото по вашему выбору

Ежедневно с 9:00 до 23:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? По вашему выбору доступны 2 варианта маршрутов продолжительностью 1 час:

1. Исторический центр с воды

Включает основные знаковые места и достопримечательности:

Телебашня

Крейсер Аврора

Нахимовское училище

Троицкий мост

Петропавловская крепость

Иоанновский и Кронверкский мосты, которые соединяют Заячий остров с Петроградской стороной. Иоанновский мост - старейший мост, который существовал с момента основания города

Здание Артиллерийского музея

Стрелка Васильевского острова: Ростральные колонны, Биржа

Кунсткамера

Дворцовый мост

Медный всадник

Эрмитаж

Данный маршрут является самым любимым и популярным у туристов, так как включает в себя максимум достопримечательностей

2. Вдоль парков и островов с выходом в Финский залив

Каменный остров и Каменноостровский дворец

Восточная стрелка Елагина острова, где расположен небольшой павильон, возведенный по проекту знаменитого архитектора К.И. Росси

Елагин дворец в ЦПКИО

Западная стрелка Елагина острова, где установлены фигуры двух сторожевых львов

Мост ЗСД и пешеходный Яхтенный мост

Газпром арена

Финский залив

Самый красивый вариант катания для прогулок на закате. Для тех, кто хочет отвлечься от городской суеты или организовать романтическое свидание Что включено Аренда катера 1 час

Пледы на каждого пассажира

Стаканчики для напитков Что не входит в цену Напитки и еда

Аудиогид по запросу Где начинаем и завершаем? Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а Завершение: Санкт-Петербург, улица академика Павлова 11 а Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 9:00 до 23:00 Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел. Важная информация Чем хороша прогулка на Короле вечеринок: 1. цена за весь катер 2. только ваша компания 3. маршрут на ваш выбор 4. можно продлить прогулку 5. музыка на ваш выбор - даже ваш плейлист 6. скорость на ваш выбор - сможете погонять в заливе 7. остановки для фото по вашему выбору Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.