Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере

Петербург пронизан реками и каналами

5
10 отзывов
Индивидуальная
Петербург пронизан реками и каналами.

А что если рассмотреть город с борта катера? За штурвалом опытный капитан, который покажет самые красивые места Северной столицы.

И за 1 час вы увидите все «классические» достопримечательности и не только.

Аудиогид расскажет историю этих мест, а капитан дополнит их интересными фактами из жизни.
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере

Что вы можете увидеть 🤩

  • Прогулки на катере проходят по акватории: Невки, Невы, каналам и Финскому заливу
  • Маршрут включает в себя следующие достопримечательности:
  • Лахта-центр
  • Елагин остров и Елагин дворец
  • Каменноостровский дворец
  • Аврора
  • Нахимовское военно-морское училище
  • Троицкий, Дворцовый, Благовещенский, Биржевой, Тучков мосты
  • Петропавловская крепость
  • Артиллерийский музей
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • Здание двенадцати коллегий
  • Меншиковский дворец
  • Дворцовый мост
  • Эрмитаж
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Индивидуальная экскурсия по Неве и Финскому заливу на персональном катере с капитаном — главный летний аттракцион Петербурга. Во время водной прогулки на катере Вы насладитесь красивыми пейзажами и величественной архитектурой Санкт-Петербурга и получите море положительных эмоций. Что вас ожидает:Для прогулок мы разработали интересный маршрут, включающий все достопримечательности, которые можно увидеть с воды, но если вам наскучили экскурсионные маршруты, то капитан может изменить курс и составить эксклюзивный маршрут по вашим пожеланиям. Прогулку будет сопровождать интересный рассказ аудиогида, а капитан дополнит экскурсию любопытными фактами о городе.
Также прогулка на индивидуальном катере является отличной идеей для проведения романтического свидания, девичника или мальчишника. Организационные детали:Прогулки проводятся на абсолютно новом катере «Стремительный», где могут разместиться до 7 человек. Катер подходит как для спокойной прогулки по рекам и каналам, так и для скоростного катания в Финском заливе.
Мощный мотор 115 л. с. позволяет развить скорость до 70 км/ч, а большие габариты катера в длину 7 метров гарантирует плавный и мягкий ход. Удобство и комфорт пассажиров обеспечивают 2 мягких дивана в открытой носовой части, индивидуальное кресло слева от капитана и кожаный диван в кормовой.
Для создания настроения на борту имеется музыкальная аудиосистема с возможностью подключения через Bluetooth/AUX и стильная подсветка салона. Приятным бонусом для любителей гаджетов является розетка 220Вт. Важная информация:На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на катере с капитаном 60 минут
  • Аудиогид на русском языке, экскурсия от капитана
  • Пледы для каждого пассажира
  • Спасательные жилеты в соответствии с техникой безопасности
Что не входит
  • Швартовка на других причалах кроме точки проката
  • Продление времени катания
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Завершение: Санкт-Петербург, улица Академика Павлова 11 а
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 9:00 до 23:00

Отзывы от туристов

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