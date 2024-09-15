Н Наталья На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции Отличная получилась прогулка, капитан даже рассказывал интересные факты по ходу прогулки (что запоминается лучше, чем непрерывный текст экскурсовода). Капитан прибыл вовремя, место встречи для нас было очень удобное. Прогулку однозначно рукомендую.

А Андрей На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции Отличная прогулка по каналам! Капитану отдельное спасибо за чувство юмора:)

И Иван На круизном катере к островам Финского залива Классная прогулка, капитан спокоен как удав, уворачивался от всех jetski в каналах:)