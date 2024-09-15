Аренда катера на 6 человек – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Аренда катера на 6 человек» в Санкт-Петербурге, цены от 6490 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
На катере
1 час
29 отзывов
Водная прогулка
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
Начало: Грибоедова 99, причал у Львиного моста
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6490 ₽ за экскурсию
На круизном катере к островам Финского залива
На катере
Музыкальные теплоходы
2 часа
11 отзывов
Круиз
На круизном катере к островам Финского залива
Начало: Набережная реки Мойки, 11
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 000 ₽ за всё до 5 чел.
Острова Петербурга. Путешествие на катере повышенной комфортности
На катере
2 часа
Водная прогулка
Острова Петербурга. Путешествие на катере повышенной комфортности
Начало: СПб, Набережная реки Мойки, дом 11
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
18 800 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    15 сентября 2024
    На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
    Отличная получилась прогулка, капитан даже рассказывал интересные факты по ходу прогулки (что запоминается лучше, чем непрерывный текст экскурсовода). Капитан прибыл вовремя, место встречи для нас было очень удобное. Прогулку однозначно рукомендую.
  • А
    Андрей
    14 сентября 2024
    На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
    Отличная прогулка по каналам! Капитану отдельное спасибо за чувство юмора:)
  • И
    Иван
    19 августа 2024
    На круизном катере к островам Финского залива
    Классная прогулка, капитан спокоен как удав, уворачивался от всех jetski в каналах:)
  • А
    Александр
    29 июля 2024
    На круизном катере к островам Финского залива
    Очень неудобная посадка и высадка из катера для пожилых людей. Поездка понравилась.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аренда катера на 6 человек»

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  1. Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
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  3. Острова Петербурга. Путешествие на катере повышенной комфортности
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  2. Набережная
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  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2025
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