Водная прогулка
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
Начало: Грибоедова 99, причал у Львиного моста
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6490 ₽ за экскурсию
Круиз
На круизном катере к островам Финского залива
Начало: Набережная реки Мойки, 11
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Острова Петербурга. Путешествие на катере повышенной комфортности
Начало: СПб, Набережная реки Мойки, дом 11
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
18 800 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья15 сентября 2024На частном катере по рекам и каналам Северной ВенецииОтличная получилась прогулка, капитан даже рассказывал интересные факты по ходу прогулки (что запоминается лучше, чем непрерывный текст экскурсовода). Капитан прибыл вовремя, место встречи для нас было очень удобное. Прогулку однозначно рукомендую.
- ААндрей14 сентября 2024На частном катере по рекам и каналам Северной ВенецииОтличная прогулка по каналам! Капитану отдельное спасибо за чувство юмора:)
- ИИван19 августа 2024Классная прогулка, капитан спокоен как удав, уворачивался от всех jetski в каналах:)
- ААлександр29 июля 2024Очень неудобная посадка и высадка из катера для пожилых людей. Поездка понравилась.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аренда катера на 6 человек»
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