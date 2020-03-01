Ирина проводит ещё 11 экскурсий

Что вас ожидает

Пушкин: история и тайны дворцово-паркового ансамбля

В Пушкине прошли учебные годы Ахматовой, Гумилева и Пушкина, мы пройдем по их следам, поговорим об истории дворцово-паркового ансамбля и полюбуемся Большим и Каскадным прудами. А после переместимся в апартаменты Екатерининского дворца, обустроенные архитектором Растрелли. Вы узнаете, почему парадные комнаты здесь располагались на всю длину здания, образуя Парадную анфиладу. Заглянете в Большой зал и прогуляетесь во всемирно известной Янтарной комнате. Я расскажу, как шедевр искусства, созданный для прусского короля, попал к Петру I, и поделюсь фактами о таинственном исчезновении комнаты во время Второй мировой войны.

Павловск: прогулка по липовой аллее и величественному дворцу

Прогулка продолжится в Павловске — дворцово-парковом ансамбле конца XVIII — начала XIX века. Вы разберетесь, как город образовался из новгородской крепости «Город на Славянке», зачем сюда приезжала Екатерина Великая и как изменился Павловск, когда там жила Мария Федоровна. Я проведу вас к главным достопримечательностям парка: Павловскому дворцу, памятнику Павлу I, липовой аллее, павильону Росси. Вы узнаете, почему дворец считается памятником классицизма, и побываете внутри величественного здания. Пройдете по Большому, Итальянскому, Греческому залам, Картинной галерее и увидите удивительные коллекции живописи, скульптуры, фарфора и мебели — дипломатических подарков от королевских дворцов Европы.