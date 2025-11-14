Ирина проводит ещё 11 экскурсий

Прогуляться по Александровскому и Павловскому дворцам и открыть секреты императорской семьи
Пушкин и Павловск — места, окутанные атмосферой царских времен. Вы побываете в бывшей императорской резиденции и дворцово-парковом ансамбле 18 века. Пройдёте по следам исторических личностей и заглянете в императорские покои.
Я открою тайны, связанные с императорской семьей, расскажу, что делала в Павловске Екатерина Великая, и покажу вам величественный памятник русского классицизма — Павловский дворец.
Пушкин: история и тайны дворцово-паркового ансамбля
В Пушкине прошли учебные годы Ахматовой, Гумилева и Пушкина, мы пройдём по их следам, поговорим об истории дворцово-паркового ансамбля и полюбуемся Большим и Каскадным прудами. А после переместимся в апартаменты Александровского дворца, обустроенные архитектором Кваренги. Вы узнаете, при каких обстоятельствах он был построен.
Павловск: прогулка по липовой аллее и величественному дворцу
Прогулка продолжится в Павловске — дворцово-парковом ансамбле конца 18 — начала 19 века. Вы разберетесь, как город образовался из новгородской крепости «Город на Славянке», зачем сюда приезжала Екатерина Великая и как изменился Павловск, когда там жила Мария Федоровна. Я проведу вас к главным достопримечательностям парка: Павловскому дворцу, памятнику Павлу I, липовой аллее, павильону Росси. Вы узнаете, почему дворец считается памятником классицизма, и побываете внутри величественного здания. Пройдете по Большому, Итальянскому, Греческому залам, Картинной галерее и увидите удивительные коллекции живописи, скульптуры, фарфора и мебели — дипломатических подарков от королевских дворцов Европы.
Организационные детали
В стоимость включены входные билеты в Александровский дворец, Павловский дворец и 2 парка.
Как проходит экскурсия
Начинается и заканчивается в Петербурге
Проводится только по придворцовой части парков
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Рассадка в автобусе свободная
Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры
Обратите внимание: для групп от 10 чел перед бронированием необходимо подтверждение гида.
во вторник в 10:45
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
5000 ₽
Дети до 14 лет
3800 ₽
Пенсионеры
4900 ₽
Студенты
4900 ₽
Граждане других стран (взрослый)
6500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:45
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 17078 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
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А
Арина
Рекомендую. Всё отлично
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Н
Наталья
Экскурсия прошла прекрасно. Гид опытный, отлично владеет материалом и логично выстраивает маршрут. я была в Пушкине и Павловске много раз, те не менее узнала много нового. спасибо! рекомендую.
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К
Калягина
Отменили Пушкин и Павловск. Но заменили Пушкин 2 дворца. Всё хорошо. Разницу вернули. Спасибо всём.
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Е
Екатерина
На экскурсию не набралась группа и вместо Павловского дворца мы были в Александровском, совсем не то, на что мы рассчитывали, но все дни были распланированы и пришлось ехать. В остальном все хорошо.
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Татьяна
Все скомкано,две группы в одной поездке,одна группа с посещением одного объекта,другая с посещением двух объектов и вот вторая группа должна подстраиваться под другую,за счет этого в Павловске прошло все бегом,во дворце пробежались,много пропустили,так как надо было вернуться к первой группе по времени,не рекомендую,если уж брать поездку,то только с посещением одного объекта
Виктор
Ответ организатора:
Татьяна, благодарим вас за отзыв. Мы понимаем ваше разочарование. Объехать Пушкин и Павловск за один день - это действительно амбициозная читать дальшеуменьшить
задача, ведь на каждую из этих экскурсий мы тратим от 5 часов. А тут необходимо уместить две поездки в одну за чуть большее время. Поэтому, конечно, впечатления от такого насыщенного дня и правда могут оказаться скомканными. Пушкин и Павловск - это огромные музейные объекты и обязательно необходимо учитывать время на дорогу между ними. Также сокращается время и на посещение самих дворцов, т. к. нужно успеть посетить два дворца, то возможность есть осмотреть только ключевые моменты. Сокращается и свободное время на прогулку. Поэтому вполне логично, что экскурсия проходит в достаточно динамичном темпе, чтобы успеть посетить и Пушкин и Павловск за один раз. Еще раз спасибо, что были с нами. Несмотря на все, надеемся, что Янтарная комната, великолепные залы дворцов и виды все же запомнились.
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П
Павел
Как обзорная пойдет.
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