Ирина проводит ещё 11 экскурсий

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Пушкин и Павловск за один день

Прогуляться по Екатерининскому и Павловскому дворцам и открыть секреты Янтарной комнаты

Ирина
Задать вопрос
Ирина – экскурсионное агентство
Пушкин и Павловск — места, окутанные атмосферой царских времен.

Вы побываете в бывшей императорской резиденции и дворцово-парковом ансамбле XVIII века.

Пройдете по следам исторических личностей и заглянете в императорские покои.

Я открою тайны, связанные с Янтарной комнатой, расскажу, что делала в Павловске Екатерина Великая, и покажу вам величественный памятник русского классицизма — Павловский дворец.
2500 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 7.5 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у Гостиного Двора
Забронировать экскурсию
Пушкин и Павловск за один день
Пушкин и Павловск за один день

Что вас ожидает

Пушкин: история и тайны дворцово-паркового ансамбля
В Пушкине прошли учебные годы Ахматовой, Гумилева и Пушкина, мы пройдем по их следам, поговорим об истории дворцово-паркового ансамбля и полюбуемся Большим и Каскадным прудами. А после переместимся в апартаменты Екатерининского дворца, обустроенные архитектором Растрелли. Вы узнаете, почему парадные комнаты здесь располагались на всю длину здания, образуя Парадную анфиладу. Заглянете в Большой зал и прогуляетесь во всемирно известной Янтарной комнате. Я расскажу, как шедевр искусства, созданный для прусского короля, попал к Петру I, и поделюсь фактами о таинственном исчезновении комнаты во время Второй мировой войны.

Павловск: прогулка по липовой аллее и величественному дворцу
Прогулка продолжится в Павловске — дворцово-парковом ансамбле конца XVIII — начала XIX века. Вы разберетесь, как город образовался из новгородской крепости «Город на Славянке», зачем сюда приезжала Екатерина Великая и как изменился Павловск, когда там жила Мария Федоровна. Я проведу вас к главным достопримечательностям парка: Павловскому дворцу, памятнику Павлу I, липовой аллее, павильону Росси. Вы узнаете, почему дворец считается памятником классицизма, и побываете внутри величественного здания. Пройдете по Большому, Итальянскому, Греческому залам, Картинной галерее и увидите удивительные коллекции живописи, скульптуры, фарфора и мебели — дипломатических подарков от королевских дворцов Европы.

Организационные детали

В стоимость включены входные билеты в Екатерининский дворец, Янтарную комнату, Павловский дворец и 2 парка.

Как проходит экскурсия

  • Начинается и заканчивается в Петербурге
  • Проводится только по придворцовой части парков
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Обратите внимание

  • Экскурсия не проводится по вторникам и в первый понедельник каждого месяца
  • Для групп от 10 чел перед бронированием необходимо подтверждение гида
Пушкин и Павловск за один день
Пушкин и Павловск за один день
Пушкин и Павловск за один день
Пушкин и Павловск за один день
Пушкин и Павловск за один день

Экскурсия проводится в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Гостиного Двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Ирина проводит ещё 11 экскурсий

Тайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицы
950 за человека
2.5 часа
25 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по мистическому Петербургу
За трёхсотлетнюю биографию наш город «собрал» множество таинственных загадок и загадочных тайн. Самые яркие из таких сюжетов ждут на вечерней экскурсии: вы узнаете секрет сфинксов, украшавших вход во дворец фараона, вспомните императора Павла I, противоречивые истории о Распутине и жутковатые диковинки Кунсткамеры. В итоге за 2,5 часа Петербург откроется вам с новой, истинно странной, стороны.
Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городуШедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городуШедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу
1700 за человека
4 часа
54 отзыва
Знаменитые экспонаты, роскошные интерьеры и история музея
Стоящий в одном ряду с Лувром, Метрополитен-музеем и Британским, Эрмитаж обладает великолепной коллекцией, насчитывающей более 3 000 000 экспонатов. На экскурсии вы осмотрите главные залы, галереи и павильоны, где представлены знаменитые картины, скульптуры, предметы прикладного искусства, а также императорские комнаты с интерьерами разных эпох. Узнаете об истории музея и разберетесь в структуре Эрмитажного комплекса. А перед посещением совершите автобусное путешествие по главным местам Санкт-Петербурга.
Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяковВесь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяковВесь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяков
1400 за человека
7 часов
17 отзывов
Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
Расположившийся на острове Котлин, Кронштадт изначально был частью имперского проекта. И его судьба складывалась соответственно статусу — история Кронштадта красноречива. Вы побываете у знаковых памятников города-крепости, увидите дамбу и фортификационные сооружения, посетите музей маяков и узнаете о тонкостях футшточной службы и её значении для страны.
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворецЦарскосельский Лицей и Екатерининский дворецЦарскосельский Лицей и Екатерининский дворец
2000 за человека
6 часов
15 отзывов
Познакомиться с бытом лицеистов, заглянуть в Янтарную комнату и прогуляться по роскошному парку
Добро пожаловать в Царское село! Старинный Лицей расскажет о приключениях юного Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера, а Екатерининский дворец поразит парадными интерьерами и великолепным регулярным парком. Вы узнаете, как учился гений русской поэзии, прогуляетесь по анфиладе монарших залов и вообразите себя одним из вальсирующих на царском балу.
Блестящий Екатерининский дворецБлестящий Екатерининский дворецБлестящий Екатерининский дворец
1650 за человека
5.5 часов
19 отзывов
Янтарная комната, роскошный парк и другие сокровища Царского села
Добро пожаловать в главную резиденцию русских императоров! Екатерининский дворец поражает не только в наше время — даже европейские монархи приходили в восторг от парадных интерьеров монаршего дома и великолепного парка вокруг. Вы узнаете, как удалось восстановить всю эту красоту после бомбёжек во время войны, прогуляетесь по анфиладе залов, вообразите себя одним из вальсирующих на царском балу и полюбуетесь исконно русскими пейзажами из окон дворца и снаружи.
Весь центр Петербурга + Петропавловская крепостьВесь центр Петербурга + Петропавловская крепостьВесь центр Петербурга + Петропавловская крепость
1500 за человека
3.5 часа
9 отзывов
Познакомиться с must-see города, погрузиться в его историю и посетить колыбель Северной столицы
Узнаваемый силуэт Северной столицы предстанет перед вами во всей красе: линии каналов, купол Исаакия, гармоничные панорамы парадных площадей и шпиль колокольни Петропавловского собора. Вы разберетесь в основных вехах петербургской истории, узнаете её действующих лиц и побываете на месте основания города. И ощутите уникальную атмосферу Петербурга, когда-то умещавшегося на Заячьем острове.
Великолепный дворец ПетергофаВеликолепный дворец ПетергофаВеликолепный дворец Петергофа
1400 за человека
5 часов
3 отзыва
Автобусное путешествие в резиденцию к монаршим покоям и придворцовому парку
Гармоничные нордические пейзажи, огромный парк и барочная архитектура — всё это Петергоф. Парадная резиденция, расположившись на берегу Финского залива, манит путешественников со всего света: отблески золота, прохлада аллей и серая гладь воды, убегающей за горизонт, делают Петергоф поистине царским уголком роскоши и уединения. Вы словно очутитесь в сказке про русскую Золушку и узнаете, как проводили время императоры в потрясающем Петергофском дворце, прогулка по залам которого будет главным впечатлением экскурсии.
Знакомство с ГатчинойЗнакомство с ГатчинойЗнакомство с Гатчиной
1900 за человека
6.5 часов
7 отзывов
Посещение самой необычной императорской резиденции в окрестностях Петербурга
Гатчинский дворцово-парковый ансамбль напомнит вам средневековый замок с легендами о рыцарях и привидениях. Но при этом останется величественной и масштабной царской обителью, где жили поколения монарших семей. Вы осмотрите парадные покои, услышите гулкое эхо подземного хода, взглянете на великолепный Гатчинский парк и узнаете, чем славен этот небольшой город для русской истории. А также посетите личные покои семьи императора Александра III.
Путешествие в ПавловскПутешествие в ПавловскПутешествие в Павловск
1500 за человека
6 часов
8 отзывов
Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному пейзажному парку
Павловск — третий по величине и значимости дворцово-парковый ансамбль в окрестностях Петербурга. Дворец в палладианском стиле и павильоны, утопающие в зелени огромного парка, напоминают об античности. Но изысканная простота пейзажей, стройные берёзки и почти домашняя атмосфера резиденции делают её по-домашнему очаровательной и пасторальной. Вы ощутите гармонию и уют, вспомните историю страны и полюбуетесь интерьерами дворца Павла I и его семьи.
Весь центр Петербурга + Исаакиевский соборВесь центр Петербурга + Исаакиевский соборВесь центр Петербурга + Исаакиевский собор
1100 за человека
3 часа
3 отзыва
Увидеть главное в городе, узнать его историю и побывать внутри великолепного храма-музея
Эта экскурсия вобрала в себя самое важное в Петербурге: красоты поразительного «Золотого треугольника», виды Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского острова. А ещё — сокровище ансамбля Исаакиевской площади: монументальный собор, который поделится своей историей. За время автобусного путешествия вам откроются интересные факты о прошлом Северной столицы, её лучшие ракурсы и архитектура разных эпох.
Ораниенбаум: в гостях у знатиОраниенбаум: в гостях у знатиОраниенбаум: в гостях у знати
2000 за человека
6.5 часов
6 отзывов
Насыщенная групповая экскурсия в императорскую резиденцию города Ломоносов
Ораниенбаум в отличие от соседнего помпезного Петергофа очаровывает умиротворённостью и чувством уюта. Но главное — это художественная ценность архитектурного ансамбля: Ораниенбаум единственный из пригородов, чьи дворцы и парки не разрушили в годы войны. Вы проследите исторический путь резиденции и узнаете о создании Меншиковского дворца, Петерштадта и Собственной дачи Екатерины II, насладитесь красотой интерьеров и прогулкой по парку.

Исторические экскурсии по Санкт-Петербургу

Дети и детство в блокадном ЛенинградеДети и детство в блокадном ЛенинградеДети и детство в блокадном Ленинграде
1500 за экскурсию
2 часа
78 отзывов
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города. Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода. Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.
Какими людьми были Романовы?Какими людьми были Романовы?Какими людьми были Романовы?
От 2860 за экскурсию
2.5 часа
124 отзыва
Увидеть живых людей во властных правителях России и насладиться атмосферой Петербурга конца XIX века
Все знают ушедшую династию Романовых, но мало кто за сухими образами из школьных учебников умеет разглядеть ярких, страстных и эмоциональных личностей. Я помогу вам разобраться в непростых связях последних представителей царствующего рода и расскажу об их отношениях так, что вы увидите в исторических образах живых людей со своими горестями и радостями и уже никогда не останетесь к ним равнодушными!
Петроградка: дома, которые построили немцыПетроградка: дома, которые построили немцыПетроградка: дома, которые построили немцы
От 700 за экскурсию
2 часа
Познакомиться с самым «германским» районом Петербурга и научиться распознавать Югендштиль
Петроградская сторона впечатляет застройкой, непохожей на остальные районы, — я помогу разобраться, чем именно она отличается, и кто её таковой сделал. Вы узнаете историю ведущих архитектурных стилей 19-20 вв. и как они приживались в России, увидите доходные дома в стиле эклектики и модерна, а также познакомитесь с биографией самых ярких немецких зодчих.
О Петербурге с любовью!О Петербурге с любовью!О Петербурге с любовью!
4500 за экскурсию
2 часа
16 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по Северной столице на комфортабельном автомобиле
Приглашаю познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых красивых городов мира. Вы услышите таинственные легенды, увидите парадные проспекты и площади, старинные соборы и «открыточные» памятники. Я помогу разобраться в многовековой истории Петербурга и раскрыть его характер.
По Петербургу с архитекторомПо Петербургу с архитекторомПо Петербургу с архитектором
скидка20%
4400 ₽
3520 за экскурсию
2.5 часа
13 отзывов
По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй
Каждое здание Петербурга может рассказать немало историй — и на этой прогулке вы научитесь их слышать! Шаг за шагом мы разберемся в архитектурных тонкостях эклектики и ампира, прогуляемся по историческому центру от русского барокко до современного стрит-арта, отыщем исчезнувшие дома и по-настоящему погрузимся в прошлое Петербурга.
Истории и судьбы блокадного ЛенинградаИстории и судьбы блокадного ЛенинградаИстории и судьбы блокадного Ленинграда
4700 за экскурсию
3 часа
49 отзывов
Узнать самое важное о героических 872 днях на экскурсии по городу и в музее для взрослых и детей
«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!..» Вы отправитесь в путь за этой памятью. Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда. А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле