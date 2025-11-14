Ирина проводит ещё 11 экскурсий

Пушкин и Павловск — места, окутанные атмосферой царских времен. Вы побываете в бывшей императорской резиденции и дворцово-парковом ансамбле 18 века. Пройдёте по следам исторических личностей и заглянете в императорские покои. Я открою тайны, связанные с императорской семьей, расскажу, что делала в Павловске Екатерина Великая, и покажу вам величественный памятник русского классицизма — Павловский дворец.

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Описание экскурсии

Пушкин: история и тайны дворцово-паркового ансамбля

В Пушкине прошли учебные годы Ахматовой, Гумилева и Пушкина, мы пройдём по их следам, поговорим об истории дворцово-паркового ансамбля и полюбуемся Большим и Каскадным прудами. А после переместимся в апартаменты Александровского дворца, обустроенные архитектором Кваренги. Вы узнаете, при каких обстоятельствах он был построен.

Павловск: прогулка по липовой аллее и величественному дворцу

Прогулка продолжится в Павловске — дворцово-парковом ансамбле конца 18 — начала 19 века. Вы разберетесь, как город образовался из новгородской крепости «Город на Славянке», зачем сюда приезжала Екатерина Великая и как изменился Павловск, когда там жила Мария Федоровна. Я проведу вас к главным достопримечательностям парка: Павловскому дворцу, памятнику Павлу I, липовой аллее, павильону Росси. Вы узнаете, почему дворец считается памятником классицизма, и побываете внутри величественного здания. Пройдете по Большому, Итальянскому, Греческому залам, Картинной галерее и увидите удивительные коллекции живописи, скульптуры, фарфора и мебели — дипломатических подарков от королевских дворцов Европы.

Организационные детали

В стоимость включены входные билеты в Александровский дворец, Павловский дворец и 2 парка.

Как проходит экскурсия

Начинается и заканчивается в Петербурге

Проводится только по придворцовой части парков

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Рассадка в автобусе свободная

Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры

Обратите внимание: для групп от 10 чел перед бронированием необходимо подтверждение гида.