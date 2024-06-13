В Пушкине находится не только известный Екатерининский дворец с богатыми интерьерами в стиле барокко и янтарной комнатой, но и уютное семейное гнёздышко последнего императора России — Александровский дворец. Мы с вами посетим оба, а также погуляем по уютному парку и раскроем тайны царской семьи.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Первым делом отправимся в Екатерининский дворец. Он интересен как парадный, представительский. Вы увидите не только восьмое чудо света — янтарную комнату, но и роскошные интерьеры в стиле барокко. А также прогуляетесь по тихому и уютному Екатерининскому парку. Александровский дворец — больше жилой, домашний. У него совсем другая история и другой стиль. Здесь вас ждут залы, обустроенные по вкусу последней императорской семьи, которая проводила здесь не только лето, но и зиму — до ссылки в Сибирь.
По пути вы увидите (из окна автобуса):
- Московский проспект
- Экспофорум
- Египетские ворота
- Памятник Пушкину
- Музей-дачу Пушкина
И узнаете:
- Чем занимался Николай II после отречения
- Почему город Пушкин назвали именем великого поэта
- На что копила Елизавета Петровна, будучи ещё бедной цесаревной
- Как у Александровского сада появился огород
- Почему янтарная комната — это белое пятно в истории
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes sprinter
- Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Во дворцах экскурсию будут проводить музейные сотрудники
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: 1800 руб. — взрослые, 1000 руб. — учащиеся от 14 лет и пенсионеры, 600 руб. — дети до 13 лет. Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в четверг и субботу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 500 ₽
|Дети до 13 лет
|2 200 ₽
|Пенсионеры
|2 300 ₽
|Дети от 14
|2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 57 туристов
Здравствуйте, я аккредитованный гид-переводчик. Работаю с 2014 года, провожу экскурсии на русском, немецком и английском. Дважды оканчивала курсы гидов на разных языках, проводила экскурсии в музеях. Нахожу общий язык сЗадать вопрос
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