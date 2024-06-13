В Пушкине находится не только известный Екатерининский дворец с богатыми интерьерами в стиле барокко и янтарной комнатой, но и уютное семейное гнёздышко последнего императора России — Александровский дворец. Мы с вами посетим оба, а также погуляем по уютному парку и раскроем тайны царской семьи.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Первым делом отправимся в Екатерининский дворец. Он интересен как парадный, представительский. Вы увидите не только восьмое чудо света — янтарную комнату, но и роскошные интерьеры в стиле барокко. А также прогуляетесь по тихому и уютному Екатерининскому парку. Александровский дворец — больше жилой, домашний. У него совсем другая история и другой стиль. Здесь вас ждут залы, обустроенные по вкусу последней императорской семьи, которая проводила здесь не только лето, но и зиму — до ссылки в Сибирь.

По пути вы увидите (из окна автобуса):

Московский проспект

Экспофорум

Египетские ворота

Памятник Пушкину

Музей-дачу Пушкина

И узнаете:

Чем занимался Николай II после отречения

Почему город Пушкин назвали именем великого поэта

На что копила Елизавета Петровна, будучи ещё бедной цесаревной

Как у Александровского сада появился огород

Почему янтарная комната — это белое пятно в истории

Организационные детали