В Пушкин - по дворцам

Посетить Екатерининский и Александровский дворцы за один день на групповой экскурсии
В Пушкине находится не только известный Екатерининский дворец с богатыми интерьерами в стиле барокко и янтарной комнатой, но и уютное семейное гнёздышко последнего императора России — Александровский дворец. Мы с вами посетим оба, а также погуляем по уютному парку и раскроем тайны царской семьи.
В Пушкин - по дворцам
В Пушкин - по дворцам
В Пушкин - по дворцам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Первым делом отправимся в Екатерининский дворец. Он интересен как парадный, представительский. Вы увидите не только восьмое чудо света — янтарную комнату, но и роскошные интерьеры в стиле барокко. А также прогуляетесь по тихому и уютному Екатерининскому парку. Александровский дворец — больше жилой, домашний. У него совсем другая история и другой стиль. Здесь вас ждут залы, обустроенные по вкусу последней императорской семьи, которая проводила здесь не только лето, но и зиму — до ссылки в Сибирь.

По пути вы увидите (из окна автобуса):

  • Московский проспект
  • Экспофорум
  • Египетские ворота
  • Памятник Пушкину
  • Музей-дачу Пушкина

И узнаете:

  • Чем занимался Николай II после отречения
  • Почему город Пушкин назвали именем великого поэта
  • На что копила Елизавета Петровна, будучи ещё бедной цесаревной
  • Как у Александровского сада появился огород
  • Почему янтарная комната — это белое пятно в истории

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes sprinter
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Во дворцах экскурсию будут проводить музейные сотрудники
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: 1800 руб. — взрослые, 1000 руб. — учащиеся от 14 лет и пенсионеры, 600 руб. — дети до 13 лет. Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в четверг и субботу в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 500 ₽
Дети до 13 лет2 200 ₽
Пенсионеры2 300 ₽
Дети от 142 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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