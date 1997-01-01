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Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната

4.2
113 отзывов
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Приглашаем вас на экскурсию ⛳ из Санкт - Петербурга в музей-заповедник «Царское Село» (г.

Пушкин), который является памятником садово-паркового искусства и мировой архитектуры.

Это самый популярный маршрут у российских и иностранных туристов, поэтому посетить основные достопримечательности 🏛️, такие как Екатерининский дворец, Янтарную комнату без очереди можно только в составе туристической группы.

Мы организуем для Вас регулярные экскурсии 🧭 на автобусе 🚌 из Петербурга в Пушкин на 1 день.

Все вопросы по покупке билетов и организации тура мы берем на себя.

Вы просто наслаждаетесь исторической атмосферой.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната

Что вы увидите

  • Царское село (Пушкин)
  • Екатерининский парк
  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
Выездная экскурсия ⛳ в Царское Село (ныне - г. Пушкин).
История Царского Села началась в XVIII веке, в конце Северной войны, когда участок отвоеванных у шведов новгородских территорий был подарен государем Петром I Марфе Скавронской, будущей супруге Петра. Называлось это место по имени расположенной на нём усадьбы Саари-мойс (Остров-мыза), или, на русский манер Саарская мыза. Указ о даровании был подписан 13 июня 1710 года ( 24 июня по новому стилю). Эта дата и считается датой официального основания Царского села.
На холме, где сейчас располагается Екатериниский дворец, была построена деревянная усадьба, у основания холма, перегородив протекавшую там речку Вангази, соорудили пруд.
В 1716 году в усадьбе была возведена деревянная Успенская церковь ⛪. С этого времени в документах появляется название Сарское или Царское
Село, и усадьба постепенно начинает приобретать облик загородной резиденции царской семьи.
К 1723 году строится дворец «о шестнадцати палатах». Он неоднократно перестраивался и облик Екатерининского дворца, близкий к современному, появился после последней большой перестройки по проекту Ф. Б. Растрелли, законченной в 1756 году. В 1755 из Зимнего дворца в Екатерининский была перенесена знаменитая Янтарная комната. Сейчас для осмотра открыты 32 из 58 залов дворца.
В 1796 годах в Царском Селе, в подарок внуку Екатерины II - Александру Павловичу, был построен еще один дворец - Александровский. Проект дворца принадлежит Джакомо Кваренги. Дворец долгое время был недоступен для посещения и лишь с 1997 начали постепенно открываться экспозиции в его отреставрированных интерьерах левого крыла, а, затем и центральной его части.
С 20-х годов XVII века на территории Царского села начал создаваться садово-парковый ансамбль. Сейчас, в его состав входят Регулярный (Голландский), Пейзажный (Английский) части Екатерининского парка, и Новый сад и Пейзажная часть Александровского парка. Площадь ансамбля превышает 300 гектар, он насыщен архитектурными и скульптурными памятниками – их более 100, в том числе такие значительные, как архитектурный ансамбль в стиле классицизма «Термы» Джеймса Камерона, с его изумительной Камероновой Галереей, Висячим садом и Агатовыми комнатами, или изящный павильон в стиле барокко «Эрмитаж» архитекторов М. Г. Земцова и Ф. Б. Растрелли, ансамбль из трех павильонов «Адмиралтейство» («Голландия») архитектора В. И. Неелова, спроектированный и построенный в подражание образцам голландской готики и даже целая «Китайская деревня» в некогда модном стиле «шинуаз». В парках 🌳 создана водная система, включающая в себя пруды, каналы и даже искусственные водопады. По части её в свое время даже плавали небольшие прогулочные суда.
Музей имеет богатейшую историческую биографию, связанную с важнейшими событиями и людьми: здесь проводили время венценосные особы, во флигеле, примыкавшем к Екатерининскому дворцу, размещался Царскосельский лицей, сейчас его экспозиции воссоздают обстановку, в которой учились лицеисты пушкинского выпуска, здесь Н. М. Карамзин писал «Историю государства Российского», проходили военную службу М. Ю. Лермонтов и С. А. Есенин.
Так как экскурсия является индивидуальной, вы можете скорректировать маршрут исходя из своих пожеланий.
Автобус и гид могут встретить вас непосредственно у вашего отеля.
На сайте указана стоимость стандартной программы с встречей гостей в черте города и может меняться в зависимости от ваших пожеланий и деталей экскурсии 🧭 в Пушкин для школьных групп Вы найдете по ссылке:
    https://www. sputnik8. com/ru/st-petersburg/activities/16413-pushkin-dvorets-park-yantarnaya-komnata-ekskursiya-dlya-shkolnyh-grupp
    Что входит
    • услуги гида
    • транспорт
    • входные билеты во дворец с посещением Янтарной комнаты и парк
    • экскурсия по Екатерининскому дворцу
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Думская, 2
    Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
    Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
    Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
    Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    ТурсервисСПб
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    113 отзывов оставили туристы

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