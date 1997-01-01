Выездная экскурсия ⛳ в Царское Село (ныне - г. Пушкин).

История Царского Села началась в XVIII веке, в конце Северной войны, когда участок отвоеванных у шведов новгородских территорий был подарен государем Петром I Марфе Скавронской, будущей супруге Петра. Называлось это место по имени расположенной на нём усадьбы Саари-мойс (Остров-мыза), или, на русский манер Саарская мыза. Указ о даровании был подписан 13 июня 1710 года ( 24 июня по новому стилю). Эта дата и считается датой официального основания Царского села.

На холме, где сейчас располагается Екатериниский дворец, была построена деревянная усадьба, у основания холма, перегородив протекавшую там речку Вангази, соорудили пруд.

В 1716 году в усадьбе была возведена деревянная Успенская церковь ⛪. С этого времени в документах появляется название Сарское или Царское

Село, и усадьба постепенно начинает приобретать облик загородной резиденции царской семьи.

К 1723 году строится дворец «о шестнадцати палатах». Он неоднократно перестраивался и облик Екатерининского дворца, близкий к современному, появился после последней большой перестройки по проекту Ф. Б. Растрелли, законченной в 1756 году. В 1755 из Зимнего дворца в Екатерининский была перенесена знаменитая Янтарная комната. Сейчас для осмотра открыты 32 из 58 залов дворца.

В 1796 годах в Царском Селе, в подарок внуку Екатерины II - Александру Павловичу, был построен еще один дворец - Александровский. Проект дворца принадлежит Джакомо Кваренги. Дворец долгое время был недоступен для посещения и лишь с 1997 начали постепенно открываться экспозиции в его отреставрированных интерьерах левого крыла, а, затем и центральной его части.

С 20-х годов XVII века на территории Царского села начал создаваться садово-парковый ансамбль. Сейчас, в его состав входят Регулярный (Голландский), Пейзажный (Английский) части Екатерининского парка, и Новый сад и Пейзажная часть Александровского парка. Площадь ансамбля превышает 300 гектар, он насыщен архитектурными и скульптурными памятниками – их более 100, в том числе такие значительные, как архитектурный ансамбль в стиле классицизма «Термы» Джеймса Камерона, с его изумительной Камероновой Галереей, Висячим садом и Агатовыми комнатами, или изящный павильон в стиле барокко «Эрмитаж» архитекторов М. Г. Земцова и Ф. Б. Растрелли, ансамбль из трех павильонов «Адмиралтейство» («Голландия») архитектора В. И. Неелова, спроектированный и построенный в подражание образцам голландской готики и даже целая «Китайская деревня» в некогда модном стиле «шинуаз». В парках 🌳 создана водная система, включающая в себя пруды, каналы и даже искусственные водопады. По части её в свое время даже плавали небольшие прогулочные суда.

Музей имеет богатейшую историческую биографию, связанную с важнейшими событиями и людьми: здесь проводили время венценосные особы, во флигеле, примыкавшем к Екатерининскому дворцу, размещался Царскосельский лицей, сейчас его экспозиции воссоздают обстановку, в которой учились лицеисты пушкинского выпуска, здесь Н. М. Карамзин писал «Историю государства Российского», проходили военную службу М. Ю. Лермонтов и С. А. Есенин.

Так как экскурсия является индивидуальной, вы можете скорректировать маршрут исходя из своих пожеланий.

Автобус и гид могут встретить вас непосредственно у вашего отеля.