Из Петербурга - в Царское Село и Екатерининский дворец

Погулять там, где Пушкин сочинял стихи, а императрицы наслаждались летом
Отправляемся в любимую летнюю резиденцию императрицы Екатерины — место, где роскошь русского барокко встречается с изысканностью паркового искусства.

Здесь каждый зал дворца дышит историей, а в тенистых аллеях парка до сих пор слышны шаги знатных особ. Главная императорская жемчужина под Петербургом — в экскурсии одного дня.
3.5
2 отзыва
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

… Хранят садами пышными венчанные долины и славу прошлых дней, и дух Екатерины.

На экскурсии в Царское село вы узнаете об истории создания этой пригородной территории. Увидите верстовые столбы, описанные Пушкиным в стихотворении «Зимняя дорога», и встретите парадные Египетские ворота.

А кульминацией путешествия станет посещение Екатерининского дворца — шедевра Растрелли, где позолота, зеркала и паркет сияют, как при царях. Вы рассмотрите восьмое чудо света, исчезнувшее во время войны и возрождённое к 300-летию Петербурга, и прогуляетесь по регулярному парку.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, вход во дворец
  • Дорога от Петербурга до первой точки — 1 ч., экскурсия по дворцу — 1,5 ч., свободное время в Царском Селе — от 30 мин.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3500 ₽
Пенсионеры3450 ₽
Студенты3450 ₽
Школьники до 13 лет2800 ₽
Школьники от 14 до 17 лет3450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 126 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.
Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
Дина
Дина
11 июл 2025
Экскурсия классная, но время на свободное посещение мало, всего 1 час, максимум 1,5 часа. Экскурсовод Юлия просто умничка. Экскурсовод в самом дворце не очень попалась. И самый главный плюс это
читать дальше

то, что были наушники, не нужно не за кем бежать, чтоб услышать. Очереди в пик сезона просто огромные, поэтому я рада, что мы были экскурсией. Но минус, что подстраиваешься под время. Покушать лучше взять с собой, там ооочень все дорого, да и толпа вечная.

Ирина
Ирина
9 июн 2025
Ну что я могу сказать. Из множества других предложений выбрала это потому, что была обещана экскурсия длительностью в 8 часов, в том числе свободное время в парке 3 часа. В
читать дальше

парке я погулять очень хотела, прямо очень, поэтому мне этот момент был очень важен. Но увы, по факту это была обычная экскурсия, какие предлагают в любом ларьке. Час в екатерининском дворце, час - прогулка с гидом по парку. Свободное время - полчаса на сувениры и туалеты. Когда я поняла, что никакого свободного времени в парке не будет, то изо всех сил попыталась не расстроиться и не испортить себе этим самым день. Ну не очень это получилось, очень и очень жаль. Большой большой вам минус, фирма «Невские сезоны», я понимаю, что вы с людьми на потоке работаете, но врать то зачем.

Александра
Александра
Ответ организатора:
Уважаемая Ирина, благодарим вас за ваше мнение — оно помогает нам
улучшать качество сервиса и делать программы более комфортными и
прозрачными для
читать дальше

гостей.
Хотим отметить положительные моменты, встреча с экскурсоводом и начало
экскурсии были согласно указанному времени, также вами было отмечено,
что экскурсоводу удалось вас заинтересовать, материал был подан понятно
и структурировано.
По поводу обозначенной вами ситуации с ограниченным свободным временем в
парке хотим пояснить следующее: экскурсия была проведена в полном объёме
согласно заявленной программе. Однако продолжительность свободного
времени в парке может варьироваться в зависимости от ряда объективных
факторов — в частности, времени захода группы в Екатерининский дворец,
плотности туристического потока, требований музея и регламента прохода.
Тем не менее мы понимаем ваше разочарование и сожалеем, что этот момент
повлиял на общее впечатление. Мы обязательно учтём ваши замечания при
корректировке описания экскурсионного тура, чтобы избежать недопонимания
в будущем.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

