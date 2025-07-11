Отправляемся в любимую летнюю резиденцию императрицы Екатерины — место, где роскошь русского барокко встречается с изысканностью паркового искусства.
Здесь каждый зал дворца дышит историей, а в тенистых аллеях парка до сих пор слышны шаги знатных особ. Главная императорская жемчужина под Петербургом — в экскурсии одного дня.
Описание экскурсии
… Хранят садами пышными венчанные долины и славу прошлых дней, и дух Екатерины.
На экскурсии в Царское село вы узнаете об истории создания этой пригородной территории. Увидите верстовые столбы, описанные Пушкиным в стихотворении «Зимняя дорога», и встретите парадные Египетские ворота.
А кульминацией путешествия станет посещение Екатерининского дворца — шедевра Растрелли, где позолота, зеркала и паркет сияют, как при царях. Вы рассмотрите восьмое чудо света, исчезнувшее во время войны и возрождённое к 300-летию Петербурга, и прогуляетесь по регулярному парку.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, вход во дворец
- Дорога от Петербурга до первой точки — 1 ч., экскурсия по дворцу — 1,5 ч., свободное время в Царском Селе — от 30 мин.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3500 ₽
|Пенсионеры
|3450 ₽
|Студенты
|3450 ₽
|Школьники до 13 лет
|2800 ₽
|Школьники от 14 до 17 лет
|3450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 126 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дина
11 июл 2025
Экскурсия классная, но время на свободное посещение мало, всего 1 час, максимум 1,5 часа. Экскурсовод Юлия просто умничка. Экскурсовод в самом дворце не очень попалась. И самый главный плюс это
Ирина
9 июн 2025
Ну что я могу сказать. Из множества других предложений выбрала это потому, что была обещана экскурсия длительностью в 8 часов, в том числе свободное время в парке 3 часа. В
Александра
Ответ организатора:
Уважаемая Ирина, благодарим вас за ваше мнение — оно помогает нам
улучшать качество сервиса и делать программы более комфортными и
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
