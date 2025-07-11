Отправляемся в любимую летнюю резиденцию императрицы Екатерины — место, где роскошь русского барокко встречается с изысканностью паркового искусства. Здесь каждый зал дворца дышит историей, а в тенистых аллеях парка до сих пор слышны шаги знатных особ. Главная императорская жемчужина под Петербургом — в экскурсии одного дня.

… Хранят садами пышными венчанные долины и славу прошлых дней, и дух Екатерины.

На экскурсии в Царское село вы узнаете об истории создания этой пригородной территории. Увидите верстовые столбы, описанные Пушкиным в стихотворении «Зимняя дорога», и встретите парадные Египетские ворота.

А кульминацией путешествия станет посещение Екатерининского дворца — шедевра Растрелли, где позолота, зеркала и паркет сияют, как при царях. Вы рассмотрите восьмое чудо света, исчезнувшее во время войны и возрождённое к 300-летию Петербурга, и прогуляетесь по регулярному парку.

Организационные детали