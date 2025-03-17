Посетим и роскошные парки, и парадные залы Екатерининского дворца, и личные покои наследника престола и его супруги Марии Фёдоровны. Там есть, на что посмотреть!
Описание экскурсии
Михайловский (Инженерный) замок, построенный по проекту архитектора Винченцо Бренна. Архитектурный памятник 18 столетия стал и резиденцией коронованного Павла I, и местом его убийства.
Царскосельская дорога, по которой русские самодержцы и их придворные направлялись в летнюю резиденцию. Вы увидите верстовые столбы, сохранившиеся с тех времён.
Царское Село. Вы пройдёте маршрутом, по которому редко водят посетителей. Увидите церковь Воскресения Христова, а затем через покои великого князя Павла Петровича и его супруги Марии Фёдоровны дойдёте до парадных залов дворца. В заключение насладитесь прогулкой по тенистым аллеям царскосельского парка.
Павловск. Ансамбль Павловского дворца и парка считается одним из самых гармоничных и изысканных. В нём привлекает редкое сочетание великолепной архитектуры и теплоты семейного очага. Вы узнаете о жизни венценосной пары, рассмотрите их покои и полюбуетесь крупнейшим пейзажным парком Европы.
Поговорим:
- о взаимоотношениях Павла I с его матерью, императрицей Екатериной Великой, и его супругой — Марией Фёдоровной
- загадочной цифре 4 — почему она считается символичной в жизни императора
- «безопасном» дворце, окружённом глубокими рвами с подъёмными мостами, пронизанном потайными лестницами и подземными ходами — всё это не спасло жизнь Павла I
- Эрмитаже, который в Царском Селе появился раньше, чем в Петербурге — и на то были причины
и о многом другом!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на одном из комфортабельных авто: Audi Q5, Renault Captur, Mitsubishi ASX, SsangYong Kyron, BMW X1, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander
- Во дворцах экскурсии проводят только местные гиды
- За дополнительную плату возможно проведение экскурсии для большего числа участников
Дополнительные расходы
- Екатерининский дворец и парк: взрослым — 1000 ₽, студентам, школьникам, пенсионерам — 500 ₽, детям до 14 лет — бесплатно (обязательно оформление входного билета). Выходные дни: вторник и последний понедельник месяца (с ноября по апрель)
- Павловский дворец: взрослым с 16 лет — 600 ₽., пенсионерам — 300 ₽
- Павловский парк (билет для себя и для гида): взрослым с 16 лет — 100 ₽, пенсионерам — 50 ₽, детям до 16 лет — бесплатно. Выходной день — понедельник
- Обед — по желанию (время обеда входит во время экскурсии)
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 950 ₽