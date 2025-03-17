Путь Павла I: Михайловский замок, Царское Село и Павловск

Узнать, каким Павел Петрович был императором, сыном и семьянином, и побывать в его резиденциях
Не многие российские правители были окружены такой завесой тайны, как Павел I. Приоткроем её, побывав в 3 местах, связанных с его жизнью и гибелью: возле Михайловского замка, в Царском Селе и Павловске.

Посетим и роскошные парки, и парадные залы Екатерининского дворца, и личные покои наследника престола и его супруги Марии Фёдоровны. Там есть, на что посмотреть!
Путь Павла I: Михайловский замок, Царское Село и Павловск
Путь Павла I: Михайловский замок, Царское Село и Павловск
Путь Павла I: Михайловский замок, Царское Село и Павловск
Ближайшие даты:
17
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мар
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Михайловский (Инженерный) замок, построенный по проекту архитектора Винченцо Бренна. Архитектурный памятник 18 столетия стал и резиденцией коронованного Павла I, и местом его убийства.

Царскосельская дорога, по которой русские самодержцы и их придворные направлялись в летнюю резиденцию. Вы увидите верстовые столбы, сохранившиеся с тех времён.

Царское Село. Вы пройдёте маршрутом, по которому редко водят посетителей. Увидите церковь Воскресения Христова, а затем через покои великого князя Павла Петровича и его супруги Марии Фёдоровны дойдёте до парадных залов дворца. В заключение насладитесь прогулкой по тенистым аллеям царскосельского парка.

Павловск. Ансамбль Павловского дворца и парка считается одним из самых гармоничных и изысканных. В нём привлекает редкое сочетание великолепной архитектуры и теплоты семейного очага. Вы узнаете о жизни венценосной пары, рассмотрите их покои и полюбуетесь крупнейшим пейзажным парком Европы.

Поговорим:

  • о взаимоотношениях Павла I с его матерью, императрицей Екатериной Великой, и его супругой — Марией Фёдоровной
  • загадочной цифре 4 — почему она считается символичной в жизни императора
  • «безопасном» дворце, окружённом глубокими рвами с подъёмными мостами, пронизанном потайными лестницами и подземными ходами — всё это не спасло жизнь Павла I
  • Эрмитаже, который в Царском Селе появился раньше, чем в Петербурге — и на то были причины

и о многом другом!

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на одном из комфортабельных авто: Audi Q5, Renault Captur, Mitsubishi ASX, SsangYong Kyron, BMW X1, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander
  • Во дворцах экскурсии проводят только местные гиды
  • За дополнительную плату возможно проведение экскурсии для большего числа участников

Дополнительные расходы

  • Екатерининский дворец и парк: взрослым — 1000 ₽, студентам, школьникам, пенсионерам — 500 ₽, детям до 14 лет — бесплатно (обязательно оформление входного билета). Выходные дни: вторник и последний понедельник месяца (с ноября по апрель)
  • Павловский дворец: взрослым с 16 лет — 600 ₽., пенсионерам — 300 ₽
  • Павловский парк (билет для себя и для гида): взрослым с 16 лет — 100 ₽, пенсионерам — 50 ₽, детям до 16 лет — бесплатно. Выходной день — понедельник
  • Обед — по желанию (время обеда входит во время экскурсии)

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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