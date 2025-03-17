Не многие российские правители были окружены такой завесой тайны, как Павел I. Приоткроем её, побывав в 3 местах, связанных с его жизнью и гибелью: возле Михайловского замка, в Царском Селе и Павловске. Посетим и роскошные парки, и парадные залы Екатерининского дворца, и личные покои наследника престола и его супруги Марии Фёдоровны. Там есть, на что посмотреть!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Михайловский (Инженерный) замок, построенный по проекту архитектора Винченцо Бренна. Архитектурный памятник 18 столетия стал и резиденцией коронованного Павла I, и местом его убийства.

Царскосельская дорога, по которой русские самодержцы и их придворные направлялись в летнюю резиденцию. Вы увидите верстовые столбы, сохранившиеся с тех времён.

Царское Село. Вы пройдёте маршрутом, по которому редко водят посетителей. Увидите церковь Воскресения Христова, а затем через покои великого князя Павла Петровича и его супруги Марии Фёдоровны дойдёте до парадных залов дворца. В заключение насладитесь прогулкой по тенистым аллеям царскосельского парка.

Павловск. Ансамбль Павловского дворца и парка считается одним из самых гармоничных и изысканных. В нём привлекает редкое сочетание великолепной архитектуры и теплоты семейного очага. Вы узнаете о жизни венценосной пары, рассмотрите их покои и полюбуетесь крупнейшим пейзажным парком Европы.

Поговорим:

о взаимоотношениях Павла I с его матерью, императрицей Екатериной Великой, и его супругой — Марией Фёдоровной

загадочной цифре 4 — почему она считается символичной в жизни императора

«безопасном» дворце, окружённом глубокими рвами с подъёмными мостами, пронизанном потайными лестницами и подземными ходами — всё это не спасло жизнь Павла I

Эрмитаже, который в Царском Селе появился раньше, чем в Петербурге — и на то были причины

и о многом другом!

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка проходит на одном из комфортабельных авто: Audi Q5, Renault Captur, Mitsubishi ASX, SsangYong Kyron, BMW X1, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander

Во дворцах экскурсии проводят только местные гиды

За дополнительную плату возможно проведение экскурсии для большего числа участников

Дополнительные расходы