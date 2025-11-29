В экскурсию входит маршрут «Путь Петра»: от Нахимовского училища до Петропавловской крепости.
Вы посетите Петровскую набережную, Домик Петра, Троицкую площадь, Петропавловский собор и и тюрьму Трубецкого бастиона.
Вы посетите Петровскую набережную, Домик Петра, Троицкую площадь, Петропавловский собор и и тюрьму Трубецкого бастиона.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
«Путь Петра» • Вы пройдете по Петровской набережной, которая вымощена гранитными плитами длиной 84 см, что соответствует длине шага Петра I. На всем маршруте в плиты вмонтированы декоративные элементы: бронзовые следы императора, символы его эпохи (якорь, компас, пушки), буквы гражданского алфавита, введенного Петром.
- Вы увидите четыре мортиры, четыре кнехта и пушку с ядрами в натуральную величину, а еще сможете зайти в Домик Петра.
- Через сквер со скульптурами, иллюстрирующими жизнь Петра I, вы выйдете на первую городскую площадь Троицкую.
Затем дойдете до мини-города и по набережной вдоль Кронверкского протока отправитесь в Петропавловскую крепость, где сможете посетить Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона. Важная информация:.
Затем дойдете до мини-города и по набережной вдоль Кронверкского протока отправитесь в Петропавловскую крепость, где сможете посетить Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона. Важная информация:.
Возьмите с собой паспорт и свидетельства о рождении детей (для подтверждения гражданства РФ при покупке билетов). Для участников СВО — документ, подтверждающий право на бесплатное посещение музеев.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нахимовское училище
- Крейсер «Аврора»
- Домик Петра (с посещением)
- Сквер с современными скульптурами, посвященными жизни Петра Великого
- Троицкая площадь
- Мини-город
- Скульптурная группа «Зодчие»
- Иоанновский мост
- Петропавловский собор (с посещением)
- Тюрьма Трубецкого бастиона (с посещением)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петроградская набережная, дом 2-4
Завершение: Соборная площадь Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт и свидетельства о рождении детей (для подтверждения гражданства РФ при покупке билетов). Для участников СВО - документ
- Подтверждающий право на бесплатное посещение музеев
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Петропавловская крепость - это не просто историческое место, а целый мир, полный загадок и тайн. Узнайте, почему её называют сердцем города
Начало: У Иоановского моста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4590 ₽ за человека
Фотопрогулка
Прогулка по Петропавловской крепости + фотосессия
Погрузиться в историю нерушимой крепости Петербурга и получить яркие снимки от профи
Начало: Возле станции метро «Горьковская»
Завтра в 10:00
3 дек в 10:00
от 7500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе до 16 человек
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Петропавловской крепости и окунитесь в историю с основания города
Начало: Около Петропавловской крепости
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 15:30, во вторник в 10:30 и 14:30
Завтра в 10:30
1 дек в 10:30
2200 ₽ за человека