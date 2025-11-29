«Путь Петра» • Вы пройдете по Петровской набережной, которая вымощена гранитными плитами длиной 84 см, что соответствует длине шага Петра I. На всем маршруте в плиты вмонтированы декоративные элементы: бронзовые следы императора, символы его эпохи (якорь, компас, пушки), буквы гражданского алфавита, введенного Петром.

Вы увидите четыре мортиры, четыре кнехта и пушку с ядрами в натуральную величину, а еще сможете зайти в Домик Петра.

Через сквер со скульптурами, иллюстрирующими жизнь Петра I, вы выйдете на первую городскую площадь Троицкую.

Затем дойдете до мини-города и по набережной вдоль Кронверкского протока отправитесь в Петропавловскую крепость, где сможете посетить Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона. Важная информация:.

Возьмите с собой паспорт и свидетельства о рождении детей (для подтверждения гражданства РФ при покупке билетов). Для участников СВО — документ, подтверждающий право на бесплатное посещение музеев.