Выборг побывал в составе Швеции, Финляндии, России, но во многом сумел сохранить атмосферу именно средневекового города — за два дня вы сполна её ощутите, побывав в древних и открыточных местах.
Описание экскурсии
День 1
8:00 — отправление из Санкт-Петербурга со скоростной трассы «Скандинавия»
10:00 — прибытие в Выборг
10:00–10:30 — кофейный перерыв у Рыночной площади
10:30–13:30 — пешеходная экскурсия:
• Рыночная площадь
• Круглая башня
• Усадьба бюргера — бывший дом богатого горожанина
• Костёл Святого Гиацинта с интерактивной выставкой «Рыцарский дом»
• Часовая башня (возможно посещение смотровой площадки)
• Площадь Старой Ратуши
• Дом купеческой гильдии Святого духа
• Самый старый жилой дом России — «Дом горожанина» (16 век)
• Выборгский замок, обзорная экскурсия по Замковому острову
14:00–15:00 — обед в кафе или ресторане по выбору
15:00 — экскурсия на выбор:
• библиотека Алвара Аалто — шедевр финского архитектора-функционалиста (посещение возможно при раннем бронировании экскурсии)
• прогулка на катере по Защитной бухте и Выборгскому заливу (в тёплое время года)
• пешая прогулка: северный модерн, или национальный романтизм, в Выборге; осмотр бастиона «Панцерлакс»
18:00 — размещение в гостинице или апартаментах, свободное время
День 2
8:00 — завтрак
9:00–10:45 — природный музей-заповедник «Монрепо» (скальный пейзажный парк)
11:00–11:50 — осмотр Анненских укреплений и Петровской горки — «Северного плацдарма Петра I». Кофейный перерыв
12:00–13:00 — мастер-класс по выпечке кренделя (возможно при раннем бронировании экскурсии и наличии свободных мест) или, как альтернатива, посещение Военного музея Карельского перешейка с диорамой «На той войне незнаменитой» — она посвящена памяти павших на финской войне 1939–40 гг.
13:10–14:10 — обед, отъезд из Выборга
14:40–15:10 — крепость Тронзгунд
16:30–15:30 — Зеленогорск, осмотр финской кирхи, возможен кофейный перерыв в яхт-клубе «Терийоки». Переезд по «Королевской дороге» до посёлка Репино
17:00–17:30 — усадебный парк И. Е. Репина «Пенаты» (внешний осмотр дома художника)
19:30 — ориентировочное возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
Что включено в стоимость экскурсии
- Услуги профессионального гида
- Транспортное обслуживание
Оплачивается отдельно
- Проживание. Вариантов много. Подберём оптимальный под ваши условия. Гиду тоже нужно будет оплатить номер (стоимость делится на всех участников)
- Билеты. Проход на Замковый остров — 100 ₽
Парк «Монрепо» — билет 400 ₽ с человека, дети (с 16 до 18 лет) и пенсионеры — 200 ₽ + экскурсионная путёвка 1000 ₽ на группу
Библиотека Алвара Аалто — 350 ₽ с человека, (пенсионерам — 200 ₽, дети до 7 лет, инвалиды I, II группы с 1 сопровождающим — бесплатно)
Военный музей Карельского перешейка с посещением диорамы «На той войне незнаменитой» — 300 ₽
- Мастер-класс по выпечке кренделя — от 650 ₽
- Питание. По меню
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00 и 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 500 ₽