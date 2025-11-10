Мои заказы

Путешествие из Петербурга в Средневековье: два дня в Выборге

Древние постройки центра, рыцарский замок, парк «Монрепо» и другие места (проживание не включено)
На комфортабельном авто мы отправимся в Выборг — город, которому более 700 лет. Каменный, северный, европейский — он не похож ни на один другой в России.

Выборг побывал в составе Швеции, Финляндии, России, но во многом сумел сохранить атмосферу именно средневекового города — за два дня вы сполна её ощутите, побывав в древних и открыточных местах.
Путешествие из Петербурга в Средневековье: два дня в Выборге© Элеонора
Путешествие из Петербурга в Средневековье: два дня в Выборге© Элеонора
Путешествие из Петербурга в Средневековье: два дня в Выборге© Элеонора
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 09:00

Описание экскурсии

День 1

8:00 — отправление из Санкт-Петербурга со скоростной трассы «Скандинавия»
10:00 — прибытие в Выборг
10:00–10:30 — кофейный перерыв у Рыночной площади
10:30–13:30 — пешеходная экскурсия:

• Рыночная площадь
• Круглая башня
• Усадьба бюргера — бывший дом богатого горожанина
• Костёл Святого Гиацинта с интерактивной выставкой «Рыцарский дом»
• Часовая башня (возможно посещение смотровой площадки)
• Площадь Старой Ратуши
• Дом купеческой гильдии Святого духа
• Самый старый жилой дом России — «Дом горожанина» (16 век)
• Выборгский замок, обзорная экскурсия по Замковому острову

14:00–15:00 — обед в кафе или ресторане по выбору
15:00 — экскурсия на выбор:

• библиотека Алвара Аалто — шедевр финского архитектора-функционалиста (посещение возможно при раннем бронировании экскурсии)
• прогулка на катере по Защитной бухте и Выборгскому заливу (в тёплое время года)
• пешая прогулка: северный модерн, или национальный романтизм, в Выборге; осмотр бастиона «Панцерлакс»

18:00 — размещение в гостинице или апартаментах, свободное время

День 2

8:00 — завтрак

9:00–10:45 — природный музей-заповедник «Монрепо» (скальный пейзажный парк)
11:00–11:50 — осмотр Анненских укреплений и Петровской горки — «Северного плацдарма Петра I». Кофейный перерыв
12:00–13:00 — мастер-класс по выпечке кренделя (возможно при раннем бронировании экскурсии и наличии свободных мест) или, как альтернатива, посещение Военного музея Карельского перешейка с диорамой «На той войне незнаменитой» — она посвящена памяти павших на финской войне 1939–40 гг.
13:10–14:10 — обед, отъезд из Выборга

14:40–15:10 — крепость Тронзгунд

16:30–15:30 — Зеленогорск, осмотр финской кирхи, возможен кофейный перерыв в яхт-клубе «Терийоки». Переезд по «Королевской дороге» до посёлка Репино
17:00–17:30 — усадебный парк И. Е. Репина «Пенаты» (внешний осмотр дома художника)
19:30 — ориентировочное возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Что включено в стоимость экскурсии

  • Услуги профессионального гида
  • Транспортное обслуживание

Оплачивается отдельно

  • Проживание. Вариантов много. Подберём оптимальный под ваши условия. Гиду тоже нужно будет оплатить номер (стоимость делится на всех участников)
  • Билеты. Проход на Замковый остров — 100 ₽
    Парк «Монрепо» — билет 400 ₽ с человека, дети (с 16 до 18 лет) и пенсионеры — 200 ₽ + экскурсионная путёвка 1000 ₽ на группу
    Библиотека Алвара Аалто — 350 ₽ с человека, (пенсионерам — 200 ₽, дети до 7 лет, инвалиды I, II группы с 1 сопровождающим — бесплатно)
    Военный музей Карельского перешейка с посещением диорамы «На той войне незнаменитой» — 300 ₽
  • Мастер-класс по выпечке кренделя — от 650 ₽
  • Питание. По меню

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 08:00 и 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8990 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует
читать дальше

уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
SUP-прогулки
2.5 часа
114 отзывов
Водная прогулка
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
11 ноя в 05:45
4500 ₽ за человека
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Пешая
3 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка
Начало: У Гатчинского дворца
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Петербурга - в Выборг, шведское сердце России
На автобусе
13 часов
-
50%
21 отзыв
Групповая
Из Петербурга - в Выборг, шведское сердце России
Увидеть всё: парк 18 века, усадьбу бюргера и башни, что хранят истории веков
Начало: У метро Чёрная речка
15 ноя в 07:30
22 ноя в 07:30
2350 ₽4700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге