На комфортабельном авто мы отправимся в Выборг — город, которому более 700 лет. Каменный, северный, европейский — он не похож ни на один другой в России. Выборг побывал в составе Швеции, Финляндии, России, но во многом сумел сохранить атмосферу именно средневекового города — за два дня вы сполна её ощутите, побывав в древних и открыточных местах.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 08:00, 09:00

Описание экскурсии

День 1

8:00 — отправление из Санкт-Петербурга со скоростной трассы «Скандинавия»

10:00 — прибытие в Выборг

10:00–10:30 — кофейный перерыв у Рыночной площади

10:30–13:30 — пешеходная экскурсия:

• Рыночная площадь

• Круглая башня

• Усадьба бюргера — бывший дом богатого горожанина

• Костёл Святого Гиацинта с интерактивной выставкой «Рыцарский дом»

• Часовая башня (возможно посещение смотровой площадки)

• Площадь Старой Ратуши

• Дом купеческой гильдии Святого духа

• Самый старый жилой дом России — «Дом горожанина» (16 век)

• Выборгский замок, обзорная экскурсия по Замковому острову

14:00–15:00 — обед в кафе или ресторане по выбору

15:00 — экскурсия на выбор:

• библиотека Алвара Аалто — шедевр финского архитектора-функционалиста (посещение возможно при раннем бронировании экскурсии)

• прогулка на катере по Защитной бухте и Выборгскому заливу (в тёплое время года)

• пешая прогулка: северный модерн, или национальный романтизм, в Выборге; осмотр бастиона «Панцерлакс»

18:00 — размещение в гостинице или апартаментах, свободное время

День 2

8:00 — завтрак

9:00–10:45 — природный музей-заповедник «Монрепо» (скальный пейзажный парк)

11:00–11:50 — осмотр Анненских укреплений и Петровской горки — «Северного плацдарма Петра I». Кофейный перерыв

12:00–13:00 — мастер-класс по выпечке кренделя (возможно при раннем бронировании экскурсии и наличии свободных мест) или, как альтернатива, посещение Военного музея Карельского перешейка с диорамой «На той войне незнаменитой» — она посвящена памяти павших на финской войне 1939–40 гг.

13:10–14:10 — обед, отъезд из Выборга

14:40–15:10 — крепость Тронзгунд

16:30–15:30 — Зеленогорск, осмотр финской кирхи, возможен кофейный перерыв в яхт-клубе «Терийоки». Переезд по «Королевской дороге» до посёлка Репино

17:00–17:30 — усадебный парк И. Е. Репина «Пенаты» (внешний осмотр дома художника)

19:30 — ориентировочное возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Что включено в стоимость экскурсии

Услуги профессионального гида

Транспортное обслуживание

Оплачивается отдельно

Проживание. Вариантов много. Подберём оптимальный под ваши условия. Гиду тоже нужно будет оплатить номер (стоимость делится на всех участников)

Вариантов много. Подберём оптимальный под ваши условия. Гиду тоже нужно будет оплатить номер (стоимость делится на всех участников) Билеты. Проход на Замковый остров — 100 ₽

Парк «Монрепо» — билет 400 ₽ с человека, дети (с 16 до 18 лет) и пенсионеры — 200 ₽ + экскурсионная путёвка 1000 ₽ на группу

Библиотека Алвара Аалто — 350 ₽ с человека, (пенсионерам — 200 ₽, дети до 7 лет, инвалиды I, II группы с 1 сопровождающим — бесплатно)

Военный музей Карельского перешейка с посещением диорамы «На той войне незнаменитой» — 300 ₽

Проход на Замковый остров — 100 ₽ Парк «Монрепо» — билет 400 ₽ с человека, дети (с 16 до 18 лет) и пенсионеры — 200 ₽ + экскурсионная путёвка 1000 ₽ на группу Библиотека Алвара Аалто — 350 ₽ с человека, (пенсионерам — 200 ₽, дети до 7 лет, инвалиды I, II группы с 1 сопровождающим — бесплатно) Военный музей Карельского перешейка с посещением диорамы «На той войне незнаменитой» — 300 ₽ Мастер-класс по выпечке кренделя — от 650 ₽

по выпечке кренделя — от 650 ₽ Питание. По меню

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.