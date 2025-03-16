Там, где рождаются поэты: из Петербурга в Пушкин

Отправиться в Царское Село на комфортабельном автомобиле
Вас ждёт самое удивительное из петербургских предместий — Царское Село.

Объектами нашего внимания станут как парадные и всем известные достопримечательности и дворцы, так и малознакомые, но не менее интересные здания и памятники, создающие неповторимую атмосферу некогда «малой столицы» Российской империи.
Там, где рождаются поэты: из Петербурга в Пушкин
Там, где рождаются поэты: из Петербурга в Пушкин
Там, где рождаются поэты: из Петербурга в Пушкин
Ближайшие даты:
15
мар16
мар17
мар18
мар20
мар21
мар22
мар
Время начала: 10:00, 11:30

Описание экскурсии

Путь в Царское Село

Мы проедем по дороге, по которой ездили российские правители. На пути увидим верстовые столбы, музей-дачу Пушкина, где поэт закончил роман «Евгений Онегин», и Египетские ворота при въезде в Царское село. Обязательно расскажем вам, откуда в России появилась мода на египетский стиль.

Царскосельский парк или Александровский парк

Мы прогуляемся по прекрасному парку. Этот парк был для Пушкина не только место прогулок, здесь он размышлял и работал, вёл жаркие споры с друзьями. Здесь все будило его творческое воображение, во всем оживала история: и бронзовые портреты античных героев, и мраморные статуи, и памятники русской военной славы. По аллеям, по которым бродил великий поэт, прогуляемся и мы.

Лицей

После мы отправимся к зданию, где Александр Пушкин провёл учебные годы. Сюда в царскосельский лицей привезли Пушкина двенадцатилетним мальчикам, здесь родилась дружба, которая пройдёт через всю его жизнь. Мы прогуляемся по лицейскому садику, почитаем стихи, порассуждаем о том, как жил великий писатель с кем дружил, чем занимался. Вспомним множество забавных подробностей из жизни лицеистов пушкинского выпуска и о том, какие у них были прозвища.

По желанию мы можем посетить:

  • Екатерининский парк
  • Александровский парк
  • Музей-дачу Пушкина в доме Китаевой

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включены: трансфер, услуги гида
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа людей на минивэне или автобусе. Подробности — в переписке
  • Билеты не включены в стоимость экскурсии. В Лицее экскурсию будет проводить штатный сотрудник

Стоимость билетов

  • Царскосельский лицей:
    — взрослые — 250 ₽
    — пенсионеры, учащиеся до 18 лет, студенты — 150 ₽
    — аудиогид (продолжительность 70 минут) — 200 ₽
  • Екатерининский парк:
    — взрослые РФ и государств ЕАЭС — 250 ₽
    — пенсионеры РФ и государств ЕАЭС — 150 ₽
    — учащиеся (с 14 лет), студенты — 150 ₽
    — лица младше 14 лет — бесплатно
Остались вопросы?

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 11:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Московская» (Московский пр., 189)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
На машине
5 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 875 ₽ за всё до 4 чел.
В Царское село: посещение Екатерининского дворца и Лицея, где учился Пушкин
На автобусе
6 часов
111 отзывов
Групповая
В Царское село: посещение Екатерининского дворца и Лицея, где учился Пушкин
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: понедельник, среда, суббота в 11:00
Завтра в 11:00
19 мар в 11:00
от 3500 ₽ за человека
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
На машине
5 часов
131 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно кроме вторников.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за экскурсию