Объектами нашего внимания станут как парадные и всем известные достопримечательности и дворцы, так и малознакомые, но не менее интересные здания и памятники, создающие неповторимую атмосферу некогда «малой столицы» Российской империи.
Описание экскурсии
Путь в Царское Село
Мы проедем по дороге, по которой ездили российские правители. На пути увидим верстовые столбы, музей-дачу Пушкина, где поэт закончил роман «Евгений Онегин», и Египетские ворота при въезде в Царское село. Обязательно расскажем вам, откуда в России появилась мода на египетский стиль.
Царскосельский парк или Александровский парк
Мы прогуляемся по прекрасному парку. Этот парк был для Пушкина не только место прогулок, здесь он размышлял и работал, вёл жаркие споры с друзьями. Здесь все будило его творческое воображение, во всем оживала история: и бронзовые портреты античных героев, и мраморные статуи, и памятники русской военной славы. По аллеям, по которым бродил великий поэт, прогуляемся и мы.
Лицей
После мы отправимся к зданию, где Александр Пушкин провёл учебные годы. Сюда в царскосельский лицей привезли Пушкина двенадцатилетним мальчикам, здесь родилась дружба, которая пройдёт через всю его жизнь. Мы прогуляемся по лицейскому садику, почитаем стихи, порассуждаем о том, как жил великий писатель с кем дружил, чем занимался. Вспомним множество забавных подробностей из жизни лицеистов пушкинского выпуска и о том, какие у них были прозвища.
По желанию мы можем посетить:
- Екатерининский парк
- Александровский парк
- Музей-дачу Пушкина в доме Китаевой
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включены: трансфер, услуги гида
- Возможно проведение экскурсии для большего числа людей на минивэне или автобусе. Подробности — в переписке
- Билеты не включены в стоимость экскурсии. В Лицее экскурсию будет проводить штатный сотрудник
Стоимость билетов
- Царскосельский лицей:
— взрослые — 250 ₽
— пенсионеры, учащиеся до 18 лет, студенты — 150 ₽
— аудиогид (продолжительность 70 минут) — 200 ₽
- Екатерининский парк:
— взрослые РФ и государств ЕАЭС — 250 ₽
— пенсионеры РФ и государств ЕАЭС — 150 ₽
— учащиеся (с 14 лет), студенты — 150 ₽
— лица младше 14 лет — бесплатно
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7700 ₽