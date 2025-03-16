Вас ждёт самое удивительное из петербургских предместий — Царское Село. Объектами нашего внимания станут как парадные и всем известные достопримечательности и дворцы, так и малознакомые, но не менее интересные здания и памятники, создающие неповторимую атмосферу некогда «малой столицы» Российской империи.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Путь в Царское Село

Мы проедем по дороге, по которой ездили российские правители. На пути увидим верстовые столбы, музей-дачу Пушкина, где поэт закончил роман «Евгений Онегин», и Египетские ворота при въезде в Царское село. Обязательно расскажем вам, откуда в России появилась мода на египетский стиль.

Царскосельский парк или Александровский парк

Мы прогуляемся по прекрасному парку. Этот парк был для Пушкина не только место прогулок, здесь он размышлял и работал, вёл жаркие споры с друзьями. Здесь все будило его творческое воображение, во всем оживала история: и бронзовые портреты античных героев, и мраморные статуи, и памятники русской военной славы. По аллеям, по которым бродил великий поэт, прогуляемся и мы.

Лицей

После мы отправимся к зданию, где Александр Пушкин провёл учебные годы. Сюда в царскосельский лицей привезли Пушкина двенадцатилетним мальчикам, здесь родилась дружба, которая пройдёт через всю его жизнь. Мы прогуляемся по лицейскому садику, почитаем стихи, порассуждаем о том, как жил великий писатель с кем дружил, чем занимался. Вспомним множество забавных подробностей из жизни лицеистов пушкинского выпуска и о том, какие у них были прозвища.

По желанию мы можем посетить:

Екатерининский парк

Александровский парк

Музей-дачу Пушкина в доме Китаевой

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включены: трансфер, услуги гида

Возможно проведение экскурсии для большего числа людей на минивэне или автобусе. Подробности — в переписке

Билеты не включены в стоимость экскурсии. В Лицее экскурсию будет проводить штатный сотрудник

Стоимость билетов

Царскосельский лицей:

— взрослые — 250 ₽

— пенсионеры, учащиеся до 18 лет, студенты — 150 ₽

— аудиогид (продолжительность 70 минут) — 200 ₽