Путешествие в Царское Село и Александровский дворец

Услышать от Царскосельской дороге, посетить последнюю резиденцию императорской семьи -...

Услышать от Царскосельской дороге, посетить последнюю резиденцию императорской семьи – Александровский дворец, где 12 лет до своего ареста правил Николай 2.

Узнать историю взаимоотношений с самой загадочной фигурой 20-го века Григорием Распутиным.

Как благодаря "старцу" Сергей Есенин связал судьбу с любимым городом А. С. Пушкина.
Путешествие в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие в Царское Село и Александровский дворец
Путешествие в Царское Село и Александровский дворец

Что вы увидите 🤩

  • Александровский дворец
  • Екатерининский дворец
  • Царскосельский лицей
  • Знаменская церковь
  • Фёдоровский собор
  • Фёдоровский городок
  • казармы собственного его императорского величества конвоя
  • императорский гараж и вокзал
  • дом дача Китаевой
  • церковь Иоанна Крестителя
  • дом Кваренги
  • Белая башня
  • Ратная палата
  • Арсенал
  • павильон лам
  • Могила Распутина.
Услышать от Царскосельской дороге, посетить последнюю резиденцию императорской семьи – Александровский дворец, где 12 лет до своего ареста правил Николай 2. Узнать историю взаимоотношений с самой загадочной фигурой 20-го века Григорием Распутиным. Как благодаря "старцу" Сергей Есенин связал судьбу с любимым городом А. С. Пушкина.
Гуляя по парку раскроем «тайну» царской подземки (подземной рельсовый дороги), легенду о золотом секрете горы Парнас, и найдём могилу Распутина.
Расскажу о теории «влияния энергетики исторических событий» на примере Владимирского или Запасного дворца. Какой тайный смысл скрыт в Египетских воротах и почему странный дом по Пушкинской Ул. 14 ассоциируется с Секретами Екатерины 2.
И конечно коснёмся исчезновения знаменитый янтарной комнаты…

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы входит в стоимость
  • за доплату возможен выезд от отеля.
Что не входит
  • Билеты во дворец оплачивается отдельно
  • в том числе для гида. Взрослый – 600 руб.
  • учащиеся с 16 лет
  • студенты и пенсионеры 400 руб.
  • дети до 16 лет бесплатно.
Место начала и завершения
Станция метро Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Вся неделя с 10:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вся неделя с 10:00.

Игорь В.
Игорь В.
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