Услышать от Царскосельской дороге, посетить последнюю резиденцию императорской семьи – Александровский дворец, где 12 лет до своего ареста правил Николай 2. Узнать историю взаимоотношений с самой загадочной фигурой 20-го века Григорием Распутиным. Как благодаря "старцу" Сергей Есенин связал судьбу с любимым городом А. С. Пушкина.

Гуляя по парку раскроем «тайну» царской подземки (подземной рельсовый дороги), легенду о золотом секрете горы Парнас, и найдём могилу Распутина.

Расскажу о теории «влияния энергетики исторических событий» на примере Владимирского или Запасного дворца. Какой тайный смысл скрыт в Египетских воротах и почему странный дом по Пушкинской Ул. 14 ассоциируется с Секретами Екатерины 2.

И конечно коснёмся исчезновения знаменитый янтарной комнаты…