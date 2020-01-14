11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прикоснуться к прошлому Царского Села

Вы познакомитесь с главными достопримечательностями одной из лучших загородных резиденций российских монархов. Увидите Лицей, воспитавший А.С. Пушкина. Поднимитесь на крышу Певческой башни, откуда открывается отличный вид на город с прекрасными ракурсами для фотографий. Рассмотрите один из известнейших памятников Пушкину и прочтете высеченные на нем бессмертные строки. Мы прогуляемся по Подкапризовой аллее, которая была главным въездом в Царское Село, заглянем в Александровский парк. А по пути поговорим о том, какой жизненный уклад царил в монаршей резиденции, как был устроен императорский быт и чем жили обитатели Екатерининского дворца.

Роскошные аллеи Екатерининского парка

Вы полюбуетесь Золотыми воротами с изящным металлическим кружевом, а затем отправитесь в Екатерининский парк, который по праву считается жемчужиной паркового искусства! К созданию парка приложили руку блестящие мастера-садоводы, архитекторы и реставраторы того времени. Вы прогуляетесь по тенистым аллеям, пройдете вдоль его живописных прудов, полюбуетесь мостами, павильонами, цветниками и скульптурами. Я помогу вам прочувствовать атмосферу царской России, расскажу историю самого парка и изящного Екатерининского дворца – шедевра Растрелли, который затмил своей роскошью Версаль.