11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я — коренная жительница города Пушкина, и я с радостью познакомлю вас с главными объектами Царского Села. Покажу то, что скрыто в стороне от туристических маршрутов.
Вы погуляете по тенистым аллеям парков среди прудов и цветников, услышите, чем жили обитатели Екатерининского дворца, и увидите знаковые пушкинские места.
Вы погуляете по тенистым аллеям парков среди прудов и цветников, услышите, чем жили обитатели Екатерининского дворца, и увидите знаковые пушкинские места.
Описание экскурсии
Вы увидите лицей, воспитавший Александра Пушкина.
По вашему желанию подниметесь на крышу Певческой башни, откуда открывается прекрасный вид на город.
Рассмотрите памятник Пушкину и прочтёте высеченные на нём бессмертные строки.
Мы прогуляемся по Подкапризовой аллее, которая была главным въездом в Царское Село, и заглянем в Александровский парк.
Вы полюбуетесь Золотыми воротами с изящным металлическим кружевом и отправитесь в Екатерининский парк, который считается жемчужиной паркового искусства.
Я расскажу, какой жизненный уклад царил в монаршей резиденции и как появился дворец, который своей роскошью затмил Версаль.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Подъём на крышу Певческой башни — 300 ₽ за чел.
- Вход в парк — 400 ₽ за чел. в летний период (есть льготы), бесплатно в зимний период
Как добраться до Царского Села (дорога занимает 30–50 минут)
- На электропоезде от Витебского вокзала до станции «Царское Село», а оттуда на на автобусе
- От станции метро «Московская» на автобусе №299
- От станции метро «Купчино» на автобусе №186
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Царском Селе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 3682 туристов
Люблю путешествовать, открывая что-то новое или давно забытое. Много лет занимаюсь фотографией, участник фотовыставок.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прогулка по паркам предворяла экскурсию в Екатерининский дворец, поэтому органично вписалась в составленный маршрут. Мы уже шли подготовленные и насыщенные информацией, которую нам рассказала Алла. Интересное, насыщенное маленькое путешествие в спокойной неспешной обстановке. Вряд ли бы мы увидели все локации самостоятельно за столь непродолжительное время.
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Ох, и классная была экскурсия!!! Алла такая умница, такой интересный рассказчик, столько удивительных мест нам показала в парках! Мы гуляли по всему парковому великолепию почти 3 часа и прогулка была настооолько информативна и увлекательна, что считаю просто неоправданно дешево мы заплатили за экскурсию… Спасибо Алле огромное, мы приедем еще не раз.
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Алла, как человек, проведший детство в окрестностях Александровского парка, нашла возможность показать Царское село с интересной стороны. Удобный маршрут, много информации, красоты разных частей парка - все вместе позволяет отлично провести время в Пушкине.
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О
Нам было очень комфортно и интересно. Выбран оптимальный темп экскурсии, мы успевали насладиться достопримечательностями, послушать рассказ и задать вопросы.
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М
Всё понравилось, можно внести корректировки в маршрут, присутсвует доброжелательность и Питерская культура, оптимальное соотношение цены и качества.
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Алла - замечательный гид, которая не только выросла в Пушкине и прекрасно знает всю его историю, но и отлично и увлекательно рассказывает об этом городе и его достопримечательностях. У нас
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