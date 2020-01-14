11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Царское Село – резиденция трёх императриц

Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей

Алла
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Алла – ваш гид
Город Пушкин знаменит на весь мир роскошными парками, Екатерининским дворцом, Янтарной комнатой и атмосферой царской России.

На экскурсии вы познакомитесь с главными объектами Царского Села и прикоснетесь к его истории, неразрывно связанной с русской монархией.

Как коренной житель города Пушкина, я не только познакомлю вас с основными достопримечательностями, но и расскажу об интересных уголках Царского Села в стороне от туристических маршрутов.
2520 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии11 отзывов
4.55
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц

Что вас ожидает

Прикоснуться к прошлому Царского Села
Вы познакомитесь с главными достопримечательностями одной из лучших загородных резиденций российских монархов. Увидите Лицей, воспитавший А.С. Пушкина. Поднимитесь на крышу Певческой башни, откуда открывается отличный вид на город с прекрасными ракурсами для фотографий. Рассмотрите один из известнейших памятников Пушкину и прочтете высеченные на нем бессмертные строки. Мы прогуляемся по Подкапризовой аллее, которая была главным въездом в Царское Село, заглянем в Александровский парк. А по пути поговорим о том, какой жизненный уклад царил в монаршей резиденции, как был устроен императорский быт и чем жили обитатели Екатерининского дворца.

Роскошные аллеи Екатерининского парка
Вы полюбуетесь Золотыми воротами с изящным металлическим кружевом, а затем отправитесь в Екатерининский парк, который по праву считается жемчужиной паркового искусства! К созданию парка приложили руку блестящие мастера-садоводы, архитекторы и реставраторы того времени. Вы прогуляетесь по тенистым аллеям, пройдете вдоль его живописных прудов, полюбуетесь мостами, павильонами, цветниками и скульптурами. Я помогу вам прочувствовать атмосферу царской России, расскажу историю самого парка и изящного Екатерининского дворца – шедевра Растрелли, который затмил своей роскошью Версаль.

Организационные детали

  • С 21 октября до 24 апреля вход в парк свободный. С 25 апреля по 20 октября вход платный.
    Билеты не входят в стоимость экскурсии: для взрослых – 120 руб.; для школьников и студентов – 60 руб.; для пенсионеров – 30 руб.; детям до 16 лет – бесплатно.
  • Дворцы могут быть закрыты по выходным дням, в дни школьных каникул и штатных мероприятий (уточняйте в переписке)
  • Подъем на смотровую площадку Певческой оплачивается отдельно (по желанию) – 200 руб./чел.
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц
Царское Село – резиденция трёх императриц

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алла
Алла
Люблю путешествовать, открывая что-то новое или давно забытое. Много лет занимаюсь фотографией, участник фотовыставок.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Экскурсия не очень погружает в атмосферу того времени. Возможно можно какие-то факты рассказывать более интересно. Мне не много зампомнилось. Сама экскурсия это прогулка фактически по 3м паркам. Зимой кстати ее лучше не посещать, так как все статуи закрыты колпаками.Возможно летом она воспринимается лучше.
6 января 2020
Зимой, наверное, я бы не рекомендовала эту экскурсию. Много было не просмотрено из-за консервации на зиму. Соотношение цена - качество адекватное.
12 октября 2019
Спасибо Алле за отличную и познавательную экскурсию. Не первый раз в Пушкине, но первый раз с экскурсоводом. Алла - профессионал своего дела! Спасибо
9 августа 2019
Экскурсия понравилась. Алла хороший рассказчик, умеет подать информацию для любого слушателя. Однозначно рекомендую
6 августа 2019
Все очень понравилось! Отличная экскурсия, Алла великолепный, увлекательный рассказчик. Рекомендую!
2 июля 2019
23ибня 2019 г были на экскурсии Царское село. Все очень понравилось, гид молодец.
25 июня 2019
Замечательная прогулка получилась! Алла - прекрасный рассказчик, мы узнали много интересного из жизни Царского Села в разные исторические эпохи. Экскурсия проходит по двум большим паркам - Александровскому и Екатерининскому. Мы были с разновозрастными детьми и все нашли, чем заняться) Есть где побегать, полазить и посидеть)
Рекомендуем всем эту экскурсию!
12 октября 2018
Экскурсия была проведена на высоком уровне, интересно, с большим количеством интересных фактов. Я много не знала, к своему стыду. Ребёнок 8 лет остался очень доволен и экскурсией, и прогулкой, и выданным экскурсоводом фотоаппаратом для запечатления интересных, с точки зрения ребёнка, моментов. Мой ребёнок остался очень доволен, мы прекрасно провели время за интереснейшей познавательной беседой с прекрасным экскурсоводом! А вечером нам прислали все снятые ребёнком кадры на почту. Всем советую чудесного и знающего своё дело экскурсовода Аллу!
3 октября 2018
С большим удовольствием прогулялись по паркам-Алла провела по основным достопримечательностям парков, на которые действительно было интересно взглянуть. Экскурсию я бы определила как обзорную, но при этом вполне достаточно визуальных впечатлений-красота необыкновенная! Алле большое спасибо, она нам дала и исторические справки и просто что-то интересненькое из мало звестных фактов, ее пояснения дополняют эффект, потому что просто гулять все-таки скучновато было бы.
6 декабря 2017
Ни кто не предупредил, что в этот день закрыты все дворцы. Об этом надо говорить, так как мы из другого города и подробностей не знаем
Ещё 1 отзыв

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