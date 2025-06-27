11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я — коренная жительница города Пушкина, и я с радостью познакомлю вас с главными объектами Царского Села. Покажу то, что скрыто в стороне от туристических маршрутов. Вы погуляете по тенистым аллеям парков среди прудов и цветников, услышите, чем жили обитатели Екатерининского дворца, и увидите знаковые пушкинские места.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 4000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Вы увидите лицей, воспитавший Александра Пушкина.

По вашему желанию подниметесь на крышу Певческой башни, откуда открывается прекрасный вид на город.

Рассмотрите памятник Пушкину и прочтёте высеченные на нём бессмертные строки.

Мы прогуляемся по Подкапризовой аллее, которая была главным въездом в Царское Село, и заглянем в Александровский парк.

Вы полюбуетесь Золотыми воротами с изящным металлическим кружевом и отправитесь в Екатерининский парк, который считается жемчужиной паркового искусства.

Я расскажу, какой жизненный уклад царил в монаршей резиденции и как появился дворец, который своей роскошью затмил Версаль.

Организационные детали

Дополнительные расходы

Подъём на крышу Певческой башни — 300 ₽ за чел.

Вход в парк — 400 ₽ за чел. в летний период (есть льготы), бесплатно в зимний период

Как добраться до Царского Села (дорога занимает 30–50 минут)