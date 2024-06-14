Вас ждут настоящие приключения и день, наполненный незабываемыми впечатлениями.
Приглашаем вас на уникальную экскурсию в древний город Выборг! Это необычное путешествие, богатое на новые открытия и яркие эмоции, станет отличным подарком для тех, кто любит активный отдых и интересуется историей.
Приглашаем вас на уникальную экскурсию в древний город Выборг! Это необычное путешествие, богатое на новые открытия и яркие эмоции, станет отличным подарком для тех, кто любит активный отдых и интересуется историей.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00
Что вас ожидает:
- Все основные достопримечательности города Выборга
- Парк Мон-Репо
Описание экскурсии
Если вы открыты для настоящих приключений и хотите провести незабываемый день, приглашаем вас на уникальную экскурсию в старинный город Выборг! Это необычное путешествие, полное впечатлений и новых открытий, станет настоящим подарком для любителей активного отдыха и истории. Что вас ждет:• Мото-трансфер из Санкт-Петербурга. Мы заберем вас по вашему адресу в Санкт-Петербурге на мотоциклах. Вас ожидает захватывающая поездка длиной 180 км, во время которой вы насладитесь живописными видами и почувствуете настоящую свободу на дороге.
- Экскурсионная программа в Выборге. Прибыв в Выборг, вы окунетесь в атмосферу этого старинного города, который изначально был основан шведами. Вас ждет полная экскурсионная программа, где вы узнаете множество интересных фактов о богатой истории и культуре Выборга.
- Обед в местном ресторане. После насыщенной экскурсии вы сможете отдохнуть и насладиться вкусным обедом в одном из уютных выборгских ресторанов.
- Посещение парка Мон-Репо. После обеда вы отправитесь в уникальный парк Мон-Репо. Этот живописный парк на берегу Финского залива удивит вас своей красотой и спокойствием, став прекрасным завершением вашего визита в Выборг.
- Возвращение в Санкт-Петербург. По окончании экскурсии мы снова предложим вам захватывающую поездку на мотоциклах, чтобы вернуться в Санкт-Петербург. Общее время экскурсии составляет 10 часов. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто ценит уникальные впечатления и стремится к новым открытиям. Присоединяйтесь к нам и подарите себе незабываемый день в компании единомышленников и профессиональных гидов. Важная информация: Возможен вариант: Вместо парка Мон-Репо — можно проехать через город Приморcк (б. Койвисто) и посмотреть самую большую лютеранскую кирху в северных широтах в стиле «модерн» и памятник на месте смерти Микаэла Агриколы под Приморском.
В любой день с 10.00 утра. Лучшее время для поездок с 15 апреля по 15 октября.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Все основные достопримечательности города Выборга
- Парк Мон-Репо
Что включено
- Транпорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед и билеты в парк Мон-Репо
Место начала и завершения?
По вашему адресу в черте СПб
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 10.00 утра. Лучшее время для поездок с 15 апреля по 15 октября.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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