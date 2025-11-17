Когда: в понедельник в 11:15 и 15:45, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15, 13:15 и 15:15

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала