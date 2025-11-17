Полтора часа — и вы в курсе всего главного! Проедете по Северной столице, посмотрите на парадные фасады, храмы и набережные, дворцы и памятники — без суеты, дождя и больной спины.
Четыре остановки для фото, нескучная путевая экскурсия и комфортабельный автобус с отоплением или кондиционером — в зависимости от настроения Питера.
Описание экскурсии
- Спас на Крови с яркими луковичными куполами
- Инженерный замок, за суровыми стенами которого скрываются дворцовые тайны
- Марсово поле — бывшее место смотра войск в 17-19 веках
- Петропавловская крепость, с которой начался Санкт-Петербург
- Домик Петра I — первая постройка в городе: скромное жилище императора
- Крейсер «Аврора» — участник трёх войн, давший исторический залп в 1917 году
- Биржа — центральное строение стрелки Васильевского острова, откуда открывается потрясающий вид на Неву
- Адмиралтейство с корабликом на шпиле — символ Петербурга
Организационные детали
- Едем на комфортабельных автобусах: кондиционер летом, обогрев зимой, современная аудиосистема
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготы
- Порядок проведения экскурсии может измениться в случае форс-мажорных обстоятельств, загруженности дорог, погодных условий
в понедельник в 11:15 и 15:45, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15, 13:15 и 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|810 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный Двор»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Куль — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 54 туристов
Наше агентство предлагает живой и остроумный взгляд на город. Мы делаем подачу лёгкой и запоминающейся, ценим сервис, заботимся о каждом туристе и умеем шутить, чтобы было не стыдно вспомнить дома.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
17 ноя 2025
Не умею писать отзывы, поэтому просто скажу — всё было на
В
Виктория
1 ноя 2025
Очень благодарна гиду за изумительную,интересную экскурсию, рекомендую всем посетить Санкт Петербург.
Н
Наталья
28 окт 2025
Все понравилось, хороший, чистый автобус, вежливый водитель. Интересный рассказ экскурсовода, узнала много новых исторических фактов о городе. Выходы для фотографирования тоже были. Рекомендую.
К
Ксения
23 окт 2025
Съездила на обзорную экскурсию по Петербургу, длилась около полутора часов. Очень понравилось, что время не растягивали, но при этом было интересно. Гид говорил не заунывно, делился всякими интересными историями, не
