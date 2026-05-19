Ночью Петербург преображается — и вы увидите эту магию. Эрмитаж, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора» предстанут в мягком сиянии огней. Нева заговорит тихим гулом моторов и мелодичными гудками судов.
А главным событием станет зрелищный балет металла и света — поднятие гигантских конструкций Дворцового, Биржевого, Троицкого, Литейного и Большеохтинского мостов.
Описание экскурсии
Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту.
- Дворцовый мост, панорамы Эрмитажа, Зимнего дворца и стрелки Васильевского острова
- Биржевой мост, виды Ростральных колонн, здания Биржи, просторов Невы
- Троицкий мост, обзор Петропавловской крепости, Марсова поля, Летнего сада
- Литейный мост, классика исторического центра и гранитных набережных
- Большеохтинский мост, картины Смольного собора, правого берега Невы, индустриальной романтики
Организационные детали
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе со свободной рассадкой: на нижней палубе работает аудиогид, на верхней играет музыка
- На борту есть бар и пледы
- Посадка начинается в 00:00, отправление в 00:15
- Маршрут может поменяться из-за погоды или перекрытий. График разведения мостов смотрите на официальном сайте
- Из-за непогоды рейс могут отменить или перенести на другой день
ежедневно в 23:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1000 ₽
|Дети до 12 лет
|760 ₽
|Пенсионный
|880 ₽
|Студенческий
|880 ₽
|Дети до 3-х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Синопской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 151 туриста
С 2010 года мы организуем комфортные водные прогулки по Санкт-Петербургу на современных двухпалубных теплоходах. Предлагаем обзорные экскурсии по главным достопримечательностям города, романтические вечерние и ночные туры, тематические и семейные программы. Наши преимущества: — современный и безопасный флот —профессиональные гиды — индивидуальный подход
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Каталась на самой замечательной экскурсии. Петербург всегда меня радовал,а разведение мостов волшебство как и караблик мосты сверкают и сам караблик 😍😍😍✨
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый и вдохновляющий отзыв! Очень рады, что экскурсия оставила у вас столько ярких впечатлений, а волшебство разведения мостов и красота Петербурга подарили настоящие эмоции. Будем рады видеть вас снова на наших прогулках! ✨🚤😊
