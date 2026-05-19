Мои заказы

Ночной круиз по Неве и 5 разведённых мостов

Увидеть главные достопримечательности Санкт-Петербурга с воды и в подсветке
Ночью Петербург преображается — и вы увидите эту магию. Эрмитаж, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора» предстанут в мягком сиянии огней. Нева заговорит тихим гулом моторов и мелодичными гудками судов.

А главным событием станет зрелищный балет металла и света — поднятие гигантских конструкций Дворцового, Биржевого, Троицкого, Литейного и Большеохтинского мостов.
5
1 отзыв
Ночной круиз по Неве и 5 разведённых мостов
Ночной круиз по Неве и 5 разведённых мостов
Ночной круиз по Неве и 5 разведённых мостов

Описание экскурсии

Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту.

  • Дворцовый мост, панорамы Эрмитажа, Зимнего дворца и стрелки Васильевского острова
  • Биржевой мост, виды Ростральных колонн, здания Биржи, просторов Невы
  • Троицкий мост, обзор Петропавловской крепости, Марсова поля, Летнего сада
  • Литейный мост, классика исторического центра и гранитных набережных
  • Большеохтинский мост, картины Смольного собора, правого берега Невы, индустриальной романтики

Организационные детали

  • Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе со свободной рассадкой: на нижней палубе работает аудиогид, на верхней играет музыка
  • На борту есть бар и пледы
  • Посадка начинается в 00:00, отправление в 00:15
  • Маршрут может поменяться из-за погоды или перекрытий. График разведения мостов смотрите на официальном сайте
  • Из-за непогоды рейс могут отменить или перенести на другой день

ежедневно в 23:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1000 ₽
Дети до 12 лет760 ₽
Пенсионный880 ₽
Студенческий880 ₽
Дети до 3-х летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Синопской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 151 туриста
С 2010 года мы организуем комфортные водные прогулки по Санкт-Петербургу на современных двухпалубных теплоходах. Предлагаем обзорные экскурсии по главным достопримечательностям города, романтические вечерние и ночные туры, тематические и семейные программы. Наши преимущества: — современный и безопасный флот —профессиональные гиды — индивидуальный подход

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Каталась на самой замечательной экскурсии. Петербург всегда меня радовал,а разведение мостов волшебство как и караблик мосты сверкают и сам караблик 😍😍😍✨
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый и вдохновляющий отзыв! Очень рады, что экскурсия оставила у вас столько ярких впечатлений, а волшебство разведения мостов и красота Петербурга подарили настоящие эмоции. Будем рады видеть вас снова на наших прогулках! ✨🚤😊
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Ночной круиз по Неве и 5 разведённых мостов»

Джаз над ночной Невой под разводными мостами
На теплоходе
2 часа
393 отзыва
Групповая
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Пройти по Неве под мостами и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
Начало: На набережной Макарова, 32
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
1350 ₽ за человека
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
На автобусе
Развод мостов на автобусе
3 часа
57 отзывов
Групповая
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
Увидеть всё, без чего нельзя представить Город на Неве, и услышать ключевую информацию
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Сегодня в 23:00
29 мая в 23:00
1700 ₽ за человека
Ночной Петербург - по каналам центра города к Дворцовому и Троицкому мостам
На теплоходе
2 часа
-
20%
152 отзыва
Аудиогид
Ночной Петербург - по каналам центра города к Дворцовому и Троицкому мостам
Пройти по каналам в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под фоновую музыку
Начало: На набережной реки Фонтанки, 71
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2480 ₽3100 ₽ за человека
Каналы и разведение мостов: ночной круиз в Петербурге
На катере
Круизы
3 часа
11 отзывов
Аудиогид
Каналы и разведение мостов: ночной круиз в Петербурге
Погрузитесь в атмосферу ночного Петербурга на круизе по каналам и мостам. Ощутите магию города в свете огней и узнайте его тайны
Начало: Адмиралтейская набережная 8
Расписание: ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:15
Завтра в 23:15
3000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
-60%
до 25 июня
1000 ₽ за человека