Дружеская авто-пешеходная экскурсия ⛳, а также фотосессия 📷.

Исторические достопримечательности 🏛️. Белые ночи и разводные мосты. Нарядные парадные, пошарпанные дворики и прогулки по крышам. Гастро-впечатления и креативные пространства. У Петербурга много граней, и ваша встреча с Петербургом будет незабываема. Я с радостью открою вам свои любые места этого прекрасного города.

Со мной вы ощутите себя не туристами, а друзьями. Мы избежим скучных лекций с датами, поговорим о том, что значит жить в Петербурге. Вы сориентируетесь в городе и почувствуете себя местными, а еще получите полезные рекомендации — что посмотреть, где вкусно поесть, куда съездить самим и где что купить.

Мы проедем по Невскому проспекту, ощутим величие Дворцовой площади, по желанию Вы подниметесь на колоннаду Исаакиевского собора, возле Медного всадника мы сфотографируемся, и я расскажу почему у Петра 1 в газах сердечки. Посетим арт-пространства Новая Голландия и Севкабель порт. Полюбуетесь на сфинксов и загадаете желание. Постоим на Стрелке Васильевского острова. Прикоснетесь к мистике Михайловского замка и истокам города у Петропавловской крепости.

Большим бонусом нашей прогулки станет фотосессия 📷 на протяжении всей экскурсии 🧭.