Ваш незабываемый день в Петербурге

5
48 отзывов
Кирилл Г.
Кирилл Г. – Гид из Санкт-Петербурга
Ваш незабываемый день в Петербурге
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Фото-прогулка

9 000 ₽ за экскурсию

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Ваш незабываемый день в Петербурге
Ваш незабываемый день в Петербурге

Что вы увидите

  • Классика:
  • Петропавловская крепость и Петропавловский собор
  • Летний сад и Летний дворец Петра Первого
  • Здание Кунсткамеры
  • Меншиковский дворец
  • Эрмитаж
  • Медный всадник
  • Академия Художеств
  • Сфинксы
  • Большой гостиный двор
  • Михайловский замок
  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Стрелка Васильевского острова
  • Дворцовая площадь и Александровская колонна
  • Невский проспект
  • Спас-на-Крови
  • Креативные пространства:
  • Остров Новая Голландия
  • Севкабель порт
Дружеская авто-пешеходная экскурсия ⛳, а также фотосессия 📷.
Исторические достопримечательности 🏛️. Белые ночи и разводные мосты. Нарядные парадные, пошарпанные дворики и прогулки по крышам. Гастро-впечатления и креативные пространства. У Петербурга много граней, и ваша встреча с Петербургом будет незабываема. Я с радостью открою вам свои любые места этого прекрасного города.
Со мной вы ощутите себя не туристами, а друзьями. Мы избежим скучных лекций с датами, поговорим о том, что значит жить в Петербурге. Вы сориентируетесь в городе и почувствуете себя местными, а еще получите полезные рекомендации — что посмотреть, где вкусно поесть, куда съездить самим и где что купить.
Мы проедем по Невскому проспекту, ощутим величие Дворцовой площади, по желанию Вы подниметесь на колоннаду Исаакиевского собора, возле Медного всадника мы сфотографируемся, и я расскажу почему у Петра 1 в газах сердечки. Посетим арт-пространства Новая Голландия и Севкабель порт. Полюбуетесь на сфинксов и загадаете желание. Постоим на Стрелке Васильевского острова. Прикоснетесь к мистике Михайловского замка и истокам города у Петропавловской крепости.
Большим бонусом нашей прогулки станет фотосессия 📷 на протяжении всей экскурсии 🧭.
+Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Вода
  • Фото-сопровождение. Вы получите 20 обработанных репортажных фото (цвето- и свето-коррекция) и все исходники (100-150).
Что не входит
  • Еда
  • Билет на колоннаду Исаакия (200 руб. днем, 400 руб. ночью подъем по желанию)
  • Официальная прогулка по крышам (750 руб. по желанию) оплачиваются дополнительно
Начало
🚩 ​Восстания площадь, 2 лит А​Восстания, 1 лит А
Место завершения
🏁 по договоренности с клиентом
Ваш незабываемый день в Петербурге
Ваш незабываемый день в Петербурге
Ваш незабываемый день в Петербурге
Ваш незабываемый день в Петербурге
Ваш незабываемый день в Петербурге
Ваш незабываемый день в Петербурге
Ваш незабываемый день в Петербурге
Ваш незабываемый день в Петербурге

Фото-прогулка проводится ежедневно с 10-00 до 22-00

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Кирилл Г.
Кирилл Г.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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