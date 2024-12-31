Тем, кому хочется чудес, рекомендую прогулку по новогоднему Петербургу. И лучше — в моей компании! Ведь у меня в запасе множество историй, праздничных и ярких. Расскажу о Рождестве в Зимнем дворце, волшебном бале, шумных ярмарках и курьёзных пожарах.
Покажу самые красивые ёлки города и объясню, почему у нас не сразу прижилась традиция украшать ими дома.
Покажу самые красивые ёлки города и объясню, почему у нас не сразу прижилась традиция украшать ими дома.
Описание экскурсии
Начнём путь из сердца Петербурга — с Дворцовой площади, от главной ёлки города.
Посмотрим на Зимний дворец, откуда в России пошла традиция празднования Рождества с украшенными ёлками и подарками под ними.
Полюбуемся уютными двориками, увидим самый дорогой универмаг, дворец Великого князя Михаила Павловича и императорский Михайловский театр, где ставят самый новогодний балет.
Пройдём сквозь роскошно украшенный «Пассаж» — дорогой вариант ярмарки.
Полюбуемся витриной Елисеевского магазина, где радуют глаз куклы, выполненные всемирно известным художником.
Вы узнаете:
- что вовсе не Пётр I привил нам традицию украшать дома хвойными деревцами
- когда первая «народная» ёлка появилась на улицах Петербурга
- как было принято отмечать Рождество в императорской семье в 19 веке
- где раньше торговали ёлками и какими игрушками их украшали
- что это за бал волшебный, куда мог попасть любой житель России, а не только приближенные императора
- какие экстремальные развлечения были на зимних праздниках в 19 веке
- когда и как « кукла господин Щелкушка» появился в России
и многое-многое другое!
Организационные детали
- Во время прогулки можем заглянуть в кафе, чтобы согреться тёплыми напитками — их вы оплачиваете самостоятельно
- Заканчиваем прогулку на ярмарке. Если вы с детьми, вам точно грозят расходы на сувениры и сладости, поэтому предусмотрите этот момент заранее:)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У арки Главного штаба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 174 туристов
Я аттестованный гид, окончила истфак СПбГУ, обожаю родной Санкт-Петербург. 17 лет прослужила в Музее пожарного дела. Гид, историк пожарной охраны Петербурга, лектор, ведущая детских игровых занятий на противопожарную тематику. Знакомлю с профессией
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Были 30 января на экскурсии с Яной. Все логично продумано. Информация доносится в лёгкой форм и понятная даже детям.
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