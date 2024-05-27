Экскурсионный тур в Рускеалу из СПб на автобусе на 1 день поразит ваше воображение. Природный горный парк Рускеала в Карелии — одно из тех мест, про которые можно сказать, что это — место силы, уникальное в своем роде. Вас ждет море впечатлений, вы увидите уникальные пейзажи, которые вам непременно захочется увезти с собой на ваших фото. Парк Рускеала создан на месте старого мраморного каньона, который начали разрабатывать еще при Екатерине II. Сейчас карьер заполнен чистейшими грунтовыми водами и превратился в восхитительное горное озеро с голубовато-зеленой водой, а затопленные штольни и штреки выглядят, как таинственные гроты. Вы что-нибудь знаете о том, как и где добывают мрамор?

Расстояние до Рускеалы — 300 км. от центра Санкт-Петербурга

Маршрут06:45 - отправление автобуса от киоска на ул. Думская, д. 2 (центр города, ст. м. «Невский проспект»), от гостиницы "Октябрьская", Лиговском пр., д. 10 (ст. м."Площадь Восстания"), или м. Девяткино, ул. Вокзальная 19. Место отправления и номер автобуса мы сообщим Вам в СМС сообщения накануне экскурсии. Экскурсию по маршруту следования автобуса Петербург - Рускеала проводит наш экскурсовод. 10:00 – прибытие в Приозерск. Один из летописных источников утверждает, что «в городе Корела» в 879 году умер Рюрик. Старая крепость использовалась в качестве тюрьмы для важных политических преступников: Иоанна IV Антоновича, двух жен Е. Пугачева и троих детей от первого брака, участников восстания декабристов. 13.00 (ориентировочно) - обед в г. Сортавала (стоимость обеда не входит в стоимость экскурсионной путевки). Это очень уютное место на берегу Ладожского озера. 14.00 (ориентировочно) - Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов. Дополнительная экскурсия (оплачивается дополнительно: 250 руб/взр, 150 руб. все остальные категории). 15.00 (ориентировочно) прибытие в Рускеалу. Экскурсия по горному парку в сопровождении экскурсовода. Рускеальские мраморные каменоломни расположены в 25 км. от города Сортавала, на высоком берегу реки Тохмайоки («бешеной», «дурной»), вблизи старинного поселка Рускеала. Свободное время по завершении экскурсионной программы – вы можете еще раз пройти парк и сделать фото, приобрести сувениры. Не забудьте, что мрамору приписывают следующие свойства – делает человека верным своему спутнику жизни, дарует крепость семьи, помогает в рождении здорового потомства. На территории парка проводятся мастер-классы по изготовлению сувениров. Возможно совершить и лодочную прогулку по озеру. Свободное время по завершении экскурсионной программы – вы можете еще раз пройти парк и сделать фото, приобрести сувениры. Не забудьте, что мрамору приписывают следующие свойства – делает человека верным своему спутнику жизни, дарует крепость семьи, помогает в рождении здорового потомства. На территории парка проводятся мастер-классы по изготовлению сувениров. Возможно совершить и лодочную прогулку по озеру. Дополнительно в свободное время (оплачивается самостоятельно) можно посетить: - крепость Корела в Приозерске– 100 руб., дети – бесплатно; - Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 300 руб/взр, 200 руб/все остальные категории. - Обед в ресторане на берегу Ладожского озера - 350-450 руб.; - лодочная прогулка по Мраморному озеру (с 20/05 по 30/09) – 800 руб. 1 лодка на 4 чел.; - водная прогулка на самоходной платформе - 200 руб. с человека, вместимость платформы 10 чел., продолжительность 30 мин. 18.00 (ориентировочно) - выезд в Санкт-Петербург. 23.30 (ориентировочно) - прибытие в СПб к метро «Озерки». Важно знать — Для этой экскурсии в комментариях укажите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество, дату рождения и паспортные данные для каждого выезжающего. Для детей просим указывать номер Свидетельства о рождении.

В настоящее время (2020 году) посещение парка Рускеала возможно в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках). На территории парка требуется соблюдение социальной дистанции — 1,5 метра. Экскурсии будут проводится с делением групп по 10 человек.

На территории НА ВЫНОС будет работать только кафе «Лето». Остальные кафе закрыты.

Для посетителей будут работать: музей «Обитель Ангелов», парк «Тайные тропы Земли Kalevala» и сувенирные магазины.

При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер на экскурсию, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды).

В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду, ведь придется много ходить. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место. Важная информация:.

В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду, ведь придется много ходить. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место. Важная информация:.

— В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду, ведь придется много ходить. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место. Важная информация: