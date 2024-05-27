Карелия — девственная природа и интересные памятники архитектуры. Здесь много всего и за один день невозможно узнать этот край на 100%. Мы предлагаем вам изучить всего лишь одно место — Рускеала. Это горный парк, который поражает своей природой — каньоны, горное озеро, лесные тропинки. За один день вы отдохнете от городской суеты и наполнитесь энергией на несколько недель вперед!
Описание экскурсии
Экскурсионный тур в Рускеалу из СПб на автобусе на 1 день поразит ваше воображение. Природный горный парк Рускеала в Карелии — одно из тех мест, про которые можно сказать, что это — место силы, уникальное в своем роде. Вас ждет море впечатлений, вы увидите уникальные пейзажи, которые вам непременно захочется увезти с собой на ваших фото. Парк Рускеала создан на месте старого мраморного каньона, который начали разрабатывать еще при Екатерине II. Сейчас карьер заполнен чистейшими грунтовыми водами и превратился в восхитительное горное озеро с голубовато-зеленой водой, а затопленные штольни и штреки выглядят, как таинственные гроты. Вы что-нибудь знаете о том, как и где добывают мрамор?
Расстояние до Рускеалы — 300 км. от центра Санкт-Петербурга
Маршрут06:45 - отправление автобуса от киоска на ул. Думская, д. 2 (центр города, ст. м. «Невский проспект»), от гостиницы "Октябрьская", Лиговском пр., д. 10 (ст. м."Площадь Восстания"), или м. Девяткино, ул. Вокзальная 19. Место отправления и номер автобуса мы сообщим Вам в СМС сообщения накануне экскурсии. Экскурсию по маршруту следования автобуса Петербург - Рускеала проводит наш экскурсовод. 10:00 – прибытие в Приозерск. Один из летописных источников утверждает, что «в городе Корела» в 879 году умер Рюрик. Старая крепость использовалась в качестве тюрьмы для важных политических преступников: Иоанна IV Антоновича, двух жен Е. Пугачева и троих детей от первого брака, участников восстания декабристов. 13.00 (ориентировочно) - обед в г. Сортавала (стоимость обеда не входит в стоимость экскурсионной путевки). Это очень уютное место на берегу Ладожского озера. 14.00 (ориентировочно) - Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов. Дополнительная экскурсия (оплачивается дополнительно: 250 руб/взр, 150 руб. все остальные категории). 15.00 (ориентировочно) прибытие в Рускеалу. Экскурсия по горному парку в сопровождении экскурсовода. Рускеальские мраморные каменоломни расположены в 25 км. от города Сортавала, на высоком берегу реки Тохмайоки («бешеной», «дурной»), вблизи старинного поселка Рускеала. Свободное время по завершении экскурсионной программы – вы можете еще раз пройти парк и сделать фото, приобрести сувениры. Не забудьте, что мрамору приписывают следующие свойства – делает человека верным своему спутнику жизни, дарует крепость семьи, помогает в рождении здорового потомства. На территории парка проводятся мастер-классы по изготовлению сувениров. Возможно совершить и лодочную прогулку по озеру. Свободное время по завершении экскурсионной программы – вы можете еще раз пройти парк и сделать фото, приобрести сувениры. Не забудьте, что мрамору приписывают следующие свойства – делает человека верным своему спутнику жизни, дарует крепость семьи, помогает в рождении здорового потомства. На территории парка проводятся мастер-классы по изготовлению сувениров. Возможно совершить и лодочную прогулку по озеру. Дополнительно в свободное время (оплачивается самостоятельно) можно посетить: - крепость Корела в Приозерске– 100 руб., дети – бесплатно; - Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 300 руб/взр, 200 руб/все остальные категории. - Обед в ресторане на берегу Ладожского озера - 350-450 руб.; - лодочная прогулка по Мраморному озеру (с 20/05 по 30/09) – 800 руб. 1 лодка на 4 чел.; - водная прогулка на самоходной платформе - 200 руб. с человека, вместимость платформы 10 чел., продолжительность 30 мин. 18.00 (ориентировочно) - выезд в Санкт-Петербург. 23.30 (ориентировочно) - прибытие в СПб к метро «Озерки». Важно знать — Для этой экскурсии в комментариях укажите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество, дату рождения и паспортные данные для каждого выезжающего. Для детей просим указывать номер Свидетельства о рождении.
- В настоящее время (2020 году) посещение парка Рускеала возможно в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках). На территории парка требуется соблюдение социальной дистанции — 1,5 метра. Экскурсии будут проводится с делением групп по 10 человек.
- На территории НА ВЫНОС будет работать только кафе «Лето». Остальные кафе закрыты.
- Для посетителей будут работать: музей «Обитель Ангелов», парк «Тайные тропы Земли Kalevala» и сувенирные магазины.
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер на экскурсию, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды).
В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду, ведь придется много ходить. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место. Важная информация:.
В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду, ведь придется много ходить. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место. Важная информация:.
— В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду, ведь придется много ходить. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место. Важная информация:
- В Петербург мы вернемся к 23:30 (метро Озерки).
- Для записи на экскурсию укажите ФИО, дату рождения, паспорт для каждого туриста, для детей требуется свидетельство о рождении.
- Не забудьте взять с собой ваучер на экскурсию и документы, которые подтверждают ваши льготы.
- Мы будем много ходить, наденьте удобную одежду и обувь.
- С собой взять легкий перекус и воду.
- По дороге предусмотрены технические остановки.
Вторник, четверг, суббота и воскресенье в 06:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Рускеала
- Мраморный каньон
- Крепость Корела
- Приозерск
- Водопад Ахвенкоски
- Сортавала
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в горный парк Рускеала (при выборе опции с билетами)
- Посещение крепости Корела
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты на водопады Ахвенкоски:/n/n взрослый - 400 руб. /чел. /n/n студенты, школьники, пенсионеры - 300 руб. /чел. /n/n дети до 7 лет - бесплатно
- Обед - от 450 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Думская ул., 2
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота и воскресенье в 06:45
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
- В Петербург мы вернемся к 23:30 (метро Озерки)
- Для записи на экскурсию укажите ФИО, дату рождения, паспорт для каждого туриста, для детей требуется свидетельство о рождении
- Не забудьте взять с собой ваучер на экскурсию и документы, которые подтверждают ваши льготы
- Мы будем много ходить, наденьте удобную одежду и обувь
- С собой взять легкий перекус и воду
- По дороге предусмотрены технические остановки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
В 20.00 решили спонтанно поехать на экскурсию на следующий день. Это единственный туроператор, у которого была возможность забронировать тур вечером сразу на следующее утро. Гид Александр Леонидович интересно рассказывал, шутил. Водитель Леонид Владимирович знает свое дело! Группа была небольшая 16 человек. Описание тура на сайте соответствует действительности! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень понравилась экскурсия, хотя поехала на нее сразу после речного круиза Москва-Санкт-Петербург с посещением Кижей и Валаама. Карелия не может не нравиться. Организовано все на хорошоем уровне, в том числе и питание. Свободного времени было вполне достаточно. Съездите, не пожалеете. Водопады хороши, а карьер и озера -еще лучше
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо за прекрасную экскурсию.
Четкая организация всего маршрута. За один день столько всего увидели, масса впечатлений. Водитель (Леонид)-супер. Экскурсовод (Александр) - профи. Долго собирались сьездить на эту экскурсию, переживали из-за того, что так далеко, но напрасно. Все великолепно, нам очень понравилось.
Четкая организация всего маршрута. За один день столько всего увидели, масса впечатлений. Водитель (Леонид)-супер. Экскурсовод (Александр) - профи. Долго собирались сьездить на эту экскурсию, переживали из-за того, что так далеко, но напрасно. Все великолепно, нам очень понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
N
Ездили вчера в Карелию (парк Рускеала). Экскурсия понравилась! Экскурсовод Сарафанов Александр очень детально и интересно рассказывал обо всем, что видели наши глаза! Единственное, в микроавтобусе плохо работал кондиционер, что повлияло на самочувствие в конце поездки!
Вам был полезен этот отзыв?
З
Экскурсия понравилась, природа очень красивая! Парк замечательный! Главное чтобы повезло с погодой. Большое спасибо нашему экскурсоводу Сарафанову Александру Леонидовичу за интересные рассказы, академические знания истории, отличную организацию всей ээкскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Гид Валерия просто потрясающая! Энергия, эмпатия и забота о туристах! Очень красивые места.
Будте готовы к длинной дороге и много времени в автобусе.
Хотелось бы чуть больше свободного времени в рускеала и экскурсию в крепости.
Будте готовы к длинной дороге и много времени в автобусе.
Хотелось бы чуть больше свободного времени в рускеала и экскурсию в крепости.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Рускеала - мраморное сердце Карелии»
Групповая
до 18 чел.
Карелия из Санкт-Петербурга: водопады, Рускеала и тот самый ретропоезд
Залюбоваться природой Карелии, потрогать мрамор и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8250 ₽ за человека
Групповая
Автобусная однодневная экскурсия в горный парк Рускеала
Исследовать мраморный каньон Рускеала и провести день в окружении сказочной природы Карелии
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3350 ₽ за человека
Групповая
Мраморная Карелия из Петербурга: дорога в парк «Рускеала»
Откройте для себя Карелию с её мраморными каньонами и средневековыми крепостями. Узнайте историю региона и насладитесь природой на экскурсии
Начало: За Казанским собором
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
18 июл в 06:45
4650 ₽ за человека
Групповая
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
Сегодня в 07:00
19 июл в 07:00
2890 ₽ за человека
5450 ₽ за человека