Выборг — самый средневековый город России, где шведские башни соседствуют с северными скалами и финскими легендами. Вы прогуляетесь по узким улочкам Старого города, посетите Выборгский замок, увидите старинные башни и парк «Монрепо» с гранитными пейзажами. Узнаете, почему Выборг долго оставался заграницей для русских и как шведы пугали врагов дьявольским зельем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:00–10:30 — дорога до Выборга с трассовой экскурсией

В пути будет техническая остановка.

10:30–12:00 — парк «Монрепо»

Cкальный пейзажный парк, гранитам которого более 1,5 миллиардов лет. Здесь хранится история семьи баронов Николаи, которые владели «Монрепо» больше века.

13:00–14:00 — свободное время

Можете пообедать в кафе или устроить пикник.

14:00 — экскурсия по городу

Вы увидите:

Круглую башню 16 века

костёл Святого Гиацинта, где, согласно преданию, учился епископ Микаэль Агрикола — создатель финской письменности

Часовую башню — памятник средневековой архитектуры

самый старый жилой дом в России

постройки императорской эпохи

И посетите Выборгский замок — погуляете по территории, оцените фасады и сводчатые залы.

20:00 — прибытие в Петербург

Ещё вы узнаете:

как с помощью дьявольского зелья шведы напугали русское войско

что общего у кренделя и серых братьев — и кто это такие

почему Выборг, будучи в составе Российской империи, был заграницей для русских

где подписали Выборгский договор и в чём его суть

где снимали эпизод фильма «Земля Санникова»

Организационные детали

Порядок локаций может меняться

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы