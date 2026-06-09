Выборг — самый средневековый город России, где шведские башни соседствуют с северными скалами и финскими легендами.
Вы прогуляетесь по узким улочкам Старого города, посетите Выборгский замок, увидите старинные башни и парк «Монрепо» с гранитными пейзажами.
Узнаете, почему Выборг долго оставался заграницей для русских и как шведы пугали врагов дьявольским зельем.
Вы прогуляетесь по узким улочкам Старого города, посетите Выборгский замок, увидите старинные башни и парк «Монрепо» с гранитными пейзажами.
Узнаете, почему Выборг долго оставался заграницей для русских и как шведы пугали врагов дьявольским зельем.
Описание экскурсии
8:00–10:30 — дорога до Выборга с трассовой экскурсией
В пути будет техническая остановка.
10:30–12:00 — парк «Монрепо»
Cкальный пейзажный парк, гранитам которого более 1,5 миллиардов лет. Здесь хранится история семьи баронов Николаи, которые владели «Монрепо» больше века.
13:00–14:00 — свободное время
Можете пообедать в кафе или устроить пикник.
14:00 — экскурсия по городу
Вы увидите:
- Круглую башню 16 века
- костёл Святого Гиацинта, где, согласно преданию, учился епископ Микаэль Агрикола — создатель финской письменности
- Часовую башню — памятник средневековой архитектуры
- самый старый жилой дом в России
- постройки императорской эпохи
И посетите Выборгский замок — погуляете по территории, оцените фасады и сводчатые залы.
20:00 — прибытие в Петербург
Ещё вы узнаете:
- как с помощью дьявольского зелья шведы напугали русское войско
- что общего у кренделя и серых братьев — и кто это такие
- почему Выборг, будучи в составе Российской империи, был заграницей для русских
- где подписали Выборгский договор и в чём его суть
- где снимали эпизод фильма «Земля Санникова»
Организационные детали
- Порядок локаций может меняться
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в «Монрепо»: взрослые — 500 ₽, дети 16–18 лет и пенсионеры — 250 ₽, дети до 16 лет — бесплатно
- Вход на Замковый остров: взрослые и пенсионеры — 100 ₽, дети до 16 лет — бесплатно
- Подъём на башню Олафа (по желанию) — 500 ₽
- Обед — по ценам меню. В сезон фестивалей берите перекус с собой, чтобы не стоять в очередях
во вторник и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 2601 туриста
Я аккредитованный гид-переводчик. Работаю с 2014 года, провожу экскурсии на русском, немецком и английском. Дважды оканчивала курсы гидов на разных языках, проводила экскурсии в музеях. Нахожу общий язык с гостями
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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