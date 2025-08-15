Ваши дети станут настоящими исследователями Санкт-Петербурга! Весёлые истории, загадки, интерактивные задания и увлекательные игры познакомят ребят с городом и его тайнами.
Памятники, дворики и набережные оживут в их воображении, превращая экскурсию в настоящее приключение!
Описание экскурсии
Подарите детям увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу! Приглашаем вас в увлекательное путешествие по удивительному Санкт-Петербургу! На нашей экскурсии дети станут настоящими исследователями, отправившись по историческим улочкам и набережным города. Мы посетим знаменитые достопримечательности, такие как Спас на Крови, Михайловский сад и Чижик-Пыжик, а также откроем тайны малых уголков, которые не всегда попадают в путеводители. Что увидим и услышим • Площадь Искусств. Мы поговорим о Пушкине и прочитаем несколько его прекрасных стихов. Обсудим мир балета, вспомнив самую знаменитую балерину, чьим именем названо одно из самых известных пирожных.
- Собор Спас на Крови. Погрузимся в историю убийства века, обсудим пять покушений, которые пережил Александр II, и расскажем о том самом шестом, роковом.
- Михайловский сад. Полюбуемся красотой этого великолепного сада и прекрасного дворца. Затем устроим небольшой отдых на скамейке, где сможем заполнить дневник путешественника.
- Михайловский замок. Узнаем о здании, в котором обитает самое известное петербургское привидение, и в поисках отыщем спрятавшегося поручика Киже.
- Памятник Петру I. Вместе посмотрим на легендарную скульптуру, созданную Растрелли, отцом знаменитого архитектора, и обсудим ее значение для города.
- Чижик-Пыжик. Дойдём до самого крошечного памятника в городе, бросим монетки в его сторону и загадаем желание, надеясь, что оно сбудется.
- Цирк и бывший слоновий двор. Обсудим «очень петербургские» темы, связанные со слонами и слоновьим двором, и выясним, почему у нас появился такой забавный термин — «слоняться».
- Тайный итальянский дворик. Посетим эту скрытую от глаз локацию, о которой знают лишь местные жители, а теперь и участники нашей экскурсии. Поиграем в игру «итальянское — русское».
- Кошачий дворик. Вспомним о петербургских кошках, которые когда-то спасли город. Поговорим про знаменитых котов Эрмитажа и, конечно, не забудем покормить наших пушистых друзей.
Малая Садовая улица. Завершим нашу прогулку у памятника первому фотографу, памятников кошкам — Елисею и Василисе, посмотрим на фонтан «Вращающийся шар» и заглянем в витрину Елисеевского магазина, чтобы насладиться его атмосферой. Домашнее задание Мы будем весьма рады, если вы сможете осуществить небольшую подготовку к экскурсии: повторите с ребенком сточки любимых произведений Пушкина. Тогда вы сможете поучаствовать в чтении стихов великого поэта на пл. Искусств в начале экскурсии. Важная информация:.
- Эта экскурсия предназначена для детей в возрасте от 6 до 10 лет и их родителей. Она будет интересна как гостям города, так и маленьким петербуржцам с любознательными умами.
- Просим приходить на место сбора за 10 минут до начала экскурсии. Это даст возможность детям познакомиться друг с другом, а взрослым — оплатить экскурсию. Оплату можно произвести как наличными, так и перевести на карту.
- Обратите внимание: в случае сильного дождя или ветра организаторы вправе отменить экскурсию.
- Вашу экскурсию проведет один из гидов нашей команды.
В субботу и воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Искусств
- Собор Спас на Крови
- Михайловский сад
- Михайловский замок
- Памятник Петру I
- Чижик-Пыжик. Цирк
- Итальянский дворик
- Кошачий дворик
- Малая Садовая улица
Что включено
- Услуги гида
- Дневничок путешественника
- Мыльные пузыри
- Демонстрационный материал
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Искусств
Завершение: Малая Садовая улица
Когда и сколько длится?
Когда: В субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Наш гид свяжется с вами вечером накануне экскурсии. Если этого не произошло, пожалуйста, свяжитесь с нами
- Тел: +7 812 441 31 63
- Дежурный менеджер: +7 921 402 20 48 (доступен в Viber и Watsapp)
- Экскурсия-квест проходит на улице, поэтому одевайтесь по погоде! Не забудьте обуть удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
