Подарите детям увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу! Приглашаем вас в увлекательное путешествие по удивительному Санкт-Петербургу! На нашей экскурсии дети станут настоящими исследователями, отправившись по историческим улочкам и набережным города. Мы посетим знаменитые достопримечательности, такие как Спас на Крови, Михайловский сад и Чижик-Пыжик, а также откроем тайны малых уголков, которые не всегда попадают в путеводители. Что увидим и услышим • Площадь Искусств. Мы поговорим о Пушкине и прочитаем несколько его прекрасных стихов. Обсудим мир балета, вспомнив самую знаменитую балерину, чьим именем названо одно из самых известных пирожных.

Собор Спас на Крови. Погрузимся в историю убийства века, обсудим пять покушений, которые пережил Александр II, и расскажем о том самом шестом, роковом.

Михайловский сад. Полюбуемся красотой этого великолепного сада и прекрасного дворца. Затем устроим небольшой отдых на скамейке, где сможем заполнить дневник путешественника.

Михайловский замок. Узнаем о здании, в котором обитает самое известное петербургское привидение, и в поисках отыщем спрятавшегося поручика Киже.

Памятник Петру I. Вместе посмотрим на легендарную скульптуру, созданную Растрелли, отцом знаменитого архитектора, и обсудим ее значение для города.

Чижик-Пыжик. Дойдём до самого крошечного памятника в городе, бросим монетки в его сторону и загадаем желание, надеясь, что оно сбудется.

Цирк и бывший слоновий двор. Обсудим «очень петербургские» темы, связанные со слонами и слоновьим двором, и выясним, почему у нас появился такой забавный термин — «слоняться».

Тайный итальянский дворик. Посетим эту скрытую от глаз локацию, о которой знают лишь местные жители, а теперь и участники нашей экскурсии. Поиграем в игру «итальянское — русское».

Кошачий дворик. Вспомним о петербургских кошках, которые когда-то спасли город. Поговорим про знаменитых котов Эрмитажа и, конечно, не забудем покормить наших пушистых друзей.

Малая Садовая улица. Завершим нашу прогулку у памятника первому фотографу, памятников кошкам — Елисею и Василисе, посмотрим на фонтан «Вращающийся шар» и заглянем в витрину Елисеевского магазина, чтобы насладиться его атмосферой. Домашнее задание Мы будем весьма рады, если вы сможете осуществить небольшую подготовку к экскурсии: повторите с ребенком сточки любимых произведений Пушкина. Тогда вы сможете поучаствовать в чтении стихов великого поэта на пл. Искусств в начале экскурсии. Важная информация:.

