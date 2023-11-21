Словно искатели сокровищ, мы исследуемых целых три острова — Васильевский, Заячий и Петроградский. Ведь там, среди старинных домов, спрятаны объекты, отсылающие к египетской, христианской, латиноамериканской, мусульманской, буддийской и современной городской мифологиям. Вам предстоит их найти и понять, что за история стоит за той или иной скульптурой, лепниной или узором.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Васильевский остров

Здесь разгадаем загадки античной мифологии: какие из богов чаще всего украшают фасады домов, а какие не нашли места на стенах? Посетим мистический Духов двор и рассмотрим здание Биржи — символа финансовой мощи Петербурга, в архитектуре которого также задействованы мифологические мотивы.

Заячий остров

На набережной Невы погрузимся в египетскую мифологию — и обнаружим не только сфинксов! А затем перейдём к христианской мифологии на Заячьем острове — в прекрасном Петропавловском соборе. И даже отыщем следы мифологии Латинской Америки — задача не из простых!

Петроградский остров

Соборная мечеть в стиле северного модерна, а также дом Эмира Бухарского насыщены символикой исламской мифологии, которую мы рассмотрим и обсудим. А в завершение обнаружим несколько буддийских символов на Петровской набережной Невы.

Не забудем и о том, что Санкт-Петербург изобилует городскими легендами и тайнами — вспомним самые интересные из них!

Организационные детали