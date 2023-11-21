Семь мифологий - на трёх островах Петербурга

Отыскать необычные архитектурные детали и раскрыть смысл символов на групповой экскурсии

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Словно искатели сокровищ, мы исследуемых целых три острова — Васильевский, Заячий и Петроградский.

Ведь там, среди старинных домов, спрятаны объекты, отсылающие к египетской, христианской, латиноамериканской, мусульманской, буддийской и современной городской мифологиям.

Вам предстоит их найти и понять, что за история стоит за той или иной скульптурой, лепниной или узором.
Семь мифологий - на трёх островах Петербурга
Семь мифологий - на трёх островах Петербурга
Семь мифологий - на трёх островах Петербурга
Семь мифологий - на трёх островах Петербурга
Семь мифологий - на трёх островах Петербурга
Семь мифологий - на трёх островах Петербурга
Семь мифологий - на трёх островах Петербурга
Семь мифологий - на трёх островах Петербурга
Ближайшие даты:
21
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Дети 8-14 лет1 100 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1 100 ₽
Студенты1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Васильевский остров

Здесь разгадаем загадки античной мифологии: какие из богов чаще всего украшают фасады домов, а какие не нашли места на стенах? Посетим мистический Духов двор и рассмотрим здание Биржи — символа финансовой мощи Петербурга, в архитектуре которого также задействованы мифологические мотивы.

Заячий остров

На набережной Невы погрузимся в египетскую мифологию — и обнаружим не только сфинксов! А затем перейдём к христианской мифологии на Заячьем острове — в прекрасном Петропавловском соборе. И даже отыщем следы мифологии Латинской Америки — задача не из простых!

Петроградский остров

Соборная мечеть в стиле северного модерна, а также дом Эмира Бухарского насыщены символикой исламской мифологии, которую мы рассмотрим и обсудим. А в завершение обнаружим несколько буддийских символов на Петровской набережной Невы.

Не забудем и о том, что Санкт-Петербург изобилует городскими легендами и тайнами — вспомним самые интересные из них!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсия начнётся у метро «Василеостровская», а закончится около станции метро «Петроградская»
  • Принимая решение об участии детей до 10 лет, пожалуйста, учитывайте, что продолжительность программы — более 3 часов
  • В зависимости от погоды, темпа группы и других факторов длительность экскурсии может незначительно меняться

ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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