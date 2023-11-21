Отыскать необычные архитектурные детали и раскрыть смысл символов на групповой экскурсии
Ведь там, среди старинных домов, спрятаны объекты, отсылающие к египетской, христианской, латиноамериканской, мусульманской, буддийской и современной городской мифологиям.
Вам предстоит их найти и понять, что за история стоит за той или иной скульптурой, лепниной или узором.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
|Дети 8-14 лет
|1 100 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1 100 ₽
|Студенты
|1 100 ₽
Описание
Что вас ожидает
Васильевский остров
Здесь разгадаем загадки античной мифологии: какие из богов чаще всего украшают фасады домов, а какие не нашли места на стенах? Посетим мистический Духов двор и рассмотрим здание Биржи — символа финансовой мощи Петербурга, в архитектуре которого также задействованы мифологические мотивы.
Заячий остров
На набережной Невы погрузимся в египетскую мифологию — и обнаружим не только сфинксов! А затем перейдём к христианской мифологии на Заячьем острове — в прекрасном Петропавловском соборе. И даже отыщем следы мифологии Латинской Америки — задача не из простых!
Петроградский остров
Соборная мечеть в стиле северного модерна, а также дом Эмира Бухарского насыщены символикой исламской мифологии, которую мы рассмотрим и обсудим. А в завершение обнаружим несколько буддийских символов на Петровской набережной Невы.
Не забудем и о том, что Санкт-Петербург изобилует городскими легендами и тайнами — вспомним самые интересные из них!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Экскурсия начнётся у метро «Василеостровская», а закончится около станции метро «Петроградская»
- Принимая решение об участии детей до 10 лет, пожалуйста, учитывайте, что продолжительность программы — более 3 часов
- В зависимости от погоды, темпа группы и других факторов длительность экскурсии может незначительно меняться
ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Василеостровская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.