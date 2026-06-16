Отройте для себя центр Санкт-Петербурга! Изгибы русел будут открывать всё новые и новые ракурсы.
Вы увидите гранитные набережные, украшенные дворцами и особняками, в которых жили и творили великие личности: Пушкин, Достоевский,Ахматова, графы Шереметьевы, Трезини, Росси=. Полюбуетесь Исаакиевским собором, Новой Голландией, Михайловским замком и другими символами города.
Вы увидите гранитные набережные, украшенные дворцами и особняками, в которых жили и творили великие личности: Пушкин, Достоевский,Ахматова, графы Шереметьевы, Трезини, Росси=. Полюбуетесь Исаакиевским собором, Новой Голландией, Михайловским замком и другими символами города.
Описание экскурсии
Сразу после отправления от набережной реки Фонтанки вы увидите Троицкий собор, Семимостье, Никольский собор. Далее теплоход зайдёт в Крюков канал, и вам откроется обзор на Мариинский театр и Новую Голландию. Завернув под Поцелуевым мостом в Мойку, посмотрим на Юсуповский дворец, дом-усадьбу Ломоносова, Почтамтский мост, Исаакиевский собор, Красный и Зелёный мосты, Строгановский дворец, музей-квартиру Пушкина, Главные императорские конюшни, Михайловский замок, Чижик-Пыжика и Аничков дворец. Затем вернёмся на точку отправления.
Маршрут
- Отправление: причал на набережной реки Фонтанки, 105
- Фонтанка
- Крюков канал
- Мойка
- Прибытие: причал на набережной реки Фонтанки, 105
Продолжительность прогулки 50 минут.
Организационные детали
- Посадка начинается за 10–15 минут до отправления рейса
- Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его)
- Из-за интенсивного трафика в высокий сезон возможна небольшая задержка отправления теплохода
- Рекомендуем одеваться по погоде, так как сейчас действует запрет на выдачу пледов пассажирам
Как проходит прогулка
- Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида — на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников). Обратите внимание: на закрытой палубе качество звука значительно выше
- На теплоходе могут разместиться до 35–40 человек, но такая большая группа бывает редко, так как в разгар сезона мы отправляем дополнительные суда
- Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с открытой палубой и крытым панорамным салоном со стеклянными окнами и крышей
- На борт судна не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного или иного вида опьянения
- Со своими едой и напитками на борт не разрешено
- Питомцы (даже маленькие) на борт судна не допускаются
в понедельник, вторник и среду в 12:30, 14:30 и 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|788 ₽
|Детский до 12 лет
|638 ₽
|Детский до 3 лет
|8 ₽
|Льготный
|713 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 12:30, 14:30 и 16:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 58193 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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